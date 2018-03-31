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Юнна Мориц: Умойте фейс, поэзия - не Барби, она не строит глазки никому
31 марта 2018, 11:39 • 181 • В России
Во вторник, 27 марта, Фейсбук наконец разблокировал страницу Юнны Мориц. ("Блокада"'длилась целый месяц.) А в пятницу, 30 марта, снова ее "забанил" - на 30 дней, как всегда, не сообщив об этом. Но друг поэтессы, специалист по сетям, извлёк оттуда такой вот текст: "Эта функция временно заблокирована из-за вашей недавней публикации, нарушающей правила Facebook. За более подробной информацией обратитесь в наш Справочный центр. Чтобы избежать новых блокировок, пожалуйста, внимательно прочитайте Нормы сообщества Facebook..."
- "Недавняя публикация" – это мои стихи, опубликованные 25 июня 2016 года, два года назад! - поведала мне Юнна Петровна, - похоже, она ничуть не расстроилась. - Все мои стихи, опубликованные давно, для них – "недавняя публикация". И это – прекрасно! Свежесть моего Сопротивления русофобскому террору – дар Божий, свежесть моей поэзии – как Чувство Бога! Стихи эти есть на моём официальном сайте, где более шести миллионов посещений со всего глобуса. Стихи эти написаны в то время, когда я переводила поэму Шевченко "Гайдамаки" по изданию "Кобзаря" на украинском языке. Украинский язык знаю отлично, с детства. В киевской русской школе украинский язык шёл наравне с русским, преподаватели были великолепные!
А вот и заблокированные стихи, в которых и Шевченко с поэмой "Гайдамаки", и множество украинских слов.
ИНФОРМАЦИЯ
Обманет кто кого и облапошит?
От слёз не разбухай и не вздыхай!
Тетрадь на украинском – это "зошит",
А "пусть" на украинском – это "хай!"
*****
Тарас Шевченко – он не врёт нисколько,
Что путь на украинском – это шлях,
На украинском зонтик – парасолька,
А вражья сила – жид, москаль и лях.
*****
У гайдамаков – зверская свобода,
Они врагов кромсают вдребадан,
Краса на украинском – это врода,
А площадь украинская – майдан.
*****
И твой язык – не русский, Украина,
Усвоить мне совсем не тяжело,
Что гроб на украинском – домовина,
Родник на украинском – джерело.
*****
Носки, чулки – шкарпетки и панчохи,
А страх на украинском – это жах.
Держись, Донбасс, дела твои неплохи
На всех языкотворных этажах!
*****
О краске, с украинского – о фарбе,
О блеске, что ни сердцу, ни уму:
Умойте фейс, поэзия – не барби,
Она не строит глазки – никому!
Юнна Мориц.
25.06.16.
Здесь же - уникальные переводы Юнны Мориц с украинского... Поэты-переводчики знают - это нелегкий труд. И еще, конечно же, замечу: стихи великого Кобзаря актуальны и сегодня. Поэтому предлагаю вам дочитать эту подборку до конца...
Сайт Юнны Мориц.
ИЗ "КОБЗАРЯ" ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
"Эти стихи, - поясняет поэтесса,- написаны вчера, сегодня и навсегда, поэтому сейчас я перевела их на русский. Мой "Кобзарь" издан в Киеве, в издательстве "Днипро", в 1976 году, и был куплен в магазине "Украинская книга" на Арбате".
* * *
И день идёт, и ночь идёт,
И голову сжимают руки,
А почему же не идёт
Апостол правды и науки?
5 ноября 1860
С.- Петербург.
Молитва
Царей, кровавых шинкарей,
Огрей цепями поскорей,
В глубоком склепе замуруй.
*****
А работящим людям дай
На их ограбленной земле
Свою ты силу, всеблагой.
*****
А чистых сердцем? Возле них
Поставь ты ангелов своих,
Чтоб сохранили чистоту.
*****
А мне, о господи, подай
Любови к правде на земле
И друга верного пошли!
25 мая 1860
С. – Петербург.
* * *
А добродетельным рукам
Учиться дай и помогай,
Святую силу им подай.
*****
А всем народам всей земли
Единодушие подай
И братолюбие пошли.
27 мая 1860
С. – Петербург.
ПОЛЯКАМ
(фрагмент)
Когда мы были казаками,
Не в унии, а с нею врозь,
Тогда нам весело жилось!
Братались с вольными ляхами,
Гордились вольными степями,
В садах любились, там цвели,
Как лилии, девчата наши.
Сынами, нет которых краше,
Гордились матери… Росли,
Росли сыны и веселили
Там старцев скорбные лета…
Покуда именем Христа
Внезапно ксёндзы не спалили
Наш тихий рай. И кровь разлили,
И море слёз над нашим кровом,
А сирот именем Христовым
Замордовали и распяли…
Поникли головы казачьи,
Как стоптанная трын-трава.
Украйна плачет, стонет в плаче!
За головою голова
Летит. Палач казнит, лютуя,
А ксёндз скаженным языком
Кричит: "Te Deum! аллилуйя!.."
* Речь идёт о Брестской унии 1596 года, когда православная церковь Украины и Белоруссии была объединена с католической и подчинена Папе римскому. Всех, кто не признавал унию, объявляли еретиками.
* Te Deum! – от начальных слов лат. гимна "Те Deum laudamus" – "Хвала тебе, боже".
* * *
Когда-то головой дурною
Я думал: "Горюшко со мною!
Как жить на свете, годы длить?
Людей и господа хвалить?
В грязи колодою гнилою
Валяться, стариться и тлеть,
И умереть бесследно мне
В моей ограбленной стране…
О горе! Горюшко со мною!
И где я спрячусь от пилатов?
Везде распнут, а не распятых
Морозят, шкварят на огне!"
21 июля (1859)
Черкассы.
Сайт Юнны Мориц.
* * *
И еще одно пояснение Юнны Мориц...
"Вчера в Фейсбуке в комментариях к новостным лентам шли крупными буквами комментарии с Украины (одни и те же, множество раз!) с таким чудовищным матом в адрес России и русских, которого я не слышала даже в Ледовитом океане, где уголовники разгружали и загружали корабли. Но этот матерный столб комментариев не был заблокирован Фейсбуком..."
Обращаясь к своим читателям, поэтесса пишет: "Ежедневно буду публиковать всё, что сочту необходимым, на моей странице Вконтакте и на моём официальном сайте. Всё новое буду рассылать по электронной почте друзьям, которые будут публиковать на Фейсбуке мои стихи, "мгновеники", рисунки...
30.03.18."
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