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Юнус-Бек Евкуров: офицер и политик с большой буквы

25 июня 2019, 19:24  •  78 • В России

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ, генеральный директор Института региональных проблем:

Сам пережил страшное покушение, боролся с терроризмом...

- Дмитрий, на ваш взгляд - кто такой Евкуров?

- Офицер с большой буквы. И это для него - не только позиция в жизни, а, в первую очередь, система моральных норм.

Это человек, который, по сути, много сделал для своей республики до того, как ее возглавить... Как? Просто своим авторитетом крупного военного. Для Кавказа - генерал, Герой России (как говорят - «с коренной национальностью своей республики») – всегда заметный человек. Кстати, и для Поволжья, и для Урала - тоже. Да для любого региона!

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Фото Светлана Холявчук/Интепресс/ТАСС

И Евкуров сыграл большую роль в жизни своей республики. И многое успел сделать.

Да и решение и просьба об отставке характеризуют его как благородного человека. Он не хватается за власть. Его ведь никто не увольнял, он сам решил уйти. Хотя, с моей точки зрения политолога-прагматика, не надо было так спешить…

- Евкуров 11 лет назад возглавил Ингушетию. Он сам пережил страшное покушение. Боролся с терроризмом. Насколько удачно?

- Понятно, что пока будет бедность, создать социальный рай не удастся. Но то, что терроризма в том виде, в каком он там присутствовал, - вот едешь по улице, а в тебя стреляют - такого давно уже нет... И в этом, конечно же, заслуга Евкурова.

Но я бы обратил внимание еще на одно. Ингушетия – самая бедная республика Северного Кавказа. С самым высоким естественным приростом населения. Там иногда бывает и убыль, потому что мигрируют жители в другие регионы. В этих условиях не то что развить экономику, - удержать ее очень трудно. Потому что дети на заводах не работают и в поле не пашут. Кормить их все равно надо.

И то, что в этих условиях Евкурову удавалось сконцентрировать материальные ресурсы и как-то развивать экономику, - это его огромная заслуга, при том, что он ведь у нас не экономист, а военный.

- Президент Владимир Путин какую оценку может дать итогам работы Евкурова в Ингушетии?

- Оценку? Я уверен - только отличную.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, политический деятель, адвокат:

Он умудрился навести порядок и оставить развитую инфраструктуру

- Какое у Евкурова самое главное качество?

- Это не только один из самых известных ингушских политиков, но и один из наиболее заметных политических деятелей на федеральном уровне.

Биография его известна, дела - тоже. Это настоящий, я бы сказал, в каком-то смысле, образ патриота, офицера, человека чести.

Адвокат, политик Дмитрий Аграновский. Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Даже то, как он ушел в отставку, - это не свойственно, к сожалению, нашей политической культуре. Помните, у Жванецкого фраза: «Я вами руководил, отвечу за все - но только по частям».

Это редкость для нашей страны, когда руководитель берет на себя ответственность. И это - тоже определенная характеристика.

Я надеюсь, что, как сравнительно молодой человек, - для политики, по крайней мере, - он будет еще востребован на федеральном уровне.

- Скажите, Дмитрий, Президент России какую оценку может дать итогам работы Евкурова на посту главы Ингушетии?

- Мне кажется, что в целом только положительную.

- Очень много в эти годы из Ингушетии поступало чисто социальной информации. Открывались новые школы, дома культуры, производственные цеха...

- Это просто налицо. В этом смысле, просто как хозяйственника, на мой взгляд, Евкурова можно оценить только в превосходной степени. К сожалению, это не самый богатый регион, дотационный, насколько я знаю. Поэтому там особо не разгуляешься. Тем не менее, даже с этими не очень богатыми ресурсами Евкуров умудрился навести порядок и оставить достаточно развитую социальную инфраструктуру.

Улучшить то, что есть, и привнести новое.

Шамиль СУЛТАНОВ, руководитель аналитического центра «Россия – Исламский мир»:

Соблюдает обычаи своего народа, никогда им не изменяет

- Шамиль, вот есть еще такая загадка Евкурова... Он многие годы жил в другом регионе, в другой, вроде бы, среде... Как ему удалось узнать язык, традиции, национальные праздники своего народа? Откуда у генерала, который прошел тяжелые военные испытания, осталось это в сердце?

