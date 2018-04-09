Юбилей Виктора Черномырдина: Зря «Комсомолка» назвала Степаныча троечником

«ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ...» РОДИЛОСЬ ПОСЛЕ ЧЕРНОГО ВТОРНИКА

- ...Никита Иванович, однажды Черномырдин обиделся на «Комсомолку» за то, что мы опубликовали его школьный аттестат: «Опять тройка, Виктор Степанович».

- Ну и что? У кого из вас в аттестатах троек не было? Ведь он потом с отличием окончил Куйбышевский политех. И многие инженерные решения, которые он принимал в газовой отрасли, до сих пор работают. Например, способ перебрасывать газовую трубу через тундру на понтонах. В тундре же огромное количество всяких разных озер и болот. И такая переброска весьма быстрая и эффективная.

- А помните деноминацию, когда нули у рублей отрезали? И Черномырдин в сердцах выдал - хотели как лучше, а получилось как всегда.

- Нет, Саша, это родилось после черного вторника 11 октября 1994-го, когда курс рубля за день обвалился почти на треть, а спрос на валюту превысил предложение в 14 раз.

- Ужас!

- За 8 месяцев 1994-го рубль обесценился на 47 процентов, цены выросли на 61%. Корректировка курса валюты все равно была необходима... И решение правительства, принятое на этот счет, было абсолютно обоснованным.

- Но возникла паника.

- Да, потому что никто в первый же день не объяснил, что и почему происходит. Эта паника многому научила, и уже следующие такого рода решения старались объяснять быстро и адекватно.

Боль Буденновска всю жизнь носил в своей душе

- Еще одна страница в биографии экс-премьера остается недописанной... Вот когда в июне 1995-го Шамиль Басаев захватил роддом в Буденновске, Черномырдин в своей приемной специально для журналистов разговаривал с Басаевым, помните?

- Ну не только для журналистов, это специально для всей страны.

- А вы не присутствовали при закрытых беседах с Басаевым? Говорят, они дискутировали часами, и ЧВС ставил террориста на место…

- Тут главное - почему пошли на контакт публичный? Потому что все понимали - если случится катастрофа, то нет никаких гарантий, что страна это переживет. И президент Ельцин был в то время в командировке зарубежной, весь груз ответственности лежал на Черномырдине.

- Я у Альберта Гора, вице-президента США, спрашивал на пресс-конференции, как он оценивает поступок Черномырдина, которого ругают, что пошел на переговоры с бандитом. Гор говорил: это был мужественный поступок, спасший много людей.

- Я тоже так считаю. Да, ситуация тяжелейшая, там погибли все-таки десятки людей, но тем не менее катастрофы, когда могли бы погибнуть сотни и тысячи, в итоге не случилось. И это было первый раз, когда вот так явно, публично государство выступило в защиту своих граждан. Вот тогда и произошел перелом вот в этих 90-х годах, и прошли потом выборы президента относительно спокойно, и много чего другого.

- А почему Черномырдин тогда на кладбище ездил и по 20 - 30 минут у могил стоял?..

- Да потому что боль в душе была, по-моему, он и уходил-то с ней тоже. Это было, это навсегда остается.

Ельцин его - в отставку, а он к нему - на пельмени!

- Ельцин отправил Черномырдина в отставку накануне его 60-летия, в апреле 1998-го. А Черномырдин ездил потом к Ельцину есть пельмени…

- Обид на Ельцина у Степаныча не было. Было, может быть, какое-то разочарование - что-то не успели доделать, что-то не вполне удалось. И ситуация в экономике без премьера уходит из-под контроля - Дума два с половиной месяца не могла утвердить главу правительства.

- Это была драма для Черномырдина, да? Вторые роли. Он как-то сказал: «Я всю жизнь был первым лицом».

- Настоящей драмой для него был 1998-й, дефолт. Было упущено время, не смогли достучаться, убедить, что надо было раньше идти на многие меры. Что где-то недосчитали…

- Он мог бы спасти страну от дефолта?

- Я не могу сказать, что там это все мог бы сделать один Черномырдин, потому что ситуация была тяжелая, но, если бы начали мягко разруливать проблемы, скажем, уже в начале 1998-го, как это предполагалось, нам было бы легче...

БЫЛ СЛУЧАЙ

Как Черномырдин попрощался с поэтом Иосифом Бродским

- Это было в начале 1996-го, во время визита председателя правительства России в США в рамках комиссии Гор - Черномырдин (российско-американская комиссия по экономическому и технологическому сотрудничеству. - А. Г.), - вспоминает Никита Масленников. - Мы были в этот день на Нью-Йоркской фондовой бирже, подписывали какое-то очень важное соглашение о создании инфраструктуры биржевой. И вдруг Игорь Шабдурасулов (начальник департамента культуры и информации аппарата правительства РФ в 1996 году. - А. Г.) говорит: а вы знаете, что сейчас идет прощание с Иосифом Бродским, который скончался на днях в Бруклине. Мы Степанычу это все рассказываем, он говорит - отодвигаем следующее мероприятие, а сейчас поедем попрощаемся с поэтом. Кто-нибудь дорогу знает? Ну американская служба президентской безопасности знала дорогу. Ну и Виктор Степанович - от России - простился с нобелевским лауреатом. Там были родственники и просто друзья поэта… Черномырдин около получаса разговаривал с русской диаспорой, и многие потом выходили со слезами на глазах, говорили - мы никогда не ждали от российского высшего руководства такого человеческого поступка.

ПРИЗНАНИЕ ПОЛИТОБОЗРЕВАТЕЛЯ «КП»

«Выправляй! А то шлепаешь тут...»

Ну теперь-то и я могу почти что честно признаться: некоторые крылатые слова эпохи, которые приписывают Черномырдину, придумал я сам! Виктор Степанович никогда не визировал свои интервью перед публикацией. Это делала его пресс-служба (вычеркивали словечки типа «хотелки», «вечно у нас в России стоит не то, что надо»). И я сам придумывал некоторые «черномырдинки». Например, вот эти полностью принадлежат мне - ну хоть патентуй!

«Да и я вон, в своем седле премьерском - только ветер в ушах».

«Я бы не стал ставить эти вопросы так перпендикулярно».

«Нечего Владимира Владимировича за всякие случаи дергать!»

А после очередного интервью в «Комсомолке» он меня отчитывал обычно так: «Гамов, тебя из «Комсомолки» разве еще не выгнали? Странно, слушай... Я же просил вашего главного редактора. Сколько тебе говорю - выправляй! Потом пошлешь. У меня секретарша - что ей скажу, всегда выправляет. А то шлепаешь тут...»

А вот мою книжку «Хотели как лучше...» Биллу Клинтону Черномырдин все же подарил.

А вот эти перлы - точно Виктора Степановича:

«Какую бы организацию мы ни создавали - получается КПСС».

«Правительство - это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком».

«Россия со временем должна стать еврочленом».

«Стоит только Чубайсу рот открыть, ему тут же насуют, будьте любезны».

«Хуже водки лучше нет».

«Лучше водки хуже нет».

«Секс - это тоже форма движения».

«Нам ничто не может помешать перевыполнить наши законы».

«Мы выполнили все пункты от «А» до «Б».

«У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный».

«Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!»

«Впервые за многие годы отмечено сокращение сброса поголовья скота».

«Где-то мы нахомутали...»

«Изменений, чтоб дух захватывало, не будет. Иначе, чтобы кому-то что-то делать, нужно будет у другого взять или отобрать».

«Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим».

«Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими?»

«Учителя и врачи хотят есть практически каждый день!»

«У нас еще есть люди, которые очень плохо живут. Мы это видим, ездим, слышим, читаем...»

«Курс у нас один - правильный!»

(Коллекция «черномырдинок» из книги Александра Гамова «Хотели как лучше...».)