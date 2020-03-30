Юг Италии на грани бунта

Власти предупреждают об угрозе восстания и грабежей

«Внимание на юг, он может взорваться. Нужно действовать быстро, имеется риск для сохранения демократии. Необходимо распространить гарантированный доход [на большую часть населения]», – заявил 29 марта министр по делам южных регионов Италии Пеппе Провенцано, описывая обострение ситуации в связи с эпидемией коронавируса.

«Народ [в Италии] голодает», – пишет испанская газета АВС, ссылаясь на итальянскую службу госбезопасности. В Палермо организованная группа из 20 человек явилась в супермаркет, набила тележки продуктами и отказалась платить. «Хватит сидеть дома, у нас нет денег, чтобы заплатить, нам нужно есть», – громко кричали они. В Палермо и других городах Сицилии полиция взяла под охрану супермаркеты. Почти не проходит дня без того, чтобы в Южной Италии не произошло нападения на аптеку.

Мэр Палермо говорит: «Рядом с теми, кто переживает кризис в беспокойстве, но с достоинством, есть группы шакалов и профессиональных бунтовщиков, которые подталкивают к насильственным действиям, персонажи и группы, с гордостью заявляющие о своей причастности к мафии». Мэр призвал сообщать о них в полицию. По данным ABC, призывы к восстанию после 3 апреля, когда должны закончиться жесткие ограничительные меры, звучат в соцсетях, где распространяются ролики с призывами к «войне».

«Меры против эпидемии коронавируса, которые приняло правительство, подожгли фитиль бомбы, которая может взорваться с одного момента на другой особенно в тех районах, где кризис уже давно пустил глубокие корни», – констатирует миланская «Джорнале», указывая, что на юге страны возникла «угроза восстания и грабежей».

Как свидетельствуют СМИ, правительство восприняло эти сигналы всерьёз. Глава итальянской полиции Франко Габриэлли предупредил министра внутренних дел Лючану Ламоргезе, которая в свою очередь немедленно известила об этом главу кабинета министров.

В интервью телекомпании Skyg24 Ламоргезе заявила, что она «озабочена ситуацией, складывающейся в стране». А премьер-министр Джузеппе Конте призвал обеспечить через коммунальные учреждения «продовольственную солидарность». «Послание правительства ясно, – пишет «Джорнале», – дать возможность закупок продуктов питания, чтобы обеспечить основные потребности». А Ламоргезе без обиняков признала, что в охваченных волнениями районах возникла угроза голода. «Когда заканчивается день, надо иметь возможность дать поесть собственным детям, и мы должны это учитывать». И добавив, что «незаконное поведение» ни в коем случае не будет терпимо.

Из-за эпидемии коронавируса в марте уже происходили бунты в итальянских тюрьмах: в миланской тюрьме «Сан Витторе» и римской «Ребиббия», а также в местах заключения в Салерно, Неаполе, Верчелли, Алессандрии, Фодже, Павии и других итальянских городах. В некоторых тюрьмах заключённые в знак протеста пытались захватить местные медицинские учреждения. Все эти выступления были подавлены.

Как считает АВС, волнения на юге Италии могла спровоцировать мафия. Журналист газеты ссылается на конфиденциальный, подготовленный специально для премьер-министра Италии Джузеппе Конте и министра внутренних дел страны отчёт, в котором говорится, что на юге Италии «существует потенциальная опасность стихийных и организованных восстаний». Это связывают с развитой здесь теневой экономикой и со «всепроникающим влиянием» организованной преступности.

В подпольной экономике экономически отсталого юга Италии занято около четырёх миллионов жителей, причём каждый четвертый получает зарплату «в конвертах» и не платит налоги. Сейчас эти люди остались фактически без средств к существованию. По мнению властей, мафия готова воспользоваться ситуацией. На Сицилии и в других местах на юге участились случаи грабежей на улицах, когда у людей отбирают сумки с только что приобретенными продуктами.

О приближающемся хаосе сообщают газеты юга Италии. «Джорнале ди Сичилия» пишет, что в Трапани царит хаос, врачи местного госпиталя Паоло Борселино ди Марсала пожаловались в прокуратуру, что у них не хватает защитных масок, а заболевшие коронавирусом врачи вынуждены ходить на работу.

Не выдерживают напряжения в этой обстановке даже ведущие итальянские политики. Так, бывший вице-премьер и лидер самой популярной сейчас в стране партии «Лига» Маттео Сальвини пригрозил выходом из ЕС. Выступая по телевидению и комментируя бездействие Евросоюза, он в гневе воскликнул: «Европа? Пошла в ж…!... Это вовсе не "союз", это гнездо змей и шакалов. Сначала мы победим вирус, а потом подумаем о Европе. И, если нужно, попрощаемся, даже не поблагодарив».

Эти беспрецедентно резкие заявления лидер «Лиги», которая, по всем прогнозам, лидирует сейчас в опросах общественного мнения по популярности, сделал после провала совещания 27 руководителей стран ЕС в формате видеоконференции. На этом совещании Джузеппе Конте отклонил проект итогового документа относительно мер по преодолению последствий эпидемии. Он потребовал найти «адекватное решение, соответствующее остроте чрезвычайной ситуации».

Италия переживает остро драматический момент. 28 марта был поставлен рекорд по числу смертей – 969 человек за день. Сейчас Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и уже опередила Китай по количеству жертв. Согласно официальным данным, в настоящее время на Апеннинах зафиксировано более 92 тысяч случаев заражения новым типом вируса, а общее число жертв перевалило за 8 тысяч.