Юбилей великого команданте, врача и романтика • 70 • Аналитика







Эрнесто Гевара де ла Серна родился 14 июня 1928 года в Аргентине, в городе Росарио. Он прожил короткую жизнь — всего 39 лет, но его биография вместила в себя множество путешествий, событий, страданий, борьбы и побед.





Нужно сказать, что родители Эрнесто были весьма прогрессивными людьми. Отец — архитектор, мать — наследница плантации мате в провинции Мисьонес. Но из этой провинции семье (еще до рождения Эрнесто) пришлось бежать в Росарио, потому что против супругов были настроены другие плантаторы. А причина этого — тот факт, что будущий отец Че Гевары платил рабочим заработную плату деньгами, в то время как другие плантаторы рассчитывались продуктами. Правда, вскоре после рождения Эрнесто семья вернулась обратно, но ненадолго, так как мальчика из-за астмы пришлось перевезти в район с более целебным климатом — Кордобу.



В семье, помимо него, было еще две девочки и два мальчика. Родители смогли добиться того, чтобы все получили высшее образование. А еще семья вступила в конфликт с аргентинским правительством. Причина — война в Испании. Родители будущего команданте помогали Комитету помощи республиканской Испании, дружили с одним из видных испанских республиканцев, который после поражения уехал в Аргентину. А президент страны Хуан Перон был в хороших отношениях с фашистами. Мать Эрнесто даже подвергалась арестам за участие в демонстрациях против Перона.



Все это не могло не оказать влияние на взгляды мальчика. А когда ему было 11 лет, он впервые заинтересовался Кубой. Это произошло на почве увлечения Эрнесто шахматами, когда в Аргентину прибыл кубинский шахматист Капабланка.



Эрнесто очень много читал — сначала приключенческую литературу, затем труды Маркса, Энгельса, Ленина, Кропоткина, Бакунина. Любил поэзию — читал Бодлера и Верлена на французском языке. Много занимался спортом, несмотря на свою тяжелую болезнь. Избрал для себя одну из самых гуманных профессий — врач.



В юности он влюбился в дочь одного из самых состоятельных плантаторов, но… В то же время был одержим идеей лечить людей, больных проказой. Ради этого он оставил свои мечты о возлюбленной и после сдачи экзаменов вместе со своим другом, доктором Альберто Гранадо, которого тоже волновала тема лечения прокаженных, направился в путешествие по Латинской Америке. Путешествие началось 29 декабря 1951 года, когда молодые люди отправились в Чили на мотоцикле. Их целью было посещение лепрозориев. Зачастую им приходилось подрабатывать на всяких тяжелых работах, чтобы иметь средства для продолжения путешествия, а порой ехали «зайцами». В Колумбии друзья попали в тюрьму за «подозрительный вид», но начальник полиции был футбольным болельщиком, и когда узнал, что они из Аргентины, то освободил их, взамен попросив потренировать местную футбольную команду. Когда команда выиграла одно из состязаний, болельщики купили Эрнесто и Альберто билеты Боготы. В Колумбии, где шла гражданская война, они снова попали в тюрьму. Освободили их с условием, что они покинут территорию страны. Путешествие было полно самых разных приключений. В конце концов Альберто остался в Венесуэле, а Эрнесто возвратился на родину, в Буэнос-Айрес.



После защиты диплома он вновь отправился по Латинской Америке. Много встречался с крестьянами и рабочими, видел их нищету, их труд, их тяготы. Все это укрепило его левые убеждения. В Гватемале познакомился с кубинцами — сторонниками Фиделя Кастро. А когда в Гватемалу вторглись силы из Гондураса, он попросился в ополчение и попал в список «опасных коммунистов». Посол Аргентины предупредил его о том, что ему грозит ликвидация, и предложил убежище в здании дипмиссии, а затем помог выбраться в Мехико. Граждане, берегите правительство!



