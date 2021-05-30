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Юный диверсант, и что из него выросло

30 мая 2021, 20:10  •  144 • Украина

История жителя Ясиноватой, за которого вступился Ляшко

Интереснейшую историю опубликовал Анатолий Шарий в одном из своих новых выпусков. Это история о детях, которых завербовали украинские боевики еще в 2015-м году. Несколько подростков под руководством СБУ должны были осуществлять диверсионную деятельность на территории ДНР, однако впоследствии их нашли сотрудники республиканских спецслужб. Одного словить не удалось. Это был Арсений Белавин – подросток, которого завербовали украинские спецслужбы и через которого координировали действия «подпольного отряда». Прошло уже 5 лет, и они уже не подростки. Что же случилось с неуловимым Арсением Белавиным? Что выросло из малолетнего преступника? Исправился ли он?


Банда малолетних диверсантов действовала на территории ДНР в 2015-2016 годах. Они устроили серию терактов – занимались подрывами транспорта. Главным у них в отряде был тот самый Арсений Белавин. Сеня, как его называли подельники, подбивал остальных на преступления – то деньгами, то угрозами. Некоторые подростки даже говорили о том, что Белавин угрожал их убить, если они его ослушаются. В частности, такое заявление после поимки сделал один из участников преступной группировки Владислав Пазушко. По словам малолетних террористов-подрывников, Белавин ездил на Украину, там встречался с СБУ, получал инструкции и деньги. Банда диверсантов совершила несколько диверсий на железной дороге – но удачную только один раз. Это было их главным достижением. 7 вагонов сошли с рельс, один перевернулся. К счастью, никто не пострадал. За этот подрыв Белавину украинские спецслужбы заплатили 20 тыс. гривен (по словам Пазушко), и подростки поделили деньги между собой.


Всего диверсантов было семеро – все из Ясиноватой. Арсений Белавин был главным. Помимо него в группировку входили Богдан Ковальчук, Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов и Денис Коваль. Первым из них завербовали Ковальчука, остальных подключили к банде на разных этапах. Завербовал его Игорь Рицко – подполковник ВСУ с позывным Алмаз. Произошло это на контрабандном пункте погрузки фур. Алмаз запугал Ковальчука тюремным сроком за участие в контрабанде, с этого всё и началось.

16 февраля 2016 года, после диверсии на железной дороге, в СМИ появилась информация о задержании в ДНР малолетних преступников. В ходе допросов они раскрыли диверсионную сеть. Новость об их задержании разлетелась в СМИ, в том числе украинских. В Верховной Раде даже вывесили баннер с их фотографиями и именами. Олег Ляшко выступал в защиту малолетних преступников, писал гневные посты в Фейсбуке и выступал в Раде. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко обращалась в ОБСЕ и ЮНИСЕФ с требованием воздействовать на власти ДНР, чтобы они отпустили подростков. Арсений Белавин, повторюсь, задержан не был – он сбежал на Украину. Впоследствии, в 2019-м году, Глава ДНР Денис Пушилин помиловал задержанных диверсантов, их отпустили на поруки родителей. Больше их фамилии в криминальных сводках не мелькали. В отличие от Белавина.

В мае этого года в украинских СМИ появляется новость, что в Краматорске военнослужащий ВСУ стрелял из пистолета ТТ по подросткам. Дети получили ранения ног и были доставлены в больницу. Это произошло 17 мая в 23:00. Преступника быстро разыскали. Им оказался военнослужащий ВСУ ВЧ А-2900, разведчик-сапер… Арсений Белавин. Да-да, тот самый Белавин, которому удалось скрыться от республиканских правоохранителей, пересечь границу с Украиной и прятаться от правосудия там. Какая ирония, правда? В ДНР он подрывал поезда, а в ВСУ он пошел служить сапером-разведчиком. Геращенко просила спасти детей из «застенок МГБ», а один из этих «детей» спустя пять лет покалечил двух подростков. Хорошо, что не убил. Удивительная и поучительная история. Белавин теперь уже сядет в тюрьму, только не в ДНР, а на Украине. От судьбы не уйдешь…

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