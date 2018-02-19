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Юлия Чичерина: Украина ушла, но еще вернется. Таково наше бремя

19 февраля 2018, 03:09  •  318 • В России

«ЖИТЬ В ГОРОДЕ - НАКАЗАНИЕ»

- Юлия, странно, видеть тебя без собаки. Твой Рекс (бельгийская овчарка. - Ред.) везде же с тобой ездит.

- Я его глажу на каких-то важных встречах, на интервью, и он меня успокаивает. Рекс - вообще уникальный, он проехал со мной уже под 200 тысяч километров, пресекал Северный полярный круг, был на Дальнем Востоке, в Донбассе. Купался во всех водах Руси, почти Белка и Стрелка.

- Сколько у тебя всего собак, можешь посчитать?

- Сейчас 11. И овчарки, и дворняги помойные, которых мы спасали по доброте душевной от холодов. А еще есть конь Парус. Пятнистый олень Олег, настоящий, дикий! И африканская рысь Калина Васильевна.

- Ты живешь в сотне километров от Москвы, в глухой деревне. Я, когда ездил приглашать тебя в «КП», назад смог выбраться только с помощью трактора. Это твой единственный дом?

- Да.

- У тебя нет квартиры в столице?

- Нет.

- И это твой сознательный выбор? Почему?

- Я переехала из Екатеринбурга в Москву в 1999 году, и мне сразу показалось, что тут тяжело жить, для меня это - наказание. Я понимаю, что города нужны, это центры цивилизаций, но, мне кажется, в них какая-то сплошная экологическая катастрофа. Горожане - героические люди.

- У меня ощущение, что горожане уже потянулись обратно, на землю…

- Горожане и дачники украшают деревню. Я вижу, как она становится все лучше, чище, цивилизованнее.

- Но за какой-нибудь мелочью в магазин нужно ехать час?

- Да я вообще могу обойтись без всего. Мне надо водицы да хлеба горбушку. Кстати, экономически очень выгодно жить в деревне, потому что в городе ты выходишь из дома, и сразу из тебя финансы утекают. А для деревенского жителя, чтобы потратить деньги, нужно разворачивать целый проект. И думаешь - лучше обойдусь.

А в городе так невозможно мыслить. Люди же стайные, заражают друг друга.

- Есть городской миф: если человек уехал в деревню, все - рельсы за ним разобрали, он в затворе. А ты постоянно перемещаешься, не уследить. И ты уже больше чем певица. В связи с Донбассом.

- Так вышло, был некий перелом. В 2011 году я уехала в Тибет искать счастье. Когда уезжала, мне говорили: «Ты чего, не счастливая, что ли?» Но я поняла - люди не знают, что такое счастье. Думают, что счастье - это бабло, здоровье близких, бизнес успешный... А для счастья не нужно ничего. Оно в каждом уже есть, изначально. Человек - это и есть счастье. Все остальное лишнее.

«БЫЛИ НА СТОРОНЕ ЕЛЬЦИНА. ТАМ И ОСТАЛИСЬ»

- Но ты вернулась.

- Да, и получилось так, что я уехала из одной России, а вернулась в другую. Как раз начались митинги «белоленточников», я еще подумала: может, я не в ту Вселенную залетела?

Было понятно, что какая-то смута затевается, какие-то нездоровые персонажи повылезли. Потом был Крым, в котором я тоже оказалась случайно. У меня есть друг, который поехал туда с гуманитарной колонной. И взяла Рекса и поехала в этой колонне - выступать в Севастополе. Было ощущение густое, химическое, неописуемое словами... У людей в Крыму в глазах было написано, что они счастливые и хотят в Россию. А вот тех, кто не хочет, - я таких не видела. А потом случилась Одесса, 2 мая. И сразу стало плохо.

- Ты сразу выбрала свою сторону фронта. А другие выбрали сторону противоположную. Эти коллеги тебя осуждают за прямой выбор?

- Открыто никто не говорит. В интернете да, пишут комментарии. Но это же все за глаза! Так?

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- Меня постигло в 2014 году страшное разочарование… Я очень любил и уважал Юрия Юлиановича Шевчука. И я все ждал, когда он появится в осажденном Славянске и скажет: «Не стреляй!» Он не просто не приехал, он слова не сказал о Донбассе.

