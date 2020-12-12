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Юг Украины намерены зачистить от русского наследия
12 декабря 2020, 16:15 • 105 • Украина
В подконтрольных Киеву южных регионах до сих пор сохраняются объекты, которые могут использоваться Россией для возвращения Украины в свой состав.
Об этом в интервью журналу «Український тиждень»заявил экс-директор Украинского института национальной памяти (УИНП), историк-националист и депутат Верховной рады Владимир Вятрович, отвечая на вопрос, «с чего нужно начинать деколонизацию».
«С актуализации проблемы. Надо показать, что именно является тем колониальным наследием в Украине и почему оно должно быть так или иначе обработано или устранено. В свое время мы так же начинали декоммунизацию. Еще до того, как я возглавил УИНП, было немало тех, кому коммунистические памятники и названия улиц не мешали. Поэтому нашей задачей было показать, почему это недопустимо в нормальном обществе», – сказал Вятрович.
Такой подход, по его словам, нужно использовать и с «деколонизацией».
«Сначала надо показать, что определенные символические объекты являются маркерами российского присутствия в Украине, точками опоры, которые Россия может использовать для возвращения в Украину. И что они также являются российскими аргументами в пользу того, что независимая Украина – это случайное образование, на самом деле принадлежит «русскому миру». В этом смысле очень правильной инициативой УИНП является кампания «Юг без мифов», в рамках которой были созданы видеоролики, показывающие историю городов Южной Украины вне имперского нарратива», – резюмировал Вятрович.
Отметим, что в той или иной мере описываемые Вятровичем методы уже применяются на Украине. Так, на памятник одному из основателей Одессы, генерал-губернатору Новороссии и Бессарабии дюку де Ришелье регулярно надевается украинская вышиванка. Более того: праворадикалы проводят в Одессе митинги по лозунгом «кровь Украины на руках Екатерины» у памятника российской императрице, требуя его сноса.
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