- Он же не один год в республике. Вот - проникся всем этим... Он знает ингушские обычаи, традиции. Он понимает, что это является ключом к тому, чтобы разговаривать с обществом. Он это сполна использовал.

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Президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль Султанов. Фото Сергей Шахиджанян/ТАСС

- Может быть, у него все это было заложено с детства и он это приумножил, когда руководил республикой?

- Вопрос в том, что Евкуров, как человек дисциплинированный, военный, поставил перед собой задачу это все узнать, и он узнал. Но основы, ключевые моменты были в нем заложены в детстве. На востоке семья является очень важным компонентом. Мы в своей истории как-то забыли роль семьи, а там это осталось. Семья – главный социальный институт. И то, что он сам стал многодетным отцом… Это тоже очень важно.

Многодетность с точки зрения ислама – это показатель того, что Аллах способствует твоей деятельности.

- Евкуров часто встречался со священнослужителями не только на Северном Кавказе, но и в Москве, в других городах. Ездил на праздники. Это расширило его кругозор?

- Безусловно.

У него была вторая важная примечательная особенность. Он постоянно учился. На Кавказе есть такой афоризм, что если ты не учишься, ты уже умер, просто тебя забыли похоронить. Поэтому он учился в этом смысле. Это было одно из его достоинств очень важных, несмотря на тяжелые испытания, которые он пережил в свое время.

Что еще сказать о Юнус-Беке Баматгиреевиче? Традиционного религиозного обучения у него не было. Но он соблюдает определенные принципы ислама... Он стремиться соответствовать нравственному облику мусульманина. И у него это получается...

Иосиф ДИСКИН, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям:

«Бросился на амбразуру? Вам, журналистам, виднее...»

- Ингушетия 11 лет и сегодня - это...

- На мой взгляд, это две очень большие разницы... Организовано огромное количество инфраструктурных и социальных проектов. Это уже другое качество жизни.

Крупнейшей проблемой, которая сдерживала рыночное развитие Ингушетии, была неурегулированность территориального вопроса, который Евкуров пытался решить путем соглашения с Чечней о размежевании. Я неоднократно высказывался на эту тему, что без решения этого вопроса никаких инвестиций частных в Ингушетию быть не могло, потому что главная проблема – это неурегулированность собственности на землю. И это сдерживало бы очень сильно.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Иосиф Дискин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Иосиф Евгеньевич, то есть, Евкуров - в определенном смысле - бросился на в этом плане амбразуру?

Юнус-Бек Евкуров: Я пока не знаю, как к моей просьбе об отставке отнёсся президент Владимир Путин

- Ну, это ваши - журналистские сравнения. Вам виднее...

На мой взгляд, Юнус-Бек Евкуров поступил как гражданин и как офицер, как - Герой России. И - как патриот. Своим примером он хотел подать знак, что для него интересы России и Ингушетии выше, чем его личные служебные амбиции.

- Евкуров хочет уйти в отставку, чтобы разобщенности не было.

- Он ровно это и сказал.

И много чего понял... Но чего Евкуров не может понять – это когда люди руководствуются не интересами России и Ингушетии, а клановыми, групповыми, коррупционными интересами, представляя их заботой об Ингушетии...

- Ну, вот Евкуров уйдет... А можно ли сказать, что он заложил основу для стабильности? Я имею в виду - социальную сферу, прежде всего. Неужели Евкуров все делал идеально?

- Он делал, что мог. Да, не идеально. Но идеал надо искать только на небесах. Реально Евкуров - это человек, в уже не молодом возрасте пришедший на гражданскую службу, но с высокими представлениями об офицерской чести и гражданском долге. И это ему, считаю, очень помогло в работе.

Евкуров 2008 года и Евкуров 2019-го – на мой взгляд, это даже два разных человека. Много чему научился, понял, что такое политика, а не «если вы такие умные, почему вы строем не ходите?». Накопил значительный опыт и дипломатической деятельности, представляя Россию за рубежом.

А главное - обогатил свой человеческий потенциал, который еще пригодится стране. Я в этом уверен.

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