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Юрист: Лукашенко лишился президентских полномочий
12 ноября 2020, 13:55 • 192 • Политика
Названа дата, с которой Александр Григорьевич уже не имеет права руководить Белоруссией
После 5 ноября Лукашенко уже не президент. Об этом заявил Павел Латушко – юрист, руководитель Народного антикризисного управления и член президиума Координационного совета.
В этот день, по Конституции, срок полномочий Александра Григорьевича на посту главы Республики истек. И теперь он обычный гражданин, добавил специалист по праву.
По его словам, ныне в Белоруссии правит военная диктатура. Незаконный глава государства использует армию, милицию, чтобы удержать власть в своих руках. Протесты, любые выражения иной от его позиции подавляются, отметил юрист в эфире "Эха Москвы".
Народ не поддерживает Лукашенко, и он руководит страной, опираясь лишь на силовиков. На митинги в его поддержку, о которых вещает гостелевидение, ходят несколько десятков человек, сообщил Латушко.
Ранее стало известно. что экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская готовит новую протестную тактику против Александра Лукашенко. Изменить модель поведения оппозиция решила из-за нехватки людей.
Между тем у президента Белоруссии нет четкого плана стабилизации ситуации в стране, По мнению члена политсовета Объединенной гражданской партии Белоруссии Льва Марголина, Александр Лукашенко в панике.
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