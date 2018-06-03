Юнус-Бек Евкуров: Никаких конфликтов у нас в Ингушетии не было и нет

- Алло, Юнус-Бек! Поздравляю вас с Днем республики. (Кстати, Ингушетия образована 4 июня 1992-го.)

- Спасибо, дорогой.

- Я знаю, что это праздник не только Ингушетии... И обычно глава республики - в честь этой даты - присутствует на международных соревнованиях по парашютному спорту, которые у вас традиционно проводятся, и вы тоже прыгаете с парашютом. А как у вас с прыжками в этом году, товарищ генерал?

- Я дал слово председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко, что сам больше прыгать не буду, чтобы не ломать себе ноги. (Во время одного из прыжков на таком же первенстве Евкуров неудачно приземлился и сломал ногу. - А.Г.) А соревнования на этот раз прошли с аншлагом, кроме России были представители Белоруссии, Германии, Австрии, Черногории, Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговины - всего 50 спортсменов. Первое место заняла российская команда ВДВ. Это закономерно, она - одна из лучших в мире.

- Вы их не тренировали, ведь вы в прошлом - десантник?

- Нет... Я был только среди болельщиков.

- Чем еще будет отмечен праздник?

- Ко Дню республики мы построили великолепный детский садик, бассейн, хорошая дорога сделана в сторону Малгобека, ну и еще вводится несколько объектов. Все это мы откроем в течение месяца...

А в воскресенье, 3 июня, - в честь Дня республики, в честь священного месяца Рамадан (он начался 17 мая. - А.Г.) проводим республиканское шествие... Приглашены все священнослужители, в том числе - из соседних регионов.

Из малоимущих, многодетных семей более 100 ребят после разговения должны получить подарки и наборы продуктов.

- Я так понял, что в эти дни все делается для того, чтобы сблизить, сплотить людей, чтобы не было обиженных, бедных, несчастных.

- Понятно, что сейчас вся власть так работает. Все наши структуры.

Нам очень помогают благотворительные фонды, которые у нас здесь, в республике. И плюс - нынче появилась еще и волонтерская тема, добровольчество. У нас очень много ребят из этих объединений. Это такая всенародная акция, которая проходит в рамках именно священного месяца, - богоугодное дело, которое должно практиковаться во всех регионах. Но оно так и есть.

Вот мы на днях в Москве проводили «Шатер Рамадана».

- Да, я в курсе - на Поклонной горе.

- Этот уникальный проект впервые был запущен по инициативе шейха Равиля Гайнутдина и правительства Москвы. Сейчас само понятие «Шатер Рамадана» - хорошо известно во всех регионах страны, даже и во всем мире. Эта такая богоугодная, чистая тема, она пошла.

- На Поклонной горе в «Шатер Рамадана» обычно с большим удовольствием посещают не только мусульмане, представители среднеазиатских, кавказских республик, но очень много православных. Сейчас у вас в республике эта традиция продолжается?

- Конечно! В понедельник, 4 июня, на «Шатре Рамадана» будут присутствовать представители всех национальных культурных автономий, которые есть в республике. Мы не делим людей на своих и на чужих. У нас, кстати, подобные мероприятия проходят и в различные православные праздники, когда все собираются – и мусульмане, и православные, все вместе отмечают. Все живут рядом, соседствуют друг с другом. Это такая хорошая практика, когда и в горе, и в радости, и в праздники - все вместе.

- И никаких конфликтов внутри республики, тем более между мусульманами, между тейпами - у вас нет? А то были всякие слухи...

- (Хочу сплюнуть, чтобы не сглазить.) Не было конфликтов и нет. Дай Бог, чтобы и дальше не было никогда этого.