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Юмористов в черный список. В Киеве опять разбушевались

05 ноября 2021, 01:40  •  32 • Украина
Безопасность Украины нынче под угрозой. Власти побоялись слишком смешных шуток Максима Галкина и внесли его в черный список. Артист составил компанию ещё 258 личностям. Теперь юморист не сможет посещать территорию Украины. Подозреваю, что он не сильно расстроен. Зато теперь национальная безопасность страны точно останется в целости и сохранности.

Представитель МИДа России Мария Захарова тоже не упустила возможности высказаться насчёт этого бредового решения. Она пошутила, мол юмористы Украины не могут защитить несчастную страну, им некогда, все в политику ушли.
Этот чёрный список существует аж с 2015 года. Министерство культуры Украины продолжает бесноваться и запрещает показывать фильмы с актёрами, которые неугодны властям. Ещё и артистам въезд на территорию Украины закрыт. Эх, а Галкину так хотелось в Одессу на выходные…

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