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Юнус-Бек Евкуров: У нас стало больше смешанных браков. Все семьи - многодетные

12 марта 2018, 22:24  •  105 • В России

- Юнус-Бек Баматгиреевич, в последнее время остро встал вопрос - как остановить исход русских с Кавказа...

- Одна из моих главных задач, когда мы говорили о программе возвращения русскоязычного населения на Кавказ, состояла в следующем предложении: давайте мы поможем местным русским, которые живут в Ингушетии, и сделаем все, чтобы те, кто остался, не уезжали. Мы этого добились.

- Каким образом?

Юнус-Бек Евкуров: Мы помогаем русским на Кавказе, чем можем, поэтому они теперь не уезжают

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- Во-первых, никого не делим - «на кавказцев и не кавказцев». У нас все равны. И в школах, и в вузах, и в организациях. И при распределении бесплатного жилья.

Конечно, так же и всем жителям оказывается помощь, а не только русскоязычному населению. Тем не менее, мы максимально стараемся их поддержать.

Праздники - мусульманские и православные - у нас общие. То есть, я не о том, кто как молится, а о чисто народных традициях, о художественной самодеятельности, о национальной кухне...

У нас есть и свои культурные автономии в республике – русская, казахская, азербайджанская, армянская и даже осетинская. Они - по линии нашего министерства по делам национальностей - по разным направлениям работают вместе: по культурному, спортивному...

В последние годы у нас и смешанных браков стало больше. Ингуши, если куда-то уезжают, там женятся и приезжают домой уже с русскими женами.

- Вы это приветствуете, да? Не возражаете?

- Конечно, приветствуем. И, кстати, я должен сказать, что эти семьи сразу же становятся многодетными... В одном селе как-то зашел в гости, и вот оказалась - там русская женщина замужем за ингушским парнем - и у них уже трое детей. Живут нормально, хорошо.

Вот эта комплексная работа позволяет все-таки людям оставаться на местах. Особенно тем, кто считает Ингушетию своей малой родиной.

- У ваших ребят в классах много русских ребятишек?

- По-разному. В одном классе - ни одного нет, а бывает и три, и четыре, и пять, и семь.

- Ваши мальчишки дружат с ними?

- Дружат, общаются, конечно.

- Не дерутся?

- Слушай, ну, всякое, наверное, бывает. Но я пока не слышал, что дерутся. Ну дерутся – это ж ничего страшного… Они ж дети, они же мальчики, пусть формируются!

- Домой к вам они приходят?

- И домой в гости в выходные приходят. Ну, сами тоже там куда-то ходят в гости. Саш, как в обычной жизни в наше детство было – то же самое. Ничего не поменялось.

- Вот 9 лет прошло, как Юнус-Бек Евкуров возглавил республику. У меня такое ощущение, что у вас словарный запас пополнился, и вы практически без акцента стали говорить. Повлияло то, что вы стали больше заниматься «русским вопросом»? Или это потому, что я вам часто звоню и мы по-русски с вами разговариваем?

- Ты, Саш, мне часто звонишь, я на русском языке с тобой общаюсь, поэтому и без акцента. (смеется). Хотя если ты вернешься на 9 лет назад, - я и тогда говорил без акцента… Я скажу так – если вы возьмете вообще ингушский народ (не в обиду другим народам будет сказано) - на Кавказе мы единственные, кто в большей степени разговаривает без акцента. Это природные данные по ингушам.

Второе – ну, и словарный запас у меня пополнился - общегражданский. Тогда у меня больше военная тематика была, а сейчас я считаю себя политически более подкованным уже. (улыбается). Почти уже политик.

- Ну, у вас военная тематика не исчезла...

- Это святое!

- Спасибо вам огромное.

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