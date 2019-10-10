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Юмашева заявила, что в аэропорту Нью-Йорка предъявила обычный загранпаспорт

10 октября 2019, 12:09  •  159 • Политика

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Инга Юмашева в четверг рассказала членам думского комитета по международным делам, что в аэропорту Нью-Йорка при пересечении границы она предъявила обычный загранпаспорт гражданина РФ с деловой визой, но при этом имела при себе и дипломатический паспорт.

"У меня с собой был полный набор документов, который я продемонстрировала сотрудникам таможенно-пограничной службы. Зеленый паспорт мне выдали в нашем отделе по моему запросу на имя [спикера Госдумы] Вячеслава Викторовича [Володина]", - сказала она.

Член комитета Антон Морозов попросил коллегу уточнить, какой именно паспорт она предъявила на паспортном контроле. "Красный, где стояла деловая виза", - ответила Юмашева.

Глава комитета Леонид Слуцкий при этом подчеркнул, что Юмашева отправилась в официальную командировку в США, согласованную с председателем Госдумы.

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС ситуацию комментировать отказались.

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