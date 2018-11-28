Юлия Чичерина: «Путина в Донбассе воспринимают как спасителя»

Юлия Чичерина стала гостьей программы «Красный угол» телеканала Царьград. С ведущей программы Еленой Шаройкиной она говорила о самых разных вещах. В том числе ответила на вопрос, почему в 2018 году она стала доверенным лицом президента Владимира Путина.

«На самом деле из-за Донбасса. Потому что тут, на Руси, может и непонятно, кто это, Владимир Путин. Но там он везде. Он везде. И можно сказать, что Путина в Донбассе воспринимают как спасителя, в принципе. Спасителя именно их. То есть на него все очень рассчитывают. Везде его портрет висит. То есть там он как будто бы немного другой человек, чем здесь. Ну, некий образ, естественно, но… Ради Донбасса я и стала его лицом. Когда я приезжаю на передовые, к солдатам, это мне чуть-чуть придает хорошего весу. Ведь они радуются, они понимают. Я пою - они бодрятся. Ну, хоть эти два часа там они чуть-чуть забудут о беде, о горе, чуть-чуть взбодрятся. А многие мне говорят, что нет, что это не два часа, нам хватает навсегда этого вообще. Ну, так и есть. И это, конечно же, придает мне сил».