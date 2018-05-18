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Юнус-Бек Евкуров: Батальон военной полиции из Ингушетии снова отправляется в Сирию. И только с миром

18 мая 2018, 10:24  •  69 • В России

Рамадан – священный месяц в Исламе, который начался 17 мая - нынче практически совпал по времени с еще одним важным событием в жизни Ингушетии. Здесь торжественно проводили в Сирию батальон военной полиции. Это подразделение (оно принадлежит 19-й отдельной мотострелковой бригаде Южного военного округа) дислоцируется в республике. Поэтому я и позвонил в Магас...

- Юнус-Бек Баматгиреевич, насколько мне известно, вы уже в третий раз отправляете этот батальон в Сирию...

- Саш, я не отправлял. Это министерство обороны отправляет.

- Ну, это я так - образно. Вы провожали.

- Да, я провожаю. Напутствую. И в этот раз, также, как и прежде, высказал слова поддержки, пожелание, чтобы ребята достойно выполняли возложенные на них задачи. Вот и все. Ну, такой - родительский наказ...

Это очень важно, что мы с ними общаемся, как близкие люди. Они отправляются в сложную, ответственную командировку в хорошем настроении.

- Вот там, в этом батальоне, порядка 400 человек, по-моему, да?

- Да.

- Это все те же самые или там новые ребята?

- Нет, в основном - все те же самые. А потому - очень опытные.

- Там только из Ингушетии или со всей России служат?

- Да, со всей России. И из Ингушетии тоже, конечно же, есть.

- Знаю, что после того, как батальон в Сирию отправляется, вы продолжаете над ним шефствовать...

- Ну, это не совсем так. У военной полиции - свои командиры.

- Но представители республики и потом, когда батальон отправляется на задание, выезжали в Сирию.

- Да, мы, насколько это возможно, и дальше оказываем батальону поддержку. Вот сейчас, кстати, начался священный месяц Рамадан, и мы стараемся как раз в такие дни, когда батальон там в командировке, отправлять в ту зону, где они находятся, гуманитарную помощь, чтобы и ребят поддержать, и местным жителям, там, где наши парни задачу выполняют, тоже помочь…

- Ясно. Товарищ генерал, вот сейчас же такая особая стадия в урегулировании кризиса в Сирии. Как вы, с военной, с политической точки зрения, оцениваете те шаги, которые там предпринимает наша страна...

- Ну, сейчас, наверное, наиболее сложный период. Когда шли активные боевые действия, там попроще было, для военных - тем более... Что идет борьба с терроризмом, и вот надо выполнять поставленные задачи. А сейчас тема такая, что нужно вести переговоры, больше - дипломатии. Для военного положения - сложные задачи.

Тем не менее, они выполнимы, батальон военной полиции пришел в эту многострадальную страну с миром, и, я надеюсь, что в скором времени все-таки долгожданный мир там наступит.

- Товарищ генерал, не могу не задать вам и вопрос, касающийся формирования нового состава правительства России...

- Это вопрос не ко мне.

- И тем не менее, вы же можете высказать свое мнение - что изменилось в нашей армии, в целом в Вооруженных Силах страны - после того, как министром обороны стал Сергей Шойгу...

- Прежде всего, хотел бы заметить, что Сергей Кужугетович создал такую команду в Министерстве обороны, в Генеральном штабе, что она способна выполнять все самые сложные задачи.

- Скажите, а что изменилось в стиле руководства министерства обороны? Ну, кроме компетентности, - появление которой все отмечают?

- Самое главное, что у всех - и командиров, и рядовых - теперь уверенность. В себе, в Вооруженных силах. И это ощущение базируется на хорошем человеческом отношении в воинских коллективах, на материальном обеспечении... Сегодня это совершенно другая армия. И самое главное - то, что командиры уверены в старшем начальнике, уверены в своих подчиненных, уверены в том, что государство их никогда не бросит.

- И еще... Вот на церемонии проводов военнослужащих батальона полиции вы также отметили, что ситуация в Сирии и интересы России требуют продолжения присутствия в этой стране российских воинских подразделений...

- Да. И еще я сказал ребятам, пусть это и звучит высокопарно, но повторю - на своем личном примере они должны показать, что для нас неизменными остаются нравственные ценности, которыми всегда была сильна российская земля: мужество и самоотверженность наших воинов, любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и защищать от врагов...

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