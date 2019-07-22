Юкия Амано мёртв. Захватит ли Запад контроль над МАГАТЭ?

Автор:

Латышев Сергей

Над штаб-квартирой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене приспущен флаг. При скончавшемся на 73-м году жизни генеральном директоре японце Юкии Амано оно оставалось одной из немногих неполитизированных профессиональных международных организаций. Болезнь, от которой умер пользовавшийся глубоким уважением в мире японский дипломат, уточняется. Ранее сообщалось, что Амано может покинуть досрочно пост гендиректора Агентства в марте 2020 года по состоянию здоровья.

Свою деятельность на этом имеющем огромное значение для судеб мира посту сам Амано оценил так:

За прошедшее десятилетие Агентство добилось конкретных результатов для достижения цели программы «Атом для мира и развития» благодаря поддержке государств-членов и самоотверженности персонала Агентства. Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен государствам-членам и сотрудникам Агентства.

Эта фраза, согласно секретариату организации, должна была фигурировать в его письме с просьбой об отставке: смерть гендиректора, о которой было объявлено в понедельник, опередила его отправку.

Поток соболезнований поражает искренностью и чувствующейся болью утраты, потому что в мире, где уже почти не осталось независимых, неангажированных, профессиональных международных организаций, МАГАТЭ являлось исключением. Не нарушает, например, Иран взятых на себя обязательств в атомной сфере, предоставляет для инспекции свои ядерные объекты – МАГАТЭ это подтверждает, несмотря на давление и нашёптывание Вашингтона, что, дескать, нарушает и не предоставляет. Огромная заслуга в этом принадлежала Амано – объективному, честному, уважавшему себя и истину профессионалу, которого теперь нет.

Скончавшийся гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано был эталоном объективности и профессионализма. Фото: www.globallookpress.com

Когда политики говорят правду

Я не раз лично общался с Юкией Амано и всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах,

– отметил в соболезновании Владимир Путин.

Президент России указал на большой личный вклад Амано в повышение эффективности деятельности МАГАТЭ, похвалил его активные усилия по развитию мирной атомной энергетики и укреплению режима нераспространения ядерного оружия.

В направленной телеграмме глава российского государства подчеркнул, что в России Амано будут помнить как выдающегося дипломата, принципиального сторонника упрочения международной безопасности и стабильности,

– говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Работать с ним было честью. Его будет сильно не хватать», – написал в Twitter заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрий Федотов.

My deepest sympathy to the family, friends and colleagues of DG Amano. It was an honour working with him. He will be sadly missed. pic.twitter.com/u6tjEiGl8C — Yury Fedotov (@YuryFedotov) July 22, 2019

«Глубоко опечалена кончиной генерального секретаря МАГАТЭ Юкии Амано, человека экстраординарного профессионализма и самоотверженности, самозабвенно служившего международному сообществу. Я никогда не забуду нашей совместной работы. Работать с ним было огромным удовольствием и высокой честью», – повторила Федотова почти слово в слово верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Над штаб-квартирой МАГАТЭ в Вене и другими организациями ООН приспущены флаги в знак траура по Юкии Амано. Фото: www.globallookpress.com

«Международное сообщество и штаб-квартира МАГАТЭ в Вене теряют важную фигуру в борьбе за ядерный мир», – констатировал в своём соболезновании президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи высоко оценил «искусную и профессиональную деятельность» Амано, с которым проводил сложнейшие переговоры, приведшие к закрытию досье о «возможной военной составляющей» ядерной программы Тегерана и подтверждению полного соблюдения им Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). «Пусть Всевышний благословит его душу», – добавил Арагчи.

Высокий профессионал

Юкия Амано был не только честным человеком, но и редким специалистом в деле, которым занимался. В различные годы он возглавлял отдел японского МИД по науке и атомной энергии. Был заместителем руководителя японской делегации на Конференции по разоружению в Женеве. Занимал пост заместителя генерального директора департамента по контролю над вооружениями и науке МИД Японии. Возглавлял группу по ядерной безопасности в «Большой семёрке», департамент по делам науки, разоружения и нераспространения ядерного оружия МИД Японии. Был постоянным представителем Японии при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене. Занимал пост председателя Совета управляющих МАГАТЭ.

В 2009 году был избран генеральным директором Агентства. В 2013 году переизбран на второй срок, в 2017 году – на третий. Смог добиться увеличения бюджета МАГАТЭ с 318 миллионов долларов в 2010 году до 371 миллиона в 2019 году. Под его руководством Агентство занималось ликвидацией последствий аварии на АЭС «Фукусима». Амано внёс огромный вклад в успех переговоров Ирана с шестёркой международных посредников, в ходе которых был согласован СВПД по иранской ядерной программе.

Последний этап деятельности Амано на посту главы МАГАТЭ проходил в тот момент, когда другая, некогда авторитетная, международная структура – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) превратилась в рупор западных стран и занялась откровенным обслуживанием их политических и геополитических интересов.

В частности, шельмуя Сирию за фейковое применение химического оружия против своего народа, а Россию – за применение «Новичка» в Великобритании в связи с «делом Скрипалей». Несмотря на то что имевшиеся у неё данные на самом деле этого не подтверждали. МАГАТЭ во главе с Амано избежало этой судьбы. А что будет без него?

Президент России Владимир Путин о Юкии Амано: «Я всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах». Фото: www.globallookpress.com

Что дальше?

Это будет во многом зависеть от того, кто займёт ставший вакантным пост, удастся ли Западу посадить на него «своего» человека. Поэтому важнейшей задачей для России и тех незападных стран, которые дорожат объективностью МАГАТЭ и не собираются отказываться от независимой внешней политики, становятся выборы преемника Амано.

Пока никто официально не выдвигал свою кандидатуру на пост гендиректора МАГАТЭ. Предстоит также решить, кто временно возглавит Агентство. Об этом сообщил в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он не сказал, есть ли у Москвы свой кандидат или деятель, кому Россия симпатизирует и от кого можно ожидать продолжения благородного курса Амано. Что касается процедуры избрания его преемника, то прерогатива определения кандидатуры нового гендиректора принадлежит Совету управляющих МАГАТЭ, а утверждает её генеральная конференция, ежегодно проходящая в сентябре.

Будем надеяться, что Западу не удастся подмять под себя ещё одну авторитетную международную организацию. Однако для этого новый глава МАГАТЭ не должен быть похожим на экс-генсека ООН корейца Пан Ги Муна, который походил на программу Госдепа США, компьютерную функцию и иногда даже не воспринимался как живой человек.

Посмотрим, удастся ли России и другим не желающим подчиняться Западу странам избавить МАГАТЭ от политизации и тем самым сохранить её как международную организацию. Потому что чем «успешнее» Запад будет подминать их под себя одну за другой, тем скорее единый мир расколется на закрытые геополитические блоки, среди которых западный окажется в будущем вовсе не самым большим и сильным.

У этой цели есть и чисто практическая, конкретная задача: не дать втянуть МАГАТЭ в интриги США против Ирана, которые могут завершиться большой войной на Ближнем Востоке, в том числе и с применением атомного оружия, катастрофические последствия чего выйдут далеко за пределы региона.