- Что-то говорил…

- Да, но это было очень поздно, когда слова уже потеряли значение. Почему?

- Все просто. Когда был ельцинский переворот, все эти музыканты были на стороне Ельцина. Там и остались, им западло переобуваться.

- Значит, по-своему они честны. Но почему в этой войне они встали на сторону Украины? Что для них значит гастрольный рынок Украины?

- Мало что. Значение имеет только Россия. Ни в какой Европе ты не можешь зарабатывать на жизнь концертами. Даже на Украине ты выступишь в 5 - 6 городах - раз в год - и все! Только в России ты можешь уехать на гастроли и не возвращаться год. Ездить и ездить.

«ТУТ ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ НА РАЙОНЕ»

- Как ты вообще в Донбассе оказалась? Какими ветрами занесло?

- 28 декабря 2014 года я приехала первый раз. Ерзать начала уже летом. Смотрела, читала. В сентябре в Луганске - День города. Решила поехать. Нашли в Луганске человека, который еще в мирное время занимался концертами. Он мне говорит: «Тут полный пипец на районе. Ни света, ни воды. Бухаю, только этим и спасаюсь. Только вас тут не хватало, с вашей «ту-лу-лой», до полного счастья». Сказал и уехал спокойно в Киев.

- Но под Новый год ты туда прорвалась?

- Да! В Луганске была база байкеров «Ночных волков», моих друзей. Приехали ночью. У «волков» как раз погибли товарищи, они были страшно расстроенные. От них таким табачищем перло - прямо по-военному. И в самый Новый год украинцы, контролирующие там ТЭЦ, в 9 вечера свет вырубили, минус 30 было на улице. Я никогда тот Новый год не забуду… Но концерт был - 2 января, помню, как люди с недоверчивыми лицами шли на него. Не верили. А выходили радостные.

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Я погуляла по Луганску с местными девчонками. Бабахало - я смотрю на их реакцию, а им пофиг! Говорят: «Если свистит, значит, снаряд в тебя и уже ничего не сделаешь. Молись!» А вот если не бабахает - все начинают беспокоиться. Тревожно.

- Что тебе в Донбассе сердце порвало или, наоборот, излечило?

- Донбасс - самый серьезный этап в моей жизни. Самое крутое, что я поняла - люди, когда к ним приходит глобальная беда… они как-то просеиваются. Кто был не в силах этого вынести - убежал. А тем, кто остался, пришлось жить - причем достойно. Я видела, как семьи утром уходили на работу, прощаясь, - вдруг больше не увидятся! И так каждый день! Люди от этого лучше становятся, начинают ценить моменты. А бытовая труха становится пустой.

ВОПРОС - РЕБРОМ

«Они - как дети, хотят жить слаще и без труда»

- На твой взгляд, что нас так страшно развело-рассорило с украинцами?

- Пиндосы, что же еще.

- Но кто-то же им помогает! Вот человек, сорвавший твой концерт в Луганске в сентябре 2014-го, он сделал не меньше, чем украинский артдивизион. Твое появление тогда там дорого бы стоило. Я же знаю, как реагируют в Донбассе на любые знаки внимания из России.

- Мы, русские, наивные и доверчивые. А он был последователен в своих убеждениях. Но они же все наши. Просто у них такой пиндосский выверт мозга случился. Я была на Украине до войны. Есть небольшие отличия - на севере России, чтобы начать танцевать, зрителям надо выпить. А украинцы сразу заводятся, начинают женщин в небо кидать. А так все одинаковы.

- А когда они прозреют?

- Украина ушла, но вернется. Ну недостаточно верная. Что поделать. У нас страна большая, растет из середины - по краям еще не выросли. Не взрослые. Украинцы - как дети, хотят, чтобы и послаще было, и сразу, и без труда. А ведь настоящая крепость тела и духа - у постников.

- Я в глубине души был рад после майдана. Думал: наконец-то заживут украинцы сами по себе, и мы будем не виноваты в их бедах. Но мы опять во всем виноваты. И наша вина в украинских бедах лишь подчеркивает наше кровное родство.

- Такое наше бремя. Слабые родственники всегда обвиняют других. Сильные и смелые ищут причины в себе. Давайте пожалеем и простим родненьких!

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