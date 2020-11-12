Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Арм...
Главная / Политика

Юрист: Лукашенко лишился президентских полномочий

12 ноября 2020, 13:55  •  192 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press\www.globallookpress.com
Названа дата, с которой Александр Григорьевич уже не имеет права руководить Белоруссией
После 5 ноября Лукашенко уже не президент. Об этом заявил Павел Латушко – юрист, руководитель Народного антикризисного управления и член президиума Координационного совета.
В этот день, по Конституции, срок полномочий Александра Григорьевича на посту главы Республики истек. И теперь он обычный гражданин, добавил специалист по праву.
По его словам, ныне в Белоруссии правит военная диктатура. Незаконный глава государства использует армию, милицию, чтобы удержать власть в своих руках. Протесты, любые выражения иной от его позиции подавляются, отметил юрист в эфире "Эха Москвы".
Народ не поддерживает Лукашенко, и он руководит страной, опираясь лишь на силовиков. На митинги в его поддержку, о которых вещает гостелевидение, ходят несколько десятков человек, сообщил Латушко.
Ранее стало известно. что экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская готовит новую протестную тактику против Александра Лукашенко. Изменить модель поведения оппозиция решила из-за нехватки людей.
Между тем у президента Белоруссии нет четкого плана стабилизации ситуации в стране, По мнению члена политсовета Объединенной гражданской партии Белоруссии Льва Марголина, Александр Лукашенко в панике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



192
Источник
Похожие новости
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 06:35
Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз
12 ноября 2020, 02:55
Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект
12 ноября 2020, 06:35
Шойгу рассказал, как закончить "застарелый конфликт" в Карабахе. Подписано соглашение с Турцией
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном п...
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 06:35
Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз
12 ноября 2020, 02:55
Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден наш!"
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
07 ноября 2020, 02:50
"Думали, бомба": Ирландцы обнаружили загадочный привет от русского атомного ледокола
06 ноября 2020, 23:10
"Война началась": Убийства, насилие, мародёрство - американцы даже не дождались итогов выборов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.