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ЮНЕСКО признала польско-католический натиск на Восток «ценным историческим наследием»

23 марта 2018, 13:39  •  112 • Украина
ЮНЕСКО внесла акт о заключении Люблинской унии 1569 г. (объединение Королевства Польского и Великого княжества Литовского в Речь Посполитую) в Международный реестр программы «Память мира» как бессмертный письменный памятник старины, относящийся к истории Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии и Украины. Торжественная акция состоялась в Главном архиве исторических актов в Варшаве.
Министр культуры и национального наследия Польши Пётр Глиньский назвал унию уникальным историческим свидетельством, ценным не только для поляков, но для всех народов, живших в Речи Посполитой.
На самом деле Люблинская уния принесла этим народам много горя. До объединения с Польшей в Великом княжестве Литовском значительная часть населения исповедовала православие. Номинально княжество считалось ровней Королевству Польскому, на деле же поляки-католики заняли ключевые посты в государстве, проводили политику подавления православного населения и его окатоличивания.
Закрывались православные церкви, карьерный рост представителей высшей литовской знати зависел от их вероисповедания, был введён запрет русского языка, которым пользовались жители входивших в состав княжества славянских земель.
Благодаря поглощению Великого княжества Литовского Польша расширила свои границы вплоть до Киевщины и Черниговщины. В польской историографии эти территории до сих пор включаются в расширенное понимание термина «восточные территории», т.е. земли, принадлежавшие Польше за её восточными рубежами.
Люблинская уния превратила Речь Посполитую в самое агрессивное государство Восточной Европы, грезившее о насильственном обращении в католичество православных «схизматиков». Это был польский вариант Drang nach Osten – натиска на Восток.
Признание западными международными организациями акта унии «ценным историческим памятником» – красноречивое свидетельство антирусского духа в европейских верхах.
Соб. корр. ФСК

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