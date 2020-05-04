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Юлия Тимошенко задекларировала 150 млн компенсации за репрессии от американской фирмы
04 мая 2020, 15:10 • 19 • Украина
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко 3 мая подала декларацию об изменении материального положения на сумму почти 150 миллионов гривен.
Соответствующий документ опубликован в реестре НАПК.
Тимошенко задекларировала, что 24 апреля 2020 года она получила эквивалент 148 345 441 гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Видом дохода указана – «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования».
О чем конкретно идет речь и что за компания Reid, Collins, Tsai LLP - непонятно.
Известно лишь, что доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP в прошлом году декларировал соратник Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко. 18 июля 2019 года он указал получение дохода в размере почти 57 миллионов, а 19 июля получение доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 миллионов. В каждом случае Власенко видом дохода указал «иностранный доход».
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