Впоследствии Эрнесто трудился в Мехико врачом, когда к нему пришли два кубинца. С одним из них он был знаком еще в Гватемале. Они рассказали ему про атаку Фиделя Кастро на казармы «Монкада». После этого Че познакомился сначала с Раулем, а затем и с Фиделем Кастро. Эта встреча оказалась судьбоносной. Они готовили экспедицию на Кубу.



В июне 1956 года мексиканские полицейские арестовали Фиделя и Че, а также еще нескольких товарищей. Оказалось, что в их ряды проник провокатор. Впрочем, через месяц Фидель был освобожден, но ему пришлось отложить поход на Кубу до тех пор, пока не выпустят Че Гевару (который просидел в тюрьме 57 дней). А далее была знаменитая экспедиция на «Гранме», в которой Че и Фидель выжили чудом, партизанская борьба, кубинская революция и ее победа. Причем, нужно заметить, на дорогах этой борьбы Че приходилось труднее, чем остальным: мешала астма.



1 января 1959 года кубинский диктатор Батиста был свергнут и бежал из страны. К власти пришел Фидель Кастро, а Че был одним из его ближайших соратников. Впрочем, именно тогда он и взял себе это имя: майор Че Гевара.



Но ему сложно было вести свою деятельность в кабинетах, на посту директора Национального банка Кубы — не создан он был для тихой и спокойной жизни.



В 1960 году Че Гевара посещал другие социалистические страны, в том числе Советский Союз. Был одним из тех, кто приветствовал демонстрацию 7 ноября того же года, стоя на трибуне Мавзолея.



Вот еще одна черта к портрету: когда на Кубе пришлось вводить продуктовые карточки, он настоял на том, чтобы ему выдавалось столько же продуктов, сколько и обычным людям. Лично рубил тростник, работал на стройках, разгружал пароходы, а затем — выступал на Генассамблее ООН с антиамериканской речью.



Весной 1965 года Че Гевара неожиданно снял с себя все полномочия и покинул Кубу. Причиной этого стало то, что ему не работалось в министерских кабинетах. Он попрощался с детьми, оставив им письмо: «Ваш отец был человеком, который действовал согласно своим взглядам и, несомненно, жил согласно своим убеждениям». А Фиделю Кастро заявил, что его помощь требуется в других странах земного шара. Почему Путин не стал популярным на Западе



Сначала он пытался поддержать восстание в Конго. Но там борьба не сложилась. Он затем писал, что невозможно выиграть с такими союзниками, которые не отличались дисциплиной и самоотверженностью.



После этого Че тайно вернулся на Кубу, чтобы готовить революцию в Латинской Америке. А в ноябре 1966 года оказался в Боливии, где велась партизанская борьба боливийских коммунистов. Партизаны были столь опасны для руководства этой страны, что оно обратилось к ЦРУ за помощью. Как потом утверждал агент ЦРУ Филип Эйджи, не было человека, которого в то время боялись больше, чем Че Гевару. За его голову назначили награду 4200 долларов.



Его последний бой произошел 8 октября 1967 года в районе Кебрада-дель-Юро. Команданте был ранен, к тому же пулей было повреждено его оружие. Так что в плен он попал раненым и безоружным. Но даже в таком состоянии увидел раненых боливийских солдат и предложил оказать им медпомощь. Офицер не позволил это сделать.



Его пытались допрашивать, но он отказался отвечать на вопросы офицеров. Даже будучи связанным, ударил одного из них за попытку унизить. Перед смертью, 9 октября, к нему пробралась местная девушка Хулия Кортес, школьная учительница. В последние часы своей жизни говорил о том, что школа находится в плохом состоянии, в то время как чиновники ездят на дорогих машинах. «Именно поэтому мы воюем против этого», — сказал он молодой женщине. В тот же день он был казнен, хотя сначала планировалось, что его будут судить. Палачи, однако, испугались, что весь мир будет следить за процессом, и это привлечет внимание к Кубе и к тем идеям, за которые сражался команданте.



Потом местные крестьяне говорили, что после казