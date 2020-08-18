Юбки – короче, нравы строже? Как изменился мир после "Лолиты"

Восемнадцатого августа 1958 года в США вышел скандальный роман Владимира Набокова "Лолита". История о страстной любви взрослого мужчины к 12-летней девочке вызвала неоднозначную реакцию в обществе и принесла Набокову огромный доход и славу. Но не сразу. Поначалу американские издатели наотрез отказались печатать роман о педофиле. За эту "порнографическую книгу мы все отправимся за решетку", говорил один из них.

Так что впервые роман был опубликован в 1955 году в парижском издательстве "Олимпия пресс", которое имело особый профиль, чего писатель не знал. Оно выпускало эротические и порнографические книжки для английских и американских туристов. Причем среди жаждущих клубнички "Лолита" успеха не имела. Это говорит о том, что роман и рядом не стоял с грязными и развратными книжонками. Известный британский писатель Грэм Грин, когда прочитал его, сказал, что это выдающееся литературное произведение. И даже включил в тройку лучших книг 1955 года.

Тем не менее, жизнь "Лолиты" была недолгой. Книгу изъяли из продажи во Франции почти сразу же после публикации. Запретили в Великобритании, Австралии и других странах. А в Швеции, например, и вовсе сожгли весь тираж. Но, как известно, любой скандал всегда вызывает интерес. И когда "Лолита" наконец вышла в США, она целый год возглавляла список бестселлеров, даже побив рекорд "Унесенных ветром" Маргарет Митчелл. Впрочем, сегодня судьба этих произведений могла бы быть совсем другой. В эпоху #MeToo в "Лолите" видят не литературу, а пропаганду насилия и женского бесправии. А "Унесенных ветром" сторонники движения Black Lives Matter обвиняют в пропаганде расизма.

Но любой объект искусства нуждается не только и не столько в наклеивании ярлыков, сколько в понимании и анализе, причем не только со стороны экспертов, но и со стороны зрителя, читателя или слушателя, заметил в интервью радио Sputnik литературный критик Максим Артемьев.

"Роман Набокова уже давно стал частью массовой культуры 20 века, особенно на Западе и в этом плане он утратил свою опасность для, назовем этих людей пуританами и моралистами. Однако, как показывает практика, даже сейчас у романа могут быть противники, и это уже не те старые консерваторы-моралисты, а это, в первую очередь, поборники новой политкорректности и феминизма, которые уже со своих позиций судят этот роман. Их возмущает, что в книге недостаточно прописан образ страдающей женщины, что автор не видит в судьбе бедной Лолиты трагедию женщины, а вот мужские желания он удовлетворяет сполна", – отмечает Максим Артемьев.

Другими словами, в эпоху #MeToo роман Набокова из признанного литературного произведения опять превращается в скандал. "Читая "Лолиту", понимаешь, что сегодня издать такой роман было бы невозможно", – пишет шведское издание Expressen, подчеркивая, что при защите содержания такой книги всегда можно нарваться на обвинения в одобрении педофилии. А один из американских издателей признавался, что если кто-то даже заикнется про "Лолиту", то #MeToo и социальные сети поднимут скандал по щелчку пальцев.

Многие говорят, все дело в том, что сегодня нравы стали гораздо строже. А что, собственно говоря, изменилось, что раньше было можно, а теперь нельзя?

ШЛЕПКИ И КОМПЛИМЕНТЫ

Раньше начальник мог запросто шлепнуть секретаршу по попе. И ничего бы ему за это не было. А сегодня даже комплимент сделать не рискнет. В США можно даже в тюрьму попасть по обвинению в харассменте. До этого, конечно, может не дойти, но после такого обвинения пятно на репутации и слава грязного домогателя гарантированы.

ДЕТИ И ПЕДОФИЛЫ

Раньше ребенка можно было просто отпустить куда-то далеко одного или с посторонними людьми. Когда-то в Америке малышей даже передавали как посылки с почтальоном. Теперь на такое никто не решится, все боятся педофилов. А мужчины, которые общаются с детьми, вызывают у многих подозрение. Герою романа "Лолита", наверное, недолго удалось бы скрывать свое истинное лицо.

ТАБАК И СИГАРЕТЫ

Раньше курили везде, даже в самолетах и при детях. Положительные герои в кино мужественно пускали дым из ноздрей, а изысканные красавицы томно затягивались тоненькими сигаретками в длиннющих мундштуках. Сегодня это все под запретом. А те, кто курит, не герои, а лузеры.

РАСОВЫЕ ПРЕДРАССУДКИ

Раньше афроамериканца можно было назвать негром. Теперь это считается оскорблением. А произведения, которые так или иначе касаются темы межэтнических отношений, оказываются в непростой ситуации. Досталось и одному из самых кассовых фильмов всех времен "Унесенные ветром". Его назвали расистским и романтизирующим рабство.

СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ

Раньше служебные романы считались нормой. Сегодня во многих компаниях отношения между служащими не приветствуются, потому что это отвлекает от работы. А сами сотрудник опасаются, что даже невинное ухаживание может быть воспринято, как наглое приставание, что чревато самыми серьезными последствиями (смотри пункт про шлепки и комплименты). На такой риск сегодня вряд ли кто-то пойдет. Может, активистки женского движения все же несколько переусердствовали?

Интересно, если бы вышел роман о том, как банда женщин глумится над мужчинами, смутило бы это заступниц новой морали из феминистского движения против сексуального насилия? Ответ, думаю, очевиден.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik