Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главарь нацистов рассказал, как будет уничтожать «брошенный обессиленной Россией...
«Могли бы перекрыть движение, но мы так больше навредим»: как регионы встречают ...
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет на...
Анна Герман, украинский политик - из Киева: Теперь я уже не надеюсь, что Зеленск...
Главная / Украина

Юлия Тимошенко задекларировала 150 млн компенсации за репрессии от американской фирмы

04 мая 2020, 15:10  •  19 • Украина

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко 3 мая подала декларацию об изменении материального положения на сумму почти 150 миллионов гривен.

Соответствующий документ опубликован в реестре НАПК.

Тимошенко задекларировала, что 24 апреля 2020 года она получила эквивалент 148 345 441 гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Видом дохода указана – «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования».

О чем конкретно идет речь и что за компания Reid, Collins, Tsai LLP - непонятно.

Известно лишь, что доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP в прошлом году декларировал соратник Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко. 18 июля 2019 года он указал получение дохода в размере почти 57 миллионов, а 19 июля получение доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 миллионов. В каждом случае Власенко видом дохода указал «иностранный доход».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
03 мая 2020, 15:10
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет настоящую войну»
03 мая 2020, 07:10
На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона
04 мая 2020, 08:10
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
04 мая 2020, 05:10
Украинский посол предложил Шредеру пари о Крыме
03 мая 2020, 15:10
Мэр Черкасс объявил войну Зеленскому
03 мая 2020, 15:10
Украина планирует сотни авиарейсов для вывоза своих гастарбайтеров по заявкам стран Евросоюза
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2020, 20:10
Делягин, говоря об и. о. премьера Белоусове, несколько раз оговорился: "Очень хочу ошибиться"
01 мая 2020, 20:10
Делягин заявил о закрытом распоряжении Мишустина: "Аккуратненько перед своим заболеванием"
02 мая 2020, 21:05
«Могли бы перекрыть движение, но мы так больше навредим»: как регионы встречают наплыв москвичей на майские праздники
03 мая 2020, 22:10
"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно заблокировали американцев
27 апреля 2020, 16:10
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сатановский написал о беде Зеленского
30 апреля 2020, 00:05
«Ни слова — о назначении этих учреждений»: почему Китай обеспокоен работой биолабораторий США на границе с Россией
02 мая 2020, 06:10
Главарь нацистов рассказал, как будет уничтожать «брошенный обессиленной Россией Донбасс»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.