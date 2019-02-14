Юнус-Бек Евкуров начинает активную борьбу против клановости и коррупции в Ингушетии. Об этом он заявил в своём обращения к жителям республики, которое опубликовано на официальном сайте правительства региона. Теми же планами Евкуров поделился, выступая также и по местному телевидению.

«...Принято решение дать независимую оценку сложившейся ситуации, выработать конкретные шаги по ее эффективному разрешению с опорой на законы и при участии федерального центра», - заявил глава республики, предупредив, что отныне «неприкасаемых» не будет. Хотя, Евкуров отдает себе отчет в том, что в республике, где в течение многих лет существовали некие «негласные правила», а люди «привыкли опираться на родственные связи», бороться с коррупцией очень непросто.

Эту тему мы обсудили в эфире Радио "Комсомольская правда".

Юнус-Бек Евкуров: Я предложил жителям Ингушетии вместе бороться с коррупцией. Получил уже 300 сигналов 00:00 00:00

- Юнус-Бек, вы не доверяете правоохранительным органам, поэтому решили обратиться напрямую к гражданам и призвать их вместе бороться с коррупцией и докладывать вам о коррупционерах?

- Нет, наоборот...

- И даже опубликовали свой личный телефон, на который может позвонить любой желающий, чтобы передать информацию...

- Мы посовещались, в том числе, и с правоохранительными органами, потому что со стороны граждан нет активности именно по фактам коррупции. Да, в заявлении я попросил их присылать мне свои сигналы - прямо на мой телефон.

- И много народу откликнулось? О чем люди рассказывают?

- Вот сейчас я получил более 300 сигналов, анализ показывает - только 10% из этих обращений содержат какие-то конкретные факты, где обращающийся себя называет...

- А что за факты?

- Ну, люди откровенно рассказывают и пишут - кто там что требует или намекает на коррупцию... На взятку.

- А другие?

- Есть "сигналы ни о чем". Словом - неподтвержденные вещи, которые очень сложно в какой-то степени даже обозначить.

Но сам факт, что люди приняли наше предложение всерьёз, выходят - конкретно по этим вопросам - с нами на связь, говорит о многом. Уже это для нас очень важно.

Потому что мы – и прокурор республики, и министр МВД, и начальник ФСБ, - на совещаниях, в том числе, на заседании комиссии по противодействию коррупции, в ряду главных обозначаем именно эту проблему: что местные жители с заявлениями не обращаются. С конкретными заявлениями. Они пишут, прикрываясь тем, что якобы родственники, якобы там однофамильцы, якобы там еще что-то… Вот почему главный упор и в своём обращении, и в разговорах с людьми делаю именно на этом...

Почему так называемые "родственники" не учитывают, когда у вас требуют взятку, такие же родственные чувства к вам? По сути, они же мерзавцы? Просто мерзавцы. Они издеваются, а вы прикрываетесь этим понятием - вот, мол, родственник. Если он требует с тебя взятку, какой он тебе родственник? Какой он человек вообще? Вот на это мы обращаем внимание...

Потом, здесь нам просто вместе с органами правопорядка в комплексе - подход когнитивный, чтобы каким-то образом приобщить людей, чтобы они постарались все-таки - чтобы были помощниками нам.

Ну и, конечно, как мы говорим, нам нужны не просто слова, что вот там что-то делается… Потому что для того, чтобы вот эти 290, к примеру, обращений изучить, которые как бы и по теме, но - ни о чем - чтобы оперативно провести там мероприятия, это нужно столько сил и средств… У нас и возможностей таких не будет - копаться, если нет конкретных фактов. Пытаемся и это наше беспокойство донести до людей. Говорим, что на них рассчитываем...

- А сами коррупционеры вам не звонят?

- Нет, не звонят. Пока не звонили.

- Ну, теперь понятно вот – почему вы решили эту борьбу так объявить, потому что, ну, есть какая-то клановость, семейственность, тейпы - то, что присуще республике. И вы - правда - надеетесь, что люди будут откровеннее?

- Дело не в этом. Я выступил с обращением для того, чтобы направить работу по борьбе с коррупцией в реальное русло - а что получается? Я сейчас, когда домой приеду (Евкуров находится на форуме в Сочи.- А.Г.), проведу специальное совещание: вот некоторые из вас, уважаемые граждане, прислали нам "сигналы о коррупции и коррупционерах" совершенно ни о чем. Вы прикрываете опять родственников. Я не могу, как глава республики, и даже правоохрана наша ,- мы не можем бороться с коррупцией, если вот будет все так - по-прежнему.

- То есть, покрывать если будут?..

- Надеюсь, люди нас поймут.

- А если в Москве коррупционера найдете, вы с ним тоже будете бороться?.. Насколько эта борьба рассчитана?

- Саш… - это же не картошку убрать там… - с утра до вечера… - а процесс такой вечный…

- Ясно. Еще такой момент. Еще никто не поборол коррупцию, а что, глава Ингушетии собирается ее побороть?

- Я не собираюсь ее побороть, у меня не получится ее побороть. Мы должны минимизировать коррупцию. Нет такого государства, нет такого мирового опыта, чтобы коррупцию побороли или там… Не бывает так.

В мировой практике такого нет. И вешали, и расстреливали, и чего только ни делали.

А вот минимизация коррупции и каким-то образом - большая открытость в борьбе с ней - это вполне достижимо.

Кстати, помимо этого у нас же есть и другие формы контроля. Те же видеокамеры, которыми мы оборудуем наши учреждения.

То есть - все направлено на то, чтобы минимизировать максимально вот это все зло - которое от коррупции.

Ну и, конечно, вот мы почему и начали эту акцию, - чтобы наладить и сделать устойчивой обратную связь. Чтобы жители республики понимали, что просто так с коррупцией бороться невозможно. Они сами должны быть участниками вот именно борьбы с этим явлением.

- А если среди коррупционеров окажутся ваши близкие соратники, члены правительства, министры или чиновники, вы как, по блату их можете простить?

- Как раз в этом и есть задача. Тут не должно быть ни своих, ни близких, ни неблизких. Есть человек, который в эту тему слез, он должен быть наказан, с учетом того, что он сделал. Другого здесь не может быть.

- То есть, я вам не могу позвонить по блату, типа, Юнус-Бек, прости моего знакомого… Нет, да - по блату нельзя будет с вами как-то договориться?

- Нет, конечно. Саш, о чем ты говоришь?

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