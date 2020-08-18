Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую л...
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
Главная / Аналитика

Юбки – короче, нравы строже? Как изменился мир после "Лолиты"

18 августа 2020, 12:20  •  56 • Аналитика
© Guild, 1997
Восемнадцатого августа 1958 года в США вышел скандальный роман Владимира Набокова "Лолита". История о страстной любви взрослого мужчины к 12-летней девочке вызвала неоднозначную реакцию в обществе и принесла Набокову огромный доход и славу. Но не сразу. Поначалу американские издатели наотрез отказались печатать роман о педофиле. За эту "порнографическую книгу мы все отправимся за решетку", говорил один из них.
Так что впервые роман был опубликован в 1955 году в парижском издательстве "Олимпия пресс", которое имело особый профиль, чего писатель не знал. Оно выпускало эротические и порнографические книжки для английских и американских туристов. Причем среди жаждущих клубнички "Лолита" успеха не имела. Это говорит о том, что роман и рядом не стоял с грязными и развратными книжонками. Известный британский писатель Грэм Грин, когда прочитал его, сказал, что это выдающееся литературное произведение. И даже включил в тройку лучших книг 1955 года.
Тем не менее, жизнь "Лолиты" была недолгой. Книгу изъяли из продажи во Франции почти сразу же после публикации. Запретили в Великобритании, Австралии и других странах. А в Швеции, например, и вовсе сожгли весь тираж. Но, как известно, любой скандал всегда вызывает интерес. И когда "Лолита" наконец вышла в США, она целый год возглавляла список бестселлеров, даже побив рекорд "Унесенных ветром" Маргарет Митчелл. Впрочем, сегодня судьба этих произведений могла бы быть совсем другой. В эпоху #MeToo в "Лолите" видят не литературу, а пропаганду насилия и женского бесправии. А "Унесенных ветром" сторонники движения Black Lives Matter обвиняют в пропаганде расизма.
Но любой объект искусства нуждается не только и не столько в наклеивании ярлыков, сколько в понимании и анализе, причем не только со стороны экспертов, но и со стороны зрителя, читателя или слушателя, заметил в интервью радио Sputnik литературный критик Максим Артемьев.
"Роман Набокова уже давно стал частью массовой культуры 20 века, особенно на Западе и в этом плане он утратил свою опасность для, назовем этих людей пуританами и моралистами. Однако, как показывает практика, даже сейчас у романа могут быть противники, и это уже не те старые консерваторы-моралисты, а это, в первую очередь, поборники новой политкорректности и феминизма, которые уже со своих позиций судят этот роман. Их возмущает, что в книге недостаточно прописан образ страдающей женщины, что автор не видит в судьбе бедной Лолиты трагедию женщины, а вот мужские желания он удовлетворяет сполна", – отмечает Максим Артемьев.
Другими словами, в эпоху #MeToo роман Набокова из признанного литературного произведения опять превращается в скандал. "Читая "Лолиту", понимаешь, что сегодня издать такой роман было бы невозможно", – пишет шведское издание Expressen, подчеркивая, что при защите содержания такой книги всегда можно нарваться на обвинения в одобрении педофилии. А один из американских издателей признавался, что если кто-то даже заикнется про "Лолиту", то #MeToo и социальные сети поднимут скандал по щелчку пальцев.
Многие говорят, все дело в том, что сегодня нравы стали гораздо строже. А что, собственно говоря, изменилось, что раньше было можно, а теперь нельзя?
ШЛЕПКИ И КОМПЛИМЕНТЫ
Раньше начальник мог запросто шлепнуть секретаршу по попе. И ничего бы ему за это не было. А сегодня даже комплимент сделать не рискнет. В США можно даже в тюрьму попасть по обвинению в харассменте. До этого, конечно, может не дойти, но после такого обвинения пятно на репутации и слава грязного домогателя гарантированы.
ДЕТИ И ПЕДОФИЛЫ
Раньше ребенка можно было просто отпустить куда-то далеко одного или с посторонними людьми. Когда-то в Америке малышей даже передавали как посылки с почтальоном. Теперь на такое никто не решится, все боятся педофилов. А мужчины, которые общаются с детьми, вызывают у многих подозрение. Герою романа "Лолита", наверное, недолго удалось бы скрывать свое истинное лицо.
ТАБАК И СИГАРЕТЫ
Раньше курили везде, даже в самолетах и при детях. Положительные герои в кино мужественно пускали дым из ноздрей, а изысканные красавицы томно затягивались тоненькими сигаретками в длиннющих мундштуках. Сегодня это все под запретом. А те, кто курит, не герои, а лузеры.
РАСОВЫЕ ПРЕДРАССУДКИ
Раньше афроамериканца можно было назвать негром. Теперь это считается оскорблением. А произведения, которые так или иначе касаются темы межэтнических отношений, оказываются в непростой ситуации. Досталось и одному из самых кассовых фильмов всех времен "Унесенные ветром". Его назвали расистским и романтизирующим рабство.
СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ
Раньше служебные романы считались нормой. Сегодня во многих компаниях отношения между служащими не приветствуются, потому что это отвлекает от работы. А сами сотрудник опасаются, что даже невинное ухаживание может быть воспринято, как наглое приставание, что чревато самыми серьезными последствиями (смотри пункт про шлепки и комплименты). На такой риск сегодня вряд ли кто-то пойдет. Может, активистки женского движения все же несколько переусердствовали?
Интересно, если бы вышел роман о том, как банда женщин глумится над мужчинами, смутило бы это заступниц новой морали из феминистского движения против сексуального насилия? Ответ, думаю, очевиден.
Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik
В отпуск с кешбэком. Как получить у государства деньги на отдых? Инструкция – в нашем Телеграм-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
17 августа 2020, 04:15
Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
17 августа 2020, 12:30
Новости о Руслане Цаликове обнажают пропасть между гражданскими и военными в Министерстве обороны
17 августа 2020, 07:55
"Пьют и воруют". И несут первым блин комам
17 августа 2020, 09:45
Немцы выплатят десятки миллиардов репараций: кому они достанутся
17 августа 2020, 18:00
Или «Кто подставил кролика Левченко»?
17 августа 2020, 07:55
У разбитого корыта. Как страна пережила "черный август" 1998 года
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
18 августа 2020, 03:10
"Лицемерие как оно есть": Макрон получил "ответочку" от Захаровой...
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофо...
18 августа 2020, 01:20
Меркель решила поговорить с Путиным о Белоруссии. А с Лукашенко лишь "пытаются с...
18 августа 2020, 01:15
«Сценарий развала страны»: как проходит консолидация Запада против Лукашенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
13 августа 2020, 21:25
Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
16 августа 2020, 19:05
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.