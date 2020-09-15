«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог

Местные выборы, которые пройдут в октябре, грозят Украине тем, что как минимум на Юго-Востоке страны областные, городские и сельские советы займут сторонники России.Об этом в эфире телеканала «4 канала» заявил главный научный сотрудник отдела этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований Валентин Бушанский.«Им нужно реализовать ту же схему, какая была реализована ещё тогда, когда Крым стал автономным. Выборы, создание легитимных органов самоуправления, кооптация в Украину, федерализация Украины. То есть это не просто Донецкая и Луганская область, это автономные Донецкая и Луганская республики. Автономный статус, расширение местных полномочий и федерализация. То есть Украина должна получить в своём составе автономные образования.Однако дальше: что на это скажет Харьков, что на это скажет Николаевщина, Днепропетровщина? И вот, у нас местные выборы, и вперёд идет партия, которая говорит «да мы же братья», «да какая разница», «да мы же тут местные, и чего это нам из Киева должны рассказывать», – сокрушался Бушанский.«Не считаете ли вы, что местные выборы 25 числа будут началом победы на региональном уровне всей пятой колонны? – спросил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов. – Мы говорим о плюс-минус трети территории. В основном это Юго-Восток, где пятая колонна заходит во все советы, берут мэрские должности, берут большинство в городском, сельском, областном и так далее. Фактически они закрепляют за собой политическую гегемонию в этих поражённых пророссийскими настроениями регионах».Гость студии согласился, что такая опасность есть.«Потому что если бы в том же Крыму, в том же Донецке, в том же Луганске не было бы таких ватных местных советов, не было таких мэров, например, как тот Трухан в Одесе, Кернес в Харькове, то было бы по-другому, более того, ничего бы вообще не было. Оппозиционная платформа «За жизнь» Владимира Путина – абсолютно пророссийская. И я хочу, чтобы в Харькове, в Днепре, в Запорожье, в Одессе услышали: эти люди заведут вам в областные, городские советы предателей, которые принесут вам войну, кризис и разруху. Будет то же самое, что на Донбассе», – добавил Бушанский.