Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Безальтернативный кандидат: почему республиканцы не спешат конкурировать с Трамп...
Чтобы приняли за "шпиона", особого ума не надо: Коц рассказал о своем ...
Украина разводится с Европой?
В воинской части Азербайджана прогремел взрыв, есть жертвы
Главная / В России

ЮНЕСКО назвала Херсонес Таврический российским: Киев возмутился и оскорбился

06 июля 2019, 15:24  •  18 • В России

В Баку с 30 июня по 10 июля проходит 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

И здесь делегация из незалежной сделала для себя открытие, прочитав в специальном выпуске вестника ЮНЕСКО, что один из объектов Всемирного наследия Херсонес Таврический, находящийся на Крымском полуострове в Севастополе, является российским.

- Это откровенное прямое заявление об аннексии, плевок в лицо всего международного сообщества! - такой пост разместил министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице Facebook.

Возмущенный чиновник заявил, что планирует поднять тему принадлежности Херсонеса Таврического на заседании правительства незалежной: - Ждем экстренная реакции и вмешательства министерства иностранных дел Украины.

Спецвыпуск ЮНЕСКО. Фото: Евгений Нишук/Facebook

Свою публикацию высокопоставленный чиновник проиллюстрировал фотографиями специального выпуска вестника ЮНЕСКО.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации пять лет тому назад: 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь. Большинство избирателей полуострова одобрили воссоединение с Россией.

СПРАВКА "КП"

Херсонес Таврический – это древнейший город-государство, появившийся примерно в 422-421 годах до нашей эры. Его основали выходцы из Гераклеи. Херсонес Таврический расположен между двумя бухтам Черного моря. На сегодняшний день западная оконечность этой территории носит название мыс Херсонес.

Херсонес Таврический является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под охраной закона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
06 июля 2019, 12:09
Украина разводится с Европой?
05 июля 2019, 13:24
Папа сказал Путину: «Без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником»
06 июля 2019, 13:39
«Утопия должна постепенно воплощаться в жизнь»: Сергей Собянин — о перспективах и принципах развития Москвы
05 июля 2019, 14:54
«Проводятся следственные действия»: ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
05 июля 2019, 19:54
Зеленский приехал в Донбасс спасать рейтинг «Слуги народа»
05 июля 2019, 21:24
На попечении у судимой: в истязании семилетней девочки в Ингушетии подозревается её тётя
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 июля 2019, 00:54
"Вы узнаете": Трамп об экстренной отмене поездки вице-президента США на фон...
06 июля 2019, 00:54
"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шар...
06 июля 2019, 04:09
"Надеемся на поддержку Запада": Зеленский проговорился, как намерен выполня...
06 июля 2019, 04:09
"Ходить чаще в вышиванке надо": Белорусский МИД "запел" на украин...
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры &quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2019, 19:09
Подводная лодка "Лошарик" АС-31: характеристики и схема
30 июня 2019, 11:24
Эксперт прокомментировал конфликт Саакашвили и Ляшко в прямом эфире
01 июля 2019, 07:09
Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске своей реакцией на украинский гимн
06 июля 2019, 00:54
"Больше вы от него ни слова не услышите": На Западе уже попрощались с "ценным свидетелем" Украины по MH17
01 июля 2019, 00:39
Французское интернет-издание ломает западные стереотипы о Крыме
30 июня 2019, 11:24
В Госдуме оценили намерение Франции передать Украине 20 патрульных катеров
04 июля 2019, 03:24
"Отдельное приглашение требуют?": Британцев, пытающихся прорваться в Крым наблюдателями, подняли на смех
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.