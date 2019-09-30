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ЮКЖД. Россия рискует заблудиться в армянских коридорах

30 сентября 2019, 16:54  •  11 • Аналитика

Транзитный коридор в тупике?


Отношения Армении с РФ, похоже, медленно, но верно ухудшаются: в настоящее время близок к расторжению концессионный договор (2008 г.) между Москвой и Ереваном по железной дороге Армении.




Это происходит не только на фоне растущей политико-экономической активности Ирана. Весьма симптоматичным можно считать в таком случае и озвученное на днях согласие США с тем, что у Ирана, жёстко критикуемого в Вашингтоне и обложенного американскими санкциями, совершенно "особая значимость" для Армении. Причем всё это проявилось в канун визита президента Ирана Хасана Роухани в Ереван, намеченного на 1-4 октября. Это однозначно позволяет предположить, что даже иранское присутствие в Армении для Вашингтона предпочтительнее, чем российское.


Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев на днях заявил:
"Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать: изъяты все документы за 10 лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Игнорируются наши доводы о выполнении условий концессии".


В связи с этим российская сторона начала серьезную проработку вопроса о досрочном расторжении договора о концессионном управлении железной дорогой Армении.

Что же могло стать главным фактором и сильнейшим стимулом к правовому и политическому прессингу Еревана на армянскую, точнее, Южно-Кавказскую железную дорогу (ЮКЖД)?

По всей видимости, это давние "проволочки" российской стороны в реализации разработанного в Армении ещё в конце 70-х годов проекта трансармянской железной дороги и железнодорожного коридора Иран – Армения – Грузия — Россия с ответвлением к аджарскому порту Грузии. Напомним, что трансармянская магистраль запроектирована по маршруту Ванадзор – Фиолетово – Капан – Мегри на армяно-иранской границе. Ответвление русско-иранского коридора идёт через армянский Гюмри к Вале и далее до Батуми).

Сама же ЮКЖД с 2009 года, как известно, числится в концессии у РЖД (подробнее см.
Армения: южные ворота СНГ и ЕАЭС или шлагбаум?). И, к сожалению, именно числится, так как о реализации концессии по части воплощения в жизнь старых проектов речь не идёт уже больше сорока лет.



При этом иранские СМИ с первых дней сентября всё чаще, притом "единогласно", упоминают востребованность упомянутого коридора для Ирана, Армении и всего Закавказья. Понятно, что это делается в канун предстоящего визита иранского лидера Х. Роухани в Ереван.

Фактор консервации упомянутых проектов официально пока не озвучивается в Ереване в контексте ситуации с ЮКЖД. Между тем еще в августе 2018 г. в её офисе провели обыски по подозрению ЮКЖД в неуплате налогов на 19 тыс. долл. Но вскоре исковая сумма возросла в десятки раз с учетом, по мнению Еревана, других финансовых нарушений этой структурой.

Не трагедия, но беда


Премьер-министр Никол Пашинян регулярно намекает на обоснованность действий в отношении ЮКЖД, периодически повторяя, что "вокруг компании происходят некоторые юридические процессы, но из этого не нужно делать "трагедию". Это не какие-то "придирки": экономические интересы Армении являются основой проводимых проверок и исследований".


Однако негатив в данной ситуации продолжает нарастать. В декабре 2018 г. Следственный комитет Армении объявил об уголовном деле против бывшего замминистра транспорта республики Артура Аракеляна. По версии следствия, он скрыл злоупотребления, выявленные в ходе проверок ЮКЖД. Одновременно уточнялось, что расследуется деятельность ЮКЖД за все 10 лет, в т.ч. проверялась реализация обещанного концессионером и самой РЖД (в 2008-2009 гг.) инвестиционного пакета в 226,8 млн. долл.

Если подробнее, то против ЮКЖД завели в 2018 г. сразу семь дел, вскоре объединив их в одно производство. А в ходе обысков у компании забрали весь архив документов за 2009-2018 гг. Компания запросила (2019 г.) их возвращение, но ей отказал Следственный комитет Армении.

Конфликтную ситуацию пытались разрешить на межправительственном уровне: Минтранс России провёл в текущем году переговоры с профильным ведомством и вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Предлагалось закрыть упомянутые преследования и дела, провести объективную проверку про ЮКЖД, в том числе с участием международного арбитража. Но в Ереване не согласились.

Тот факт, что Москва не слишком заинтересована в создании единой армянской железнодорожной сети и её стыковке с Ираном, косвенно подтверждает точка зрения гендиректора информационно-аналитического агентства Infranews (РФ) Алексея Безбородова (19 сентября 2019 г.):
"Это очень маленькая дорога (нынешняя железнодорожная сеть Армении. — Прим. авт.), по размеру ещё меньше калининградской. Но в Калининграде есть и порт, и связи с другими странами: прежде всего с Германией, Польшей. Армения же — совсем незначительный очаг бизнеса. А основная логистика в этой стране осуществляется через автотранспорт".


Поэтому "РЖД не понесут каких-либо убытков в случае расторжения концессионного договора".

Такие мнения, которые, заметим, всё чаще озвучиваются в РФ, тем более на фоне обострения конфликта Еревана с РЖД-ЮКЖД, вполне могут способствовать тому, что и без того сложные российско-армянские отношения — по крайней мере, в политическом плане, — могут серьёзно ухудшиться. Естественно, в пользу большего влияния США на внешнюю политику Еревана.


Армянский премьер на удивление легко нашёл контакт с американским президентом


Как своего рода сигнал к этому тренду можно расценить высказывания Никола Пашиняна в начале сентября в интервью "Nouvelle d'Arménie" (Париж):
"Нашим дипломатам в США удалось добиться важной победы в плане ирано-армянских отношений. Кажется, наши американские партнеры хорошо осознали этот вопрос: они начали понимать, что для Вашингтона Иран — это одно, а для нас — совсем другое".


Он далее уточняет, что "об этом свидетельствуют и последние контакты с американской стороной". И особо подчеркивает, что "на данный момент Армения не подвергается давлению со стороны США в вопросе отношений с Ираном".

Весьма примечательно и то, что эти заявления состоялись именно при обострении конфликта Еревана с ЮКЖД/РЖД. Вдобавок ряд иранских и армянских источников сообщают в последнее время, что, во-первых, Ереван и Тегеран вскоре планируют приступить к реализации упомянутых транспортных проектов. А во-вторых, уточнить детали давнего газопроводного проекта Иран — Армения — Грузия. Включающего, напомним, создание СПГ-терминала на грузинском побережье для экспорта иранского СПГ в Европу.

Кстати, а по сути, весьма некстати, пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян ещё 28 февраля 2019 г. заявил в Исфахане (во время визита Никола Пашиняна в Иран), что
"Иран готов поставлять природный газ в Грузию через Армению. Армянская сторона получила от Ирана предложение о выстраивании сотрудничества с Грузией и Россией по транзиту газа и электроэнергии".



Никола Пашиняна хорошо приняли и в Тегеране


В контексте этих факторов упомянутые высказывания премьера Пашиняна показывают, что в Ереване, скорее всего, заручились некоей поддержкой в США и, вероятно, в Иране. Не правда ли, парадоксальное совпадение интересов двух, можно сказать, глобальных противников?

Никол Пашинян явно выступал с намерением обозначить перед Россией "условия" армянских властей по сохранению российского преобладающего влияния и вообще политического, экономического и военного присутствия в Армении. Значит, в столь комплексном многограннике совпадают интересы Вашингтона и Тегерана?
Алексей Чичкин

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