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Юлия Тимошенко и переворот под масочкой сочувствия

19 марта 2020, 20:35  •  118 • Украина


Многие на Украине сейчас обсуждают, как под прикрытием всеобщего карантина и возможного чрезвычайного положения обострится борьба за власть между командой президента Владимира Зеленского, порохоботами Петра Порошенко, соросятами олигарха Виктора Пинчука и ситуативным тандемом олигарха Игоря Коломойского и главы МВД Арсена Авакова.

Достойная, нужно отметить, банка с пауками для выяснения, кто из них главный и в чьи сети могут попасть все остальные. А еще ситуацию в украинских властных верхах сегодня можно сравнить с выведением крысоеда. Это когда в металлическую бочку бросают несколько опытных грызунов (можно разного пола, не суть) и перестают кормить. Объявляют, так сказать, самоизоляцию и карантин. И грызуны, окончательно оголодав и обезумев с голодухи, начинают пожирать друг друга. Сначала с отвращением, потом с удовольствием. И вот последний, который съест предпоследнего и становится главным крысоедом. И что примечательно: ничего другого, кроме крыс-сородичей, он после жрать не может. Остается только его брать и бросать в дом, где завелись грызуны. Через считанные дни они исчезают. А крысоед идет себе дальше за добычей.


Так сейчас и в украинском, как они сами себя величают, политикуме. Нет, они еще иногда называют себя «элитой», и это, конечно, смешно. Даже им самим. Поэтому сейчас они заметно поскромнели – называют себя «политиками-патриотами».

Деградация правящего класса, измельчание мозгом и талантами руководителей страны ничуть не отменило их тягу к власти и ко всему, что эта власть дает на карман. Поэтому борьба во всех видах, и в банке, и в бочке, продолжается, а крысоеда выводят. Во всяком случае, ищут кандидатуру.

И вот во всей этой возне я не стал бы сбрасывать со счетов «стариков». Точнее – одну старуху, которая под присмотром хирургов-косметологов извела на себя столько ботокса, что по внешней молодости даст фору многим молодухам. Я имею в виду лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая оказалась готова и к коронавирусу и уже вовсю пиарится на его фоне в надежде вернуться в разряд первачей, которые олицетворяют власть. Сейчас она со своей малочисленной фракций как-то затерялась среди «профанов» и «дебилов» монобольшинства «Слуги народа», а также всех этих порохоботов, «зажизненных оппозиционеров на платформе» и прочих «голосят»-соросят. Да и внешние кураторы как-то опасаются ее непредсказуемости и поэтому во власть на выборах пустили, а вот при дележе кресел продинамили. Сама, мол, выгребай.

И «Наша Кыця» реально выгребала как могла, и все же не затерялась. От металась от оппозиционности до выборочной поддержки то Порошенко, то теперь Зеленского, меняла прически и прикиды, готовилась бомбить Донбасс и устанавливать там мир, по-прежнему поддерживала реформы, но, как заправский коммунист, выступала против продажи земли. И сохранилась. А теперь в ситуации тотальной политической турбулентности могут вспомнить и о ней.

И Тимошенко сегодня делает для этого все. В плане корректировки как стратегии, так и тактики. С одной стороны, она не только явилась в Раду в черной масочке, символизирую готовность до последнего украинца бороться с заразой. Как в свое время со свиным гриппом, для борьбы с которым Тимошенко-премьер закупила какие-то бессмысленные и бесполезные вакцины «терафлю» и даже как бы сама их разгружала вместе с брутальными грузчиками. Ну, что бы «пипл прохавал»: «мамка-чаечка» его не бросает.

Но не только это волнует Тимошенко. Она уже выступила с предложением немедленно начинать переговоры с западными партнерами о реструктуризации госдолга Украины. И это не просто актуально, это вопрос выживания Украины, которой грозят дефолт и госбанкротство. «У нас треть расходов бюджета сегодня идут на обслуживание и возврат долгов. А этого сейчас делать нельзя», — сказала Тимошенко по этому поводу. И даже министры типа отставленного соросенка Тимофея Милованова знали и знают, что 2020 год — один из пиковых для Украины в плане выплат государственного долга. Уже в мае Украина должна погасить транш в размере 5,4 млрд. долл. А МВФ пока отказывается перекредитовывать страну.

При этом Тимошенко, как опытная популистка, ни за что сейчас не отвечающая, традиционно и технологично «никого не забыла». И выступила за то, чтобы нынешний режим Зеленского разработал индивидуальный подход для каждой отрасли. Ну, «чтобы помочь справиться с последствиями той ситуации, которая сегодня сложилась», резюмировала Юлия Владимировна.

С другой стороны, кроме политико-экономического теоретизирования, Тимошенко ударилась и в тактическое обеспечение своего возможного взлета. Это вообще ее сильная сторона – тактический популизм. Тимошенко всегда находила нужные слова в нужное время для любой конкретной аудитории. Вот и сейчас Тимошенко ищет, на кого ей можно опереться на очередном возможном пути во власть.

И она нашла таких. Это боевики-патриоты, неонацисты и неофашисты, бесхозные ветераны и активисты, волонтеры и грантоеды, для которых резко сокращается кормовая база. И внешним кураторам они, как пушечное мясо, уже давно не нужны. И внутриукраинские борцы за власть, все эти политики и олигархи, прикупили себе по боевому отряду «уличных преторианцев» и думают, что смогут, как они говорят, «добекаться» не на улицах, а за столом переговоров в каком-нибудь дорогом кабаке. А отморозков и ветеранов-то, до которых никому нет дела, масса. И численность их увеличивается с каждым днем, их обратно «выплевывает» гражданская в война в Донбассе, а дома заботливо принимают в свои руки нищета и безработица. А для них война и патриотизм, за который платят, это единственное средство добычи денег на жизнь. Мир в Донбассе для них – это кол в грудь и ком в горло.

И Тимошенко это поняла. Она уже традиционно заигрывает с боевиками-патриотами и отморозками-ветеранами, чтобы заручиться на всякий случай их поддержкой. Своих боевиков у нее по скупости практически нет, вот она и хочет обмануть и пригрести к себе чужих, бесхозных. Тимошенко уже публично:

- выступила против примирения в Донбассе и осудила создание так называемого Консультативного совета Украины и ЛДНР по согласованию всех шагов на переговорах о мире в рамках минского и даже нормандского формата. Она обещает ветеранам войну как кормящую синекуру;

- осудила призывы отменить закон об амнистии участникам майдана, которые убивали и жгли правоохранителей-«беркутовцев» и до сих пор уходят от ответственности за эти преступления;

- противилась назначению Ирины Венедиктовой Генпрокурором, потому что та хочет наказать всех бывших верховных «майдаунов», привлечь к ответственности убийц и коррупционеров, разобраться с последующим воровством и мздоимством времен Порошенко. Нет, самого экс-томосоносца она сожрала бы живьем, но рядом с ним работали те, кто перебежал к нему от нее. Вот вернуть предателей назад – задача Тимошенко. Она знает им цену, но, не исключено, цинично хочет попользоваться ими напоследок еще раз. Значит, их надо защитить, чтобы Венедиктова не запроторила их на цугундер прицепом с Порошенко.

Вот такие вот дела. Тот, кто заранее, без дезинфекции и жесткой профилактики с прижиганием ядовитых щупалец, спишет Тимошенко в утиль рядом с Виктором Ющенко или Петром Порошенко, однозначно прогадает. А «Наша Кыця» к бою готова и еще готовится. Последняя ее потеря и свидетельство готовности драться за власть до конца – поврежденный большой палец на левой руке в Раде 6 февраля сего года, когда депутаты рассматривали законопроект о рынке земли во втором чтении, а Тимошенко захватила кресло спикера парламента, царапалась, верещала всякую несуразицу, отбивалась руками и ногами, лично ломала аппаратуру и поцарапалась-таки до крови. Вот эту кровушку из пальчика она и компенсирует сторицей, если прозевать ее очередной взлет. Или принимать конвульсии и дурацкую черную масочку за беззубый фальстарт. Любой переворот в результате грызни «первачей» между собой Тимошенко с боевиками за спиной однозначно с использует себе во благо. Тут и к гадалке не ходи.

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