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Юлий Гусман прокомментировал сообщения об уголовном деле против кинопрокатных компаний Украины

23 июля 2019, 21:39  •  72 • Украина
Режиссёр Юлий Гусман в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении кинопрокатных компаний страны, которые якобы работают на российские спецслужбы.
 
© Михаил Мокрушин РИА Новости
 

«Я не знаю, что за фильмы, какой жанр и что за название. На нашем телевидении очень много украинских фильмов. На всех киносайтах есть фильмы украинские, турецкие, южнокорейские и так далее», — заявил он.

По его словам, Украина «очень телевизионно популярная», в том числе для работы над совместными картинами. Как пояснил режиссёр, так дешевле.

«Поэтому я не понимаю, о чём может быть речь», — добавил Гусман.

Ранее сообщалось, что расследование началось после обращения в судебную инстанцию депутата Верховной рады, который выяснил, что украинские кинопрокатчики В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution якобы являются дочерними предприятиями российских компаний и перечисляют им средства за прокатные права.

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