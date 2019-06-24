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Юнус-Бек Евкуров: Я пока не знаю, как к моей просьбе об отставке отнёсся президент Владимир Путин

24 июня 2019, 23:54  •  49 • В России

- Алло, Юнус-Бек, - вам известно, как президент Владимир Путин отнёсся к вашей просьбе об отставке с поста главы Ингушетии?

- Пока - нет.

- Скажите - это спонтанное решение или вы к нему как-то готовились марально?

- Саша, ну как может быть в нашем деле спонтанное решение. Ты о чем говоришь?

- Да я знаю... Я просто знаю механизм.

- Я готовился, обдумывал. Считал, когда это лучше сделать.

- А почему именно сейчас? Ещё в декабре 18-го вы не собирались,

- Ну, почему не в декабре 18-го? Почему не месяц назад? Во всякий период это будет так - почему сейчас?..

- Вот такая фраза промелькнула у вас - разобщенность, разобщенность... Это главная причина, да?

- Нет, это - не главная причина. Это - одна из причин.

- А ещё какие могут быть?

- Ну, слушай - нет таких, ярко выраженных. Просто я считаю, что мне сегодня это так надо сделать. Если этот мой шаг позволит консолидировать общество... Почему - нет? Ничего страшного...

- Понял... Скажите, пожалуйста, - кроме сожаления Александра Гамова по поводу вашей отставки - вам ещё известна чья-то реакция?

- А почему Александр Гамов сожалеет?

- Ну, а потому... Потому что, когда...

- Не радуется за друга, который теперь будет жить спокойной жизнью? У которого теперь будет больше личного времени.

- Я просто друга немножко другим себе представляю. Я представляю тебя на коне! Может быть, тебе уже какую-то должность предложили?

- Нет, Саш... Все - знаешь как? Как говорил мой умный командир роты, это - жизнь. Действительность суровая... Поэтому - это жизнь. Сегодня - так. Завтра - по-другому. Ничего нет трагичного - наоборот, все планово, все хорошо.

Назначат нового руководителя. Придёт новый руководитель - продолжит наши программы, освоит новые программы. Это нормально, это хорошо.

- Вам пока не известно, кто это будет - новый руководитель?

- Пока не известно...

- И сразу вопрос такой ... Как у человека, который все эти 11 лет, пока ты возглавлял республику, за тобой внимательно... (Чуть не сказал - следил.) Внимательно наблюдал... Вот с этими грандиозными программами, которые ты вместе с президентом, с премьером, с народом Ингушетии планировал и над которыми работал... С ними что будет?

- Они будут работать.

- Ага! То есть - это все остаётся. Финансирование - и так далее, и так далее...

- Слушай, финансирование все же не Евкурову дают, а республике, региону.

- Ага.

- Будет новый руководитель. Правительство... Все будет работать - как же? Нацпроект никто не отменял.

- Понял. Сейчас сколько программ у вас действует?

- У нас - нет... У нас сейчас одна основная программа - это по нацпроектам. Стратегия развития Северо-Кавказского федерального округа - в рамках которой уже действует программа по социально- экономическому развитию Республики Ингушетии..

- Так...

- И плюс - инвестиционные проекты программы.

- Это примерно на сколько миллиардов рублей?

- Ну, по году - если брать по нацпроектам - у нас где-то получается, не где-то - а 5 миллиардов 470 миллионов рублей.

- О, это солидно.

- По 19-му году. Это хорошие, конечно, цифры. Очень солидно.

- Такого никогда не было за всю историю Ингушетии. А вот эти международные контакты, что наработаны? Там и Саудовская Аравия, и Турция, по-моему, и еще, и ещё... Вот с ними - как, что?

- Ну, они же остаются, они - в протоколах, в принятых решениях. Все работает, все - в механизме.

- Вот эти объекты тоже остаются?

- Конечно, конечно, конечно... Новый руководитель будет по-новому... Не по-новому - а будет продолжать это дело. Я так понимаю...

- Скажите, а - вас? А вам - какую должность, какую работу? Может, помочь? Подыскать...

- Пока не предложили... Но уточни у главреда вашего... (иронизирует) Давай я к вам приду?

- Ну, я посоветуюсь -, может, у нас найдутся генеральские должности. Скажите, а вы когда в Москве будете? Или вы сейчас в Москве?

- Нет, я в республике.

- Когда будете - можете к нам в редакцию приехать чаю попить?

- Созвонимся.

- Ещё скажите - семья ваша как ваше решение уйти в отставку восприняла?

- Ну, слушай... Нормально.

- И ещё ответьте вот - почему я в вашем голосе не чувствую - э-э-э... уныния? Разочарования? Это все в моем голосе больше звучит. Чем это обьяснить?

- Ну, слушай! Даже смешно отвечать на такие вопросы. (начинает наконец смеяться.)

- Чего ж смешного-то?

- Я ж тебе сказал - это не спонтанное, а - плановое решение. Все по плану - чо унывать?

- Почему же я (обиженно) тогда последним узнаю.

- Почему, что ты последний? Ты первый узнал! Ты же мне первый позвонил.

- Юнус-Бек, мы вас очень любим. Мы ждем вас в редакции "Комсомолки". Вот.

- Спасибо, дорогой!

- Независимо от того, какую дальше должность вам доверят, вы остаётесь нашим Героем.

- Спасибо. Шефу - привет!

- Можете обратиться к нашим читателям и радиослушателям.

- Не! Пока - нет.

- Все, обнимаю.

- Давай, брат, пока...

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