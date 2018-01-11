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Юнус-Бек Евкуров: В Сирии служат наши сунниты с Северного Кавказа. Это политкорректно и красиво

11 января 2018, 18:54  •  134 • В России

- Алло, товарищ генерал! Хотелось бы уточнить некоторые ваши заявления, которые прозвучали совсем недавно... Вы сказали: Президент России правильно сделал, что отправил в Сирию батальон, сформированный на Северном Кавказе из суннитов. Почему вы так считаете?

- Во-первых, я так не говорил. Я не уполномочен давать оценку президенту. Это будет некорректно. Я только обязан поддерживать все его решения.

А говорил я о том, что сама идея отправить служить в Сирию ребят, в том числе из Ингушетии, из Чечни, из Дагестана... Не в плане там - как национальные батальоны, а в составе подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, - это все очень своевременно.

- То есть - речь идет об отправке в зону конфликта.

- Но это не значит - для участия в боевых действиях. А еще и для того, чтобы обеспечивать там миротворческую задачу, выполнять обязанности военной полиции, развозить гуманитарные грузы, сопровождать делегации и миссии...

Юнус-Бек Евкуров: Мы тоже помогаем Сирии наладить мирную жизнь.Александр ГАМОВ

- Теперь понятно. А как сами ваши земляки это все оценили?

- Хорошо. Работают с большим удовольствием. И местные жители, граждане Сирии, которые там находятся, независимо от того, кто они – сунниты или салафиты, или шииты, или еще кто-то, - они с удовольствием воспринимают посланцев с нашего Северного Кавказа. В первую очередь, потому, что все-таки - все мусульмане, и понимание какое-то есть между ними. Ну и там, где большей частью проживают сунниты, тем более хорошее отношение к нашим ребятам.

То есть, идея уже нашла свою поддержку. И все получилось так довольно политкорректно и красиво.

- На днях вы еще сказали, что готовы с сирийскими коллегами поделиться также опытом адаптации к мирной жизни, который вы применяли в отношении бывших боевиков. У вас-то уже бандгрупп не осталось. Что это все значит?

- Опять же, не совсем правильно истолковывают.

Я говорил о том, что основная фаза операции в Сирии закончилась, крупные террористические группировки уничтожены. И сейчас начинается другая фаза, может быть, более сложная, - борьба с бандподпольем. Это - когда люди утром, днем на виду, а ночью берутся за оружие. Вот здесь, конечно, больше нужна работа уже спецслужб.

У нас в стране такой опыт накоплен - особенно у Федеральной службы безопасности, да и у МВД, у других спецслужб. И вот он, этот опыт, конечно, я уверен, там уже применяется, и он будет очень полезным для руководства Сирии. И - в том числе, скажем так, - для сопровождения вот этих мероприятий, проводимых по ликвидации бандподполья.

А что касается конкретно опыта Ингушетии... Мы с послом Сирии в России встречались, обсуждали эту тему. Да - у нас есть опыт по адаптации к мирной жизни бывших членов бандподполья, в прошлом - пособников террористов и так далее. Вот этим опытом мы можем с Дамаском поделиться, рассказать, как действуем в этом направлении.

Есть хорошие наработки в других регионах Северного Кавказа. Мы, например, очень многое переняли у наших соседей из Республики Дагестан, спасибо им большое за это.

Конечно, можем вот этим всем багажом поделиться и с коллегами из Сирии - как общаться с семьями, с родственниками тех, кто состоит в бандподполье, как проводить антитеррористические комиссии...

То есть - речь не идет о том, чтобы учить сирийское руководство или спецслужбы Сирии бороться с бандподпольем, а поделиться опытом. Мы уже собрали описание этих наших наработок, анализ такой, все распечатали. Мой советник вылетает со всеми этими материалами в Сирию...

- Распечатали - в смысле, размножили. Чтобы распространить.

- Да.

- Спасибо вам за важное уточнение.

НАША СПРАВКА

Суннитами (последователями одного из самых распространенных в исламе течений) являются до 80 процентов мусульман во всем мире, а также большая часть последователей ислама в Российской Федерации. Как известно, первоисточниками для суннитов, которые следуют учению Пророка Мухаммеда и его сподвижников, служат Коран и сунны (источник, основное учение о жизни, в котором содержатся слова и мысли Пророка.)

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