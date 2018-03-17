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Югославия и ЦРУ

17 марта 2018, 01:39  •  22 • Политика
Внимание американских спецслужб к Балканам не ослабевает вот уже более 70 лет
23-25 октября 2017 года сотрудники ЦРУ провели в Подгорице, столице Черногории, установочное совещание руководителей спецслужб Хорватии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины, Албании, а также «Республики Косово». Внимание американской разведки к Балканам не ослабевает более 70 лет. В этом можно убедиться при самом беглом знакомстве с рассекреченными документами ЦРУ США периода 1947-1990 гг., доступными в онлайн-библиотеке Центрального разведывательного управления. Поисковик сразу открывает почти 22 тысячи документов, связанных с Социалистической Федеративной Республикой Югославией (СФРЮ). Факты этой истории многому учат и сегодня.
Тито, Сталин, Хрущёв
С 1948 года, когда между Сталиным и Тито произошёл конфликт, повлиявший на развитие отношений между Москвой и Белградом на долгие годы, специалисты ЦРУ принялись детально исследовать пропагандистскую войну между СССР и Югославией. В ряде документов американской разведки утверждалось, что Сталин рассматривал возможность вооружённого вторжения в Югославию и хотел использовать венгерскую армию, чтобы пробить югославскую оборону в Воеводине. Рекомендации этих донесений сводились к тому, что, поскольку Тито не хочет подчиняться Сталину, ему следует помочь уйти из-под влияния Москвы. Подробный анализ экономического положения в Югославии укреплял американцев в выводах о том, что югославского лидера необходимо поддержать.
Югославия стала получать западную помощь, новейшие технологии – всё то, что было запрещено экспортировать и передавать другим социалистическим странам. Затем пошли кредиты МВФ. В 1952 году Дуайт Эйзенхауэр предложил принять титовскую Югославию в Североатлантический альянс, она должна была прикрывать южное крыло сферы ответственности НАТО. Тито, который вначале согласился принять новейшую американскую технику (танки, самолёты, военные корабли и пр.) стоимостью в 20 миллиардов долларов и был готов подписать документы о вступлении в НАТО, потом, однако, передумал.
После смерти Сталина конфликт Белграда с Москвой пошёл на спад. Отслеживая этот процесс и сообщая о намеченном на май 1955 года визите Хрущёва к Тито, американские разведчики выражали обеспокоенность тем, что Югославия может скоро уйти из-под влияния США. Так и произошло, хотя не сразу.
Белград, 26 мая 1955 года. Слева направо: Микоян, Хрущёв, Тито, Булганин
Вместе с Хрущевым 26 мая 1955 года в Белград прибыли Микоян и Булганин, которые хорошо знали Иосипа Броз Тито ещё по его работе в Москве в 1935-1937 годах. Советский Союз списал Югославии долг на сумму свыше 90 миллионов долларов и выдал новые кредиты на развитие. В секретном докладе ЦРУ Soviet Policy Split over Tito СССР (гриф секретности снят в 2001 году) говорилось, что Хрущёв сумел «пристегнуть» маршала Тито к Советскому Союзу. В сентябре 1961 года Тито вместе с Насером и Неру выступили на Белградской конференции создателями Движения неприсоединения, в которое вошли 28 стран Азии, Африки и Латинской Америки. На международной арене появилась новая сила. В одном из документов ЦРУ, посвящённых конференции в Белграде (Sino-Soviet Blok Aid and the Belgrad, гриф секретности снят в 2000 году), подчёркивалось, что Югославия оказалась единственной европейской страной в Движении неприсоединения, но многие теперь захотят строить свою политику по югославскому образцу: «ни Запад, ни Восток – просто мирное сосуществование со всеми».
Тито и Брежнев
В 1971 году Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев посетил СФРЮ с дружественным визитом. В Советском Союзе этому событию посвятили документальный фильм, а в ЦРУ подготовили обширный документ, в котором рассматривалось, чем обернётся для Соединённых Штатов налаживание отношений между Москвой и Белградом.
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В документе, в частности, отмечалось, что Советский Союз возвращается на Балканы и этим усиливает своё влияние на страны «советского блока». В ЦРУ тогда считали, что Брежнев специально встретился с Тито, чтобы «сверить часы» перед визитом югославского лидера в Вашингтон и переговорами с президентом Никсоном. По информации «Нью-Йорк таймс» (30.10. 1971), Тито выполнил просьбу Брежнева и передал Никсону советские предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. В то время в Египте находились около 20 тысяч советских военнослужащих. Кроме того, маршал Тито заявил, что Москва готова найти «общий язык» с Никсоном и наладить отношения с Вашингтоном. И семь месяцев спустя, в мае 1972 года, Ричард Никсон приехал в Москву. Это был первый официальный визит действующего президента США за всю историю отношений между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. 26 мая в Москве было подписано соглашение о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-1) и документ об ограничении систем противоракетной обороны и межконтинентальных ракет (Договор о ПРО).
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Москва, 26 мая 1972 года. Никсон и Косыгин подписывают «Основы взаимоотношений между СССР и США»
На руинах югославской государственности
После смерти Тито в мае 1980 года центральное правительство и Союз коммунистов Югославии начали постепенно терять контроль над республиками, входившими в состав югославской федерации. Страна входила в глубокий экономический кризис. На конец 1985 года безработица составляла 15%, инфляция – 100% (в 1989 г. – 3000%). На обслуживание внешнего долга Югославии уходило до 40% валютных доходов государства. И 18 октября 1990 года ЦРУ представило президенту США секретный доклад о скором распаде СФРЮ с неизбежными военными конфликтами на её территории. Подчёркивалось, что после отделения Словении и Хорватии Югославия перестанет функционировать как федеративное государство и, вероятно, развалится в течение двух лет. Попытки Сербии блокировать стремление словенцев и хорватов сформировать конфедерацию, отмечалось в докладе, на фоне роста национализма ускорят распад.
СФРЮ 1989 года. При нажатии на ссылку карта, окрашиваясь в разные цвета, показывает процесс развала Югославии
25 июня 1991 года провозгласили независимость Словения и Хорватия, 22 сентября 1991 года – Македония, 5 апреля 1992 года – Босния и Герцеговина. На Балканах началась долгая гражданская война.
Сегодня, после отрыва от Сербии её автономного края Косово и Метохия (в результате агрессии НАТО в 1999 году) и провозглашения 17 февраля 2008 года «Республики Косово», постюгославское пространство продолжают дробить. Словения (член ЕС с 2004 года), Хорватия (член ЕС с 2013 года) и Черногория стали членами НАТО. Ускоряется процесс втягивания в НАТО Боснии и Герцеговины и Македонии. Можно предположить, что с приходом на пост директора ЦРУ США такого профессионала, как Джина Хаспел по прозвищу Кровавая Джина процесс дробления территорий, населённых южными славянами, будет продолжен.

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