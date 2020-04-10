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Юлия Тимошенко: На Украине распродали все, осталось распродать людские органы
10 апреля 2020, 08:35 • 62 • Украина
Украинское государство бездумно распродает все, что у него еще осталось, в том числе землю, и скоро продавать будет уже нечего.
Об этом в ток-шок на телеканале ZIK заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Что говорит президент? Он говорит, что страна превратилась в финансового наркомана, давайте теперь из дома как наркоманы выносить все. Если сейчас эта финансовая наркомания требует еще пару миллиардов долларов то давайте – это прямо предложил президент – продавать землю, стратегическую собственность. Отдадим внешнему управлению управлять нашей финансовой системой.
А на следующий транш МВФ что будем, органы людей продавать? Или людьми торговать? У нас уже не будет чем торговать», – предупреждает Юлия Тимошенко.
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