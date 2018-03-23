ЮНЕСКО признала польско-католический натиск на Восток «ценным историческим наследием»

ЮНЕСКО внесла акт о заключении Люблинской унии 1569 г. (объединение Королевства Польского и Великого княжества Литовского в Речь Посполитую) в Международный реестр программы «Память мира» как бессмертный письменный памятник старины, относящийся к истории Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии и Украины. Торжественная акция состоялась в Главном архиве исторических актов в Варшаве.

Министр культуры и национального наследия Польши Пётр Глиньский назвал унию уникальным историческим свидетельством, ценным не только для поляков, но для всех народов, живших в Речи Посполитой.

На самом деле Люблинская уния принесла этим народам много горя. До объединения с Польшей в Великом княжестве Литовском значительная часть населения исповедовала православие. Номинально княжество считалось ровней Королевству Польскому, на деле же поляки-католики заняли ключевые посты в государстве, проводили политику подавления православного населения и его окатоличивания.

Закрывались православные церкви, карьерный рост представителей высшей литовской знати зависел от их вероисповедания, был введён запрет русского языка, которым пользовались жители входивших в состав княжества славянских земель.

Благодаря поглощению Великого княжества Литовского Польша расширила свои границы вплоть до Киевщины и Черниговщины. В польской историографии эти территории до сих пор включаются в расширенное понимание термина «восточные территории», т.е. земли, принадлежавшие Польше за её восточными рубежами.

Люблинская уния превратила Речь Посполитую в самое агрессивное государство Восточной Европы, грезившее о насильственном обращении в католичество православных «схизматиков». Это был польский вариант Drang nach Osten – натиска на Восток.

Признание западными международными организациями акта унии «ценным историческим памятником» – красноречивое свидетельство антирусского духа в европейских верхах.