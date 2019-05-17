Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президента

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заплакал во время последней встречи с украинским президентом Петром Порошенко. Их общение проходило в Брюсселе.

Как пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на замглавы администрации Порошенко Константина Елисеева, Юнкер пригласил лидера Украины в свой кабинет.

"Он очень умилился, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за пять лет они почти сроднились", - прокомментировал Елисеев то, что происходило за закрытыми дверьми.

Данная официальная поездка в Брюссель по случаю десятилетия "Восточного партнёрства" была заключительной для Порошенко в роли президента.