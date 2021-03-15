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Юго-запад Донецка гремит: В "день икс" ВСУ открыли огонь по мирным жителям Донбасса
15 марта 2021, 14:20 • 40 • Политика
Юго-запад Донецка снова гремит. В "день икс" ВСУ открыли огонь по мирным жителям Донбасса. Под обстрел попало население Александровки.
Об этом в понедельник сообщил репортёр Сергей Руденко. По его словам, украинские силовики ведут огонь по окраинам населённого пункта Александровка.
Скриншот: Telegram/Репортёр Руденко
Как передаёт Telegram-канал "АГС Донбасса", который публикует оперативную сводку, весь юго-запад Донецка гремит из-за украинской канонады. Жителям прифронтовых районов рекомендовано соблюдать осторожность.
Скриншот: Telegram/АГС_Донбасса
Отметим, что обстрел произошёл в "день икс". Украинский журналист Дмитрий Гордон ранее заявил, что 15 марта произойдут некие события, которые будут "историческими" и "тяжёлыми для Украины". По одной версии, речь идёт о фильме Bellingcat про граждан России, которых СБУ пыталась забрать у Белоруссии. По другой - об обострении ситуации в Донбассе или даже о полномасштабном наступлении ВСУ.
Добавим также, что ранее наблюдатели ОБСЕ заметили переброску украинской тяжёлой техники к линии соприкосновения. Речь, в частности, шла о танках, самоходных гаубицах и зенитно-ракетных комплексах.
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