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Юридическая задача по-украински, или Как убийца становится потерпевшим

24 мая 2020, 06:55  •  172 • Украина

А решите-ка задачку. Юридическую. Не пугайтесь. Она будет адаптирована к нормальному человеческому языку, то есть максимально лишена юридической зауми.

Итак, некий гражданин С., ранее обвиненный в вымогательстве, разбое, организации массовых беспорядков, а также незаконном обороте наркотиков и нервничающий по этому поводу шел по улице со своей знакомой и нес в кармане нож.

Навстречу гражданину С. шли граждане К. и И. Когда они приблизились, гражданин С. не смог справиться с нервным напряжением, достал нож и беспричинно нанес удары в живот сначала И., а потом К.

Граждане И. и К. начали убегать от гражданина С., а гражданин С. их догонять с ножом в руке. Гражданин К. не мог быстро бежать, так как у него был вспорота брюшная полость и вывалились наружу внутренние органы.

Гражданин С. догнал гражданина К. и нанес ему еще 5 ударов ножом. В результате полученных телесных повреждений гражданин К. скончался в течение минуты от острой кровопотери, а гражданину И. удалось убежать и обратиться за медицинской помощью.

В дальнейшем гражданин С. своим ножом, которым он причинил телесные повреждения гражданам К. и И., с целью инсценировки нападения на себя и дальнейшей самообороны порезал себе левую руку.

Вопрос задачки, кто является потерпевшим, гражданин К., гражданин И. или гражданин С.?

Вы скажете, что конечно же, потерпевшие – это граждане К. и И., потому что одного из них гражданин С. убил, а второго пытался убить. А еще вы скажете, что на самооборону это никак не похоже, даже на превышение ее пределов. Чистейшей воды умышленное убийство гражданина К. и покушение на убийство гражданина И.

Вы будете правы и неправы одновременно. Правы, потому что задачка эта уровня для студентов, которые только-только начали изучать уголовное право.

К таким же выводам пришло и следствие, проведя множество экспертиз, и подготовило обвинительное заключение в отношении гражданина С. – умышленное убийство гражданина К. и покушение на умышленное убийство гражданина И.

А неправы вы будете, потому что не учитываете, что все это произошло в Одессе в 2017 году, то бишь на Украине, а гражданин С. – это Сергей Стерненко. А он, знаете ли, активист, настоящий патриот Украины, и пламенный борец с непатриотами Украины. Как же могут такие замечательные люди быть обвиняемыми, подсудимыми, а тем более осужденными? Нет, конечно, во всех других странах могут, причем бегом и сразу – из следственного изолятора прямиком в места не столь отдаленные, но это же не какие-то другие страны, а Украина – страна победившего майдана, страна, где уже давно можно убивать, не нести за это никакого наказания. И совершенно не никакой разницы в том, кто сейчас ее президент, председатель Верховной Рады, генпрокурор, глава СБУ и абсолютно все прочие.

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