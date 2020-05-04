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Юлия Тимошенко сказочно разбогатела в тюрьме

04 мая 2020, 21:35  •  120 • В России

Разумеется, пошивом ватников и рукавиц такие деньги не заработать. Тем более, что последние два года заключения Юлия Тимошенко находилась, как говорится, в местах не столь отдаленных «на больничке» или «косила по медицине». Бывшему премьеру Украины выплатили 5,5 миллионов долларов как компенсацию за политические репрессии и гонения.

Причем, лидер ныне оппозиционной партии «Батьковщина» не стала делиться с избирателями и соратниками радостной вестью. О том, что Тимошенко стала миллионером, узнали случайно – из налоговой декларации, оглушительная сумма значится, как перевод от американской юридической компании Reid Collins & Tsai LLP, а сама компания занимается сложными судебными делами, в том числе, международными. И эти деньги получены в качестве «досудебного урегулирования», то есть все удалось решить миром.

Сейчас уже мало кто помнит, за что претерпела Юлия Тимошенко в далеком 2011 году. Ее подозревали в воровстве пенсионных денег и превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Осудили бывшую премьершу только за превышение полномочий, дали семь лет. Освободил «женщину с рулем на голове» Майдан. На следующий день, после расстрела «Небесной сотни», когда стало ясно, что «революция гидности» победила, Юлию Тимошенко, самолетом привезли из харьковской ЦКБ, где она вполне комфортно лежала в отдельной палате и, судя по всему, ничем не болела. Инвалидную коляску с Тимошенко закатили прямо на сцену Майдана, по официальной версии, у нее отказывали ноги. Правда, в коляске Юлия Тимошенко сидела в лабутенах на сумасшедшей платформе, что видели все собравшиеся на площади Свободы.

Не смотря на то, что Юлию Тимошенко поздравили с освобождением президенты США, Канады, Германии и Евросоюз, к пост майданной дележке Украины ее не допустили. Тот же Яценюк на Майдане заработал неизмеримо больше. В очередной раз проиграв президентские выборы, теперь уже Порошенко, Юлия Тимошенко стала оппозиционным политиком и даже по делу критикует нынешнюю власть, например, за закон о продаже украинской земли иностранцам.

История с миллионами долларов, подаренными Юлии Тимошенко за сомнительные страдания в тюрьме, выглядит очень неоднозначно. И скорее всего, эти деньги придется отрабатывать. Можно предположить, что это масштабное финансирование оппозиционной украинской партии, замаскированное с помощью юридической фирмы. В дефолтной Украине влить такую сумму в политику, это, как минимум, заявка на гос. переворот или уличную смуту.

Первое выступление Юлии Тимошенко на Майдане в Киеве.Юлия Тимошенко: Мы обязаны Януковича привести на Майдан!Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

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