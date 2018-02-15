Юрист Бабурин назвал 15 тысяч погибших в Афганистане солдат наркоманами и укурками

• 407 • Политика

Общественник попутал солдат-героев с воевавшими против них моджахедами.

Политик, юрист и общественный деятель Сергей Бабурин считает, будто бы большинство советских солдат в Афганистане погибли, потому что были недисциплинированны и вообще под наркотой. Скандальные заявления прозвучали в эфире телепередачи "Исторический батл".

"Я вам могу категорически сказать: большинство погибших в Афганистане погибли в силу личной недисциплинированности, в силу халатности, в силу каких-то других..." - сказал Бабурин.

В качестве подтверждения своих слов он привел какую-то дикую и нелепую историю о том, как в подбитом бронетранспортере погибли все солдаты, кроме водителя, потому что все якобы были под действием наркотиков.

Читайте также 15:55 - 15 Февраля Афганистан: Мы ушли, но он зовёт Между Россией и Афганистаном давно нет вражды, свидетельствуют путевые заметки журналиста Александра Пересвета

Политику и общественнику немедленно возразил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он напомнил, что прием наркотических препаратов был как раз таки любимой привычкой тех, против кого боролись наши ребята в Афганистане. Обвинять их в приеме каких-либо наркотиков - это вообще стыд и позор.

"Мы должны преклоняться перед ребятами, которые достойно выполнили свой долг, и конечно же, все их поступки, кроме как героическими, не могу назвать", - подчеркнул Швыткин.

Он добавил, что нахождение в Афганистане само по себе было героическим поступком. А про тех, кто вернулся и получил за свою службу ордена и медали, золотые звезды, и говорить нечего.