Юлия Навальная играет на чувствах людей, зазывая на акции протеста

В очередном посте в Instagram жена блогера Алексея Навального продемонстрировала семейную фотографию, где запечатлено несколько поколений. Она указала, что двое людей со снимка арестованы якобы "без всякой видимости закона".

Юлия Навальная вновь упомянула об "отравлении" своего мужа, после которого он выжил. По её мнению, брат её супруга находится "в заложниках" только из-за фамилии.

Женщина призвала народ не молчать, упомянула о каком-то 16-этажном бункере, где сидит некий "случайный человек", который решает судьбы людей. Конкретизировать сыгравшая на эмоциях жена блогера не стала.

На востоке России прошли акции протеста и уже можно с уверенностью заявлять, что они провалились. Выступления были немногочисленными. Лозунги выкрикивали только активисты, а в некоторых городах к месту сбора вообще никто не явился.