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Юлия Тимошенко попросила снять кандидатуру Юрия Тимошенко с выборов
08 февраля 2019, 22:09 • 107 • Украина
Кандидат в президенты Украины и лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала регистрацию самовыдвиженца Юрия Тимошенко предвыборной «грязной манипуляцией» штаба действующего украинского лидера Петра Порошенко.
©Sergei Chuzavkov globallookpress.com
По её словам, штаб Порошенко подстроил «манипуляцию» с регистрацией Юрия Тимошенко, чтобы отобрать голоса.
«Таким мошенническим, унизительным способом они рассчитывают забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством», — сказала она в эфире телеканала «1+1».
Отмечается, что лидер «Батькивщины» призвала снять кандидатуру Юрия Тимошенко с выборов.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. По последним данным, Центральная избирательная комиссия Украины в общей сложности зарегистрировала 44 кандидата на пост президента.
По данным опросов, в президентском рейтинге лидируют шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН рассказал о шансах кандидатов в президенты страны.
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