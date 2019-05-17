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Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президента
17 мая 2019, 04:54 • 63 • Политика
Представитель администрации украинского президента рассказал, что Жан-Клод Юнкер заплакал за закрытыми дверьми, когда пригласил Порошенко в свой кабинет в Брюсселе .
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заплакал во время последней встречи с украинским президентом Петром Порошенко. Их общение проходило в Брюсселе.
Как пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на замглавы администрации Порошенко Константина Елисеева, Юнкер пригласил лидера Украины в свой кабинет.
"Он очень умилился, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за пять лет они почти сроднились", - прокомментировал Елисеев то, что происходило за закрытыми дверьми.
Данная официальная поездка в Брюссель по случаю десятилетия "Восточного партнёрства" была заключительной для Порошенко в роли президента.
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