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Юрист Бабурин назвал 15 тысяч погибших в Афганистане солдат наркоманами и укурками
15 февраля 2018, 22:54 • 407 • Политика
Общественник попутал солдат-героев с воевавшими против них моджахедами.
Политик, юрист и общественный деятель Сергей Бабурин считает, будто бы большинство советских солдат в Афганистане погибли, потому что были недисциплинированны и вообще под наркотой. Скандальные заявления прозвучали в эфире телепередачи "Исторический батл".
В качестве подтверждения своих слов он привел какую-то дикую и нелепую историю о том, как в подбитом бронетранспортере погибли все солдаты, кроме водителя, потому что все якобы были под действием наркотиков.
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Политику и общественнику немедленно возразил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он напомнил, что прием наркотических препаратов был как раз таки любимой привычкой тех, против кого боролись наши ребята в Афганистане. Обвинять их в приеме каких-либо наркотиков - это вообще стыд и позор.
Он добавил, что нахождение в Афганистане само по себе было героическим поступком. А про тех, кто вернулся и получил за свою службу ордена и медали, золотые звезды, и говорить нечего.
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