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Юлий Гусман против Марии Шукшиной: "Несут полный бред"

01 декабря 2021, 23:30  •  131 • Политика
Ведущий Юлий Гусман назвал демарши артистов-антипрививочников преступлением. "Эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, актёры, всякие писатели, они несут полный бред", - отметил он в телеэфире.
Русские звёзды-антипрививочники своими призывами совершают преступления. Такое мнение высказал режиссёр театра и кино, телеведущий Юлий Гусман в эфире программы "Легенда".
Он отметил, что с некоторыми звёздными антипрививочниками знаком лично. По его словам, это добрые и интеллигентные люди, но с тем, что они говорят, он согласиться никак не может.
Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Это преступление,
- сказал в эфире Юлий Гусман.
Он добавил, что людям буквально предлагают "лекарство от смерти", потому что COVID-19 - это ужасная, тяжёлая смерть. Однако антипрививочники почему-то отвергают спасительный препарат.
И вот эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, актёры, всякие писатели, они несут полный бред,
- отметил телеведущий.

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