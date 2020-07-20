Юмор или политика? Две команды устроили "крымский" демарш перед Высшей лигой КВН

Съёмки четвертьфинала Высшей лиги КВН пройдут в ялтинском отеле Mriya Resort&Spa. При этом незадолго до съёмок от них отказались две команды-участницы.

Примечательно, что белорусские студенты, выступающие в команде "Дети Тьюринга", указали на политические обстоятельства, из-за которых они вынуждены не ехать на шоу.

В числе "отказников" оказалась и команда "Планета Сочи". Судя по страницам команды в социальных сетях, официального объяснения тому, почему они не едут, нет. Хотя в Telegram-канале "Крымский канал" выдали версию, что это также могло произойти по политическим обстоятельствам, правда, локального уровня.

"Белорусские "Дети Тьюринга" хотят сохранить взаимоотношения с украинскими вузами, а "Планета Сочи", говорят, выразила протест, что полуфиналы пройдут не на курорте Краснодарского края", - говорится в публикации.

Впрочем, несмотря на эти отказы, КВН всё равно состоится. Как говорится на официальном сайте шоу, этап 1/4 финала Высшей лиги КВН 2020 года, перенесённый из-за карантинных мер, будет сыгран в Крыму 9, 11 и 13 августа.