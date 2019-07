Над штаб-квартирой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене приспущен флаг. При скончавшемся на 73-м году жизни генеральном директоре японце Юкии Амано оно оставалось одной из немногих неполитизированных профессиональных международных организаций. Болезнь, от которой умер пользовавшийся глубоким уважением в мире японский дипломат, уточняется. Ранее сообщалось, что Амано может покинуть досрочно пост гендиректора Агентства в марте 2020 года по состоянию здоровья.

Свою деятельность на этом имеющем огромное значение для судеб мира посту сам Амано оценил так:

Эта фраза, согласно секретариату организации, должна была фигурировать в его письме с просьбой об отставке: смерть гендиректора, о которой было объявлено в понедельник, опередила его отправку.

Поток соболезнований поражает искренностью и чувствующейся болью утраты, потому что в мире, где уже почти не осталось независимых, неангажированных, профессиональных международных организаций, МАГАТЭ являлось исключением. Не нарушает, например, Иран взятых на себя обязательств в атомной сфере, предоставляет для инспекции свои ядерные объекты – МАГАТЭ это подтверждает, несмотря на давление и нашёптывание Вашингтона, что, дескать, нарушает и не предоставляет. Огромная заслуга в этом принадлежала Амано – объективному, честному, уважавшему себя и истину профессионалу, которого теперь нет.

Скончавшийся гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано был эталоном объективности и профессионализма. Фото: www.globallookpress.com

Когда политики говорят правду

– отметил в соболезновании Владимир Путин.

Президент России указал на большой личный вклад Амано в повышение эффективности деятельности МАГАТЭ, похвалил его активные усилия по развитию мирной атомной энергетики и укреплению режима нераспространения ядерного оружия.

– говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Работать с ним было честью. Его будет сильно не хватать», – написал в Twitter заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрий Федотов.

My deepest sympathy to the family, friends and colleagues of DG Amano. It was an honour working with him. He will be sadly missed. pic.twitter.com/u6tjEiGl8C