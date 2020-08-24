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Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Состояние тяжёлое

24 августа 2020, 11:25  •  50 • Украина

У лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко подтвердился диагноз COVID-19. Об этом пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, Тимошенко находится в тяжелом состоянии с температурой 39.

Ранее СМИ сообщили, что кроме Тимошенко, коронавирусную инфекцию обнаружили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным, однако представители лидера «Батькивщины» об этом не сообщают.

Напомним, по информации Telegram-каналов, у партии Тимошенко перед местными выборами шла глобальная смена собственников, на данный момент распродажа «Батькивщины» в регионах завершена.

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