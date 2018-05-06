Юг России: политические педофилы давят на национальный фактор? • 95 • Аналитика



Навальный, которого в сети именуют не иначе как «сисяном» и политическим педофилом, по старой доброй традиции пустился во все тяжкие на ниве провокаций. Что не мудрено, так как даже самые упоротые адепты его секты в глубине души понимают, что собрать достаточное количество народа им не под силу. А ведь без должно скандала, который можно в качестве рапорта послать своим «друзьям» за кордон, можно отправиться в след «осиротевшим» «Белым каскам».









Разумеется, в основном телеканалы и сетевые СМИ будут говорить о самых крупных мегаполисах страны, на улицах которых побеснуются инфантильные хомяки Навального. Это как минимум недальновидно, так как в периферийных и чуть более провинциальных городах секта Навального тоже пустила метастазы. А бороться с раком, коим является вся эта профанация политики, оставляя метастазы без внимания, бессмысленно.



Одним из таких городов является Краснодар. Съев собаку на организации тотально безответственных и по-геббельсовски циничных провокаций, адепты Навального не просто не подкачали в данном случае, но даже ловко сыграли на опасной специфике региона. Ведь Краснодарский край, как любой субъект Федерации, имеет свои болевые точки. А учитывая, что отсюда берёт начало Кавказский хребет (о сколько в этом звуке для сердца русского слилось, как писал поэт), то не требуется много усилий, чтобы болевую точку превратить в зияющую рану, готовую разразиться гангреной.



Краснодарский край граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской республикой, Крымом, Абхазией, а внутри самого края компактно расположена Адыгея. Край сверхмногонационален – одних только греков свыше 20 тысяч. Учитывая вечно неспокойный Кавказ ставка на национальный фактор как путь к наиболее громким провокациям, которые могут закончиться поножовщиной, правда, сектантов это не колышет, был предсказуем.







Виктор Чириков (фото взято с "ВКонтакте")



Как только стало окончательно ясно, что на 5 мая Лёша будет снова крутить оппозиционную дулю реальным политикам, на южной сцене политической профанации появился Виктор Чириков. Я бы сказал, что это типичный показательный пример навальновского сектанта. По заявлению ряда оппозиционных СМИ, Виктор экологический активист знаковой конторки «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Эта конторка каждый раз всплывает на поверхность, когда нужно «подкорректировать» важность строительства того или иного необходимого государству или краю объекта, таких как Керченский мост. А ещё она отличилась как прибежище более чем неоднозначного деятеля и анархо-синдикалиста Андрея Рудомахи.







Фигура самого Чирикова не менее интересна. Может быть, этот экологический активист видный учёный-эколог, или гидролог, или, на худой конец, метеоролог? Судя по профилю «ВКонтакте», который ведётся от его имени с указанием телефона, гражданин закончил только среднюю школу (!). Впрочем, это нормально в мире, в котором полуграмотные правозащитники могут вести деятельность без юридического образования, а «белокасочники» оказывать медицинскую помощь жертвам зарина, поливая их из шланга.



Террор становится главным оружием Киева



В своём твиттере, который является типичным сгустком либеральной желчи, Чириков призвал «всех армян Армении» поучаствовать в митинге 5 мая в Краснодаре. Зачем армянам Армении участвовать в фарсе Навального – вопрос вообще не стоит. Во-первых, согласно докладу о «ресурсах влияния», составленного Международным институтом новейших государств, в Армении, а значит и внутри диаспор, действуют 350 (!) западных НКО, не считая различные религиозные секты. Во-вторых, оппозиционеры всех мастей всегда с радостью майданят всё сущее, но никогда не строят, посему вопроса, зачем какому-нибудь Армену торчать в майском Краснодаре не возникает в принципе – секта-то одна. Незнание самой программы товарища с сетевым позывным «сисян» армянами тоже никого не смущает – эту программу не знают даже сами сектанты, судя по моему опыту.







Ещё одно откровение "борцуна" Чирикова



Само же место митинга даже ещё не было согласовано. Посему 4 мая Чирикова задержали за нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов. Мгновенно по трубам понеслось столь нам знакомое – «а нас-то за що?»

При этом адвокатом гражданина Чириков стал Алексей Аванесян. Судя по пристрастиям человек весьма не посторонний – ярый любитель канала матерщинника-дилетанта гражданина Дудя (не знаю это вообще склоняется или нет) и неполживой радиостанции «Эхо».







Страница гражданина Аванесяна «Арабский халифат» на юге Европы? Нет, русская угроза страшнее!



Но упавшее знамя тут же подхватил местный координатор шарашкиной конторы с громким названием «штаб Навального» Размик Симонян (!). Товарищ продолжил истерить за проведение митинга в центре краевой столицы. Администрация пошла на компромисс и предложила альтернативу в виде площади перед «Баскет-холлом». Место очень удалённое от центра, но весьма просторное и не сказать, чтобы не посещаемое. Однако, сектантским либералам не интересен сам митинг даже с тысячей другой адептов, им нужна провокация. Естественно, Размик отправился в след Чирикову, чтобы последнему не было скучно и одиноко. В защиту Симоняна встал не менее преданный сектант Лёши - некий адвокат Михаил Беньяш.



Кстати, в момент написания материала митинг уже начал шествие к администрации края, где его успешно завернули. В лучших традициях своего «бога» гражданин Беньяш отчаянно твиттил, что «это самое огромное шествие, которое он видел». Уж не знаю на каком кубанском хуторе Беньяш провёл свою жизнь, но почему, по его же словам, марш, собравший целых 3-5 тысяч человек, опять же по его словам, приобретает прямо-таки эпический масштаб. Правда, краевые СМИ заявили лишь о 150-ти неадекватах. Для справки, в Новороссийске, уступающем Краснодару по количеству населения более чем в три раза, на патриотическую акцию «Бескозырка-2018», которую в либерализме упрекнуть может только сумасшедший, пришли свыше 50 тысяч!







Кто из этих обывателей ярый борец, а кто погулять вышел? Какая разница - "мы здесь власть"...



А чем может закончиться эти провокационные заигрыванья с политикой? Для этого региона, как политическими столкновениями, так и столкновениями на национальной почве. Так, в выходные дни на главных улицах Краснодара можно встретить множество казаков, а в воскресенье по традиции проходит казачий парад, беря начало с молитвы у собора Александра Невского. Политические воззрения казаков на либералов часто отражаются непосредственно на физиономии последних. Может быть, отсюда такая активная попытка втянуть представителей армянской диаспоры и самой Армении в провокационные действия? Ведь столкновения между казаками и кавказскими народами уже имели место, особенно в «святые 90-е» и отчасти «нулевые». И это только казачество… А ведь специфика Кавказа такова, что стоит поставить кого-либо с национальной окраской против остальных, как по эффекту домино стороны начнут выбирать все диаспоры.



Но подобная опасность беспринципных и как всегда безответственных оппозиционеров не волнует. Многие даже этой самой опасности не могут понять, т.к. клинически безграмотны ввиду узости взглядов и тотальной ненависти ко всему сущему в нашей стране – это подтверждает каждый твит этих граждан. 5 мая прошли митинги сторонников Навального в разных городах России. И совершенно не важно, что зачастую эти митинги собрали пару десятков человек, а то и вовсе несколько местных сумасшедших, чьё кредо заключается во фразе «а Баба Яга против». Ведь современный «демократический процесс» является демократическим только лишь тогда, когда преподносимая за общественное мнение позиция западных СМИ и известных персон богемы на стороне того или иного политического движа, будь то обезумевшие феминистки, ЛГБТ-активисты или даже пресловутые «Белые каски», которым, правда, недавно перекрыли американский финансовый ручеёк.Навальный, которого в сети именуют не иначе как «сисяном» и политическим педофилом, по старой доброй традиции пустился во все тяжкие на ниве провокаций. Что не мудрено, так как даже самые упоротые адепты его секты в глубине души понимают, что собрать достаточное количество народа им не под силу. А ведь без должно скандала, который можно в качестве рапорта послать своим «друзьям» за кордон, можно отправиться в след «осиротевшим» «Белым каскам».Разумеется, в основном телеканалы и сетевые СМИ будут говорить о самых крупных мегаполисах страны, на улицах которых побеснуются инфантильные хомяки Навального. Это как минимум недальновидно, так как в периферийных и чуть более провинциальных городах секта Навального тоже пустила метастазы. А бороться с раком, коим является вся эта профанация политики, оставляя метастазы без внимания, бессмысленно.Одним из таких городов является Краснодар. Съев собаку на организации тотально безответственных и по-геббельсовски циничных провокаций, адепты Навального не просто не подкачали в данном случае, но даже ловко сыграли на опасной специфике региона. Ведь Краснодарский край, как любой субъект Федерации, имеет свои болевые точки. А учитывая, что отсюда берёт начало Кавказский хребет (о сколько в этом звуке для сердца русского слилось, как писал поэт), то не требуется много усилий, чтобы болевую точку превратить в зияющую рану, готовую разразиться гангреной.Краснодарский край граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской республикой, Крымом, Абхазией, а внутри самого края компактно расположена Адыгея. Край сверхмногонационален – одних только греков свыше 20 тысяч. Учитывая вечно неспокойный Кавказ ставка на национальный фактор как путь к наиболее громким провокациям, которые могут закончиться поножовщиной, правда, сектантов это не колышет, был предсказуем.Как только стало окончательно ясно, что на 5 мая Лёша будет снова крутить оппозиционную дулю реальным политикам, на южной сцене политической профанации появился Виктор Чириков. Я бы сказал, что это типичный показательный пример навальновского сектанта. По заявлению ряда оппозиционных СМИ, Виктор экологический активист знаковой конторки «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Эта конторка каждый раз всплывает на поверхность, когда нужно «подкорректировать» важность строительства того или иного необходимого государству или краю объекта, таких как Керченский мост. А ещё она отличилась как прибежище более чем неоднозначного деятеля и анархо-синдикалиста Андрея Рудомахи.Фигура самого Чирикова не менее интересна. Может быть, этот экологический активист видный учёный-эколог, или гидролог, или, на худой конец, метеоролог? Судя по профилю «ВКонтакте», который ведётся от его имени с указанием телефона, гражданин закончил только среднюю школу (!). Впрочем, это нормально в мире, в котором полуграмотные правозащитники могут вести деятельность без юридического образования, а «белокасочники» оказывать медицинскую помощь жертвам зарина, поливая их из шланга.В своём твиттере, который является типичным сгустком либеральной желчи, Чириков призвал «всех армян Армении» поучаствовать в митинге 5 мая в Краснодаре. Зачем армянам Армении участвовать в фарсе Навального – вопрос вообще не стоит. Во-первых, согласно докладу о «ресурсах влияния», составленного Международным институтом новейших государств, в Армении, а значит и внутри диаспор, действуют 350 (!) западных НКО, не считая различные религиозные секты. Во-вторых, оппозиционеры всех мастей всегда с радостью майданят всё сущее, но никогда не строят, посему вопроса, зачем какому-нибудь Армену торчать в майском Краснодаре не возникает в принципе – секта-то одна. Незнание самой программы товарища с сетевым позывным «сисян» армянами тоже никого не смущает – эту программу не знают даже сами сектанты, судя по моему опыту.Само же место митинга даже ещё не было согласовано. Посему 4 мая Чирикова задержали за нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов. Мгновенно по трубам понеслось столь нам знакомое – «а нас-то за що?»При этом адвокатом гражданина Чириков стал Алексей Аванесян. Судя по пристрастиям человек весьма не посторонний – ярый любитель канала матерщинника-дилетанта гражданина Дудя (не знаю это вообще склоняется или нет) и неполживой радиостанции «Эхо».Но упавшее знамя тут же подхватил местный координатор шарашкиной конторы с громким названием «штаб Навального» Размик Симонян (!). Товарищ продолжил истерить за проведение митинга в центре краевой столицы. Администрация пошла на компромисс и предложила альтернативу в виде площади перед «Баскет-холлом». Место очень удалённое от центра, но весьма просторное и не сказать, чтобы не посещаемое. Однако, сектантским либералам не интересен сам митинг даже с тысячей другой адептов, им нужна провокация. Естественно, Размик отправился в след Чирикову, чтобы последнему не было скучно и одиноко. В защиту Симоняна встал не менее преданный сектант Лёши - некий адвокат Михаил Беньяш.Кстати, в момент написания материала митинг уже начал шествие к администрации края, где его успешно завернули. В лучших традициях своего «бога» гражданин Беньяш отчаянно твиттил, что «это самое огромное шествие, которое он видел». Уж не знаю на каком кубанском хуторе Беньяш провёл свою жизнь, но почему, по его же словам, марш, собравший целых 3-5 тысяч человек, опять же по его словам, приобретает прямо-таки эпический масштаб. Правда, краевые СМИ заявили лишь о 150-ти неадекватах. Для справки, в Новороссийске, уступающем Краснодару по количеству населения более чем в три раза, на патриотическую акцию «Бескозырка-2018», которую в либерализме упрекнуть может только сумасшедший, пришли свыше 50 тысяч!А чем может закончиться эти провокационные заигрыванья с политикой? Для этого региона, как политическими столкновениями, так и столкновениями на национальной почве. Так, в выходные дни на главных улицах Краснодара можно встретить множество казаков, а в воскресенье по традиции проходит казачий парад, беря начало с молитвы у собора Александра Невского. Политические воззрения казаков на либералов часто отражаются непосредственно на физиономии последних. Может быть, отсюда такая активная попытка втянуть представителей армянской диаспоры и самой Армении в провокационные действия? Ведь столкновения между казаками и кавказскими народами уже имели место, особенно в «святые 90-е» и отчасти «нулевые». И это только казачество… А ведь специфика Кавказа такова, что стоит поставить кого-либо с национальной окраской против остальных, как по эффекту домино стороны начнут выбирать все диаспоры.Но подобная опасность беспринципных и как всегда безответственных оппозиционеров не волнует. Многие даже этой самой опасности не могут понять, т.к. клинически безграмотны ввиду узости взглядов и тотальной ненависти ко всему сущему в нашей стране – это подтверждает каждый твит этих граждан. Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 95 Источник Похожие новости Расходный материал американской войны Юг России: политические педофилы давят на национальный фактор? Стратегия США — это расширение зоны хаоса

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