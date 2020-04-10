Юлия Тимошенко: На Украине распродали все, осталось распродать людские органы

Украинское государство бездумно распродает все, что у него еще осталось, в том числе землю, и скоро продавать будет уже нечего.Об этом в ток-шок на телеканале ZIK заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.«Что говорит президент? Он говорит, что страна превратилась в финансового наркомана, давайте теперь из дома как наркоманы выносить все. Если сейчас эта финансовая наркомания требует еще пару миллиардов долларов то давайте – это прямо предложил президент – продавать землю, стратегическую собственность. Отдадим внешнему управлению управлять нашей финансовой системой.У меня вопрос – а когда эти 1,5-2 млрд долларов государство проест, бездарно и бессмысленно, что дальше мы будем отдавать как страна? У нас уже не будет земли, не будет стратегической собственности, не будет ничего. Отдают порты, железную дорогу, все распродают задаром.А на следующий транш МВФ что будем, органы людей продавать? Или людьми торговать? У нас уже не будет чем торговать», – предупреждает Юлия Тимошенко.