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Юлия Тимошенко предлагает себя в главы правительства – при поддержке «оппозиционеров» и Рината Ахметова

06 апреля 2021, 12:30  •  118 • Украина
Выступления Тимошенко на телеканалах миллиардера Рината Ахметова не оставляют и доли сомнений – себя она видит новым премьером, не меньше. Не удивляет и то, что именно Ахметов даёт возможность лидеру «Батькивщины» заявить о своих амбициях публично – «Наша версия» уже сообщала об альянсе Тимошенко с Виктором Медведчуком и его ОПЗЖ, поддержанном олигархом Игорем Коломойским, но в ОПЗЖ есть ещё и подфракция Юрия Бойко и Сергея Лёвочкина, патронируемая Ахметовым. Такой вот партнёрский клубок.
Планы возглавить правительство Тимошенко озвучила, что называется, не на пустом месте. Накануне глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон отчитался о неважном положении дел. Украина практически полностью лишилась своего «южного транзита». Поставки российского природного газа в Румынию, – прояснил Макогон, – с 1 апреля текущего года обеспечивает «Турецкий поток», а не ГТС Украины, как раньше. Таким образом, заключил Макогон, «в настоящее время по южному направлению через Украину транзит осуществляется только для потребителей Молдавии». Чуть раньше прекратился украинский транзит российского газа в Турцию, Грецию и Болгарию. В общем, дела неважнецкие. Но Юлия Тимошенко считает, что она сможет договориться с Россией, как никто другой в украинской власти. Если, конечно, ей предложат сменить Дениса Шмыгаля.
Но пойдёт ли на это Зеленский? Судя по его «успешной» поездке в Катар, из которой главный «слуга» вернулся с пустыми карманами (что в его случае уже стало традицией – деньги везде обещают, и много, но нигде не дают), проблема наполняемости украинского бюджета мнится приоритетной. Где взять денег, Шмыгаль не знает, а западные покровители дают денег ровно столько, чтобы режим майданщиков не протянул ноги. Инвесторов из Китая распугали национализацией «Мотор-сич». В общем, Зеленскому, скорее всего, придётся согласиться на Тимошенко, как на «консенсусного» премьера – иначе экономике Украины несдобровать. Правда, Тимошенко идёт «в комплекте» с Коломойским и Ахметовым, не говоря уже о Медведчуке – ради того ли Зеленский так последовательно «равноудалял» этих персонажей, чтобы они к нему снова приблизились?

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