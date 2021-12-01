Юлий Гусман против Марии Шукшиной: "Несут полный бред"

Ведущий Юлий Гусман назвал демарши артистов-антипрививочников преступлением. "Эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, актёры, всякие писатели, они несут полный бред", - отметил он в телеэфире.

Русские звёзды-антипрививочники своими призывами совершают преступления. Такое мнение высказал режиссёр театра и кино, телеведущий Юлий Гусман в эфире программы "Легенда".

Он отметил, что с некоторыми звёздными антипрививочниками знаком лично. По его словам, это добрые и интеллигентные люди, но с тем, что они говорят, он согласиться никак не может.

Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Это преступление,

- сказал в эфире Юлий Гусман.

Он добавил, что людям буквально предлагают "лекарство от смерти", потому что COVID-19 - это ужасная, тяжёлая смерть. Однако антипрививочники почему-то отвергают спасительный препарат.

И вот эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, актёры, всякие писатели, они несут полный бред,

- отметил телеведущий.