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Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Состояние тяжёлое
24 августа 2020, 11:25 • 50 • Украина
У лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко подтвердился диагноз COVID-19. Об этом пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, Тимошенко находится в тяжелом состоянии с температурой 39.
Ранее СМИ сообщили, что кроме Тимошенко, коронавирусную инфекцию обнаружили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным, однако представители лидера «Батькивщины» об этом не сообщают.
Напомним, по информации Telegram-каналов, у партии Тимошенко перед местными выборами шла глобальная смена собственников, на данный момент распродажа «Батькивщины» в регионах завершена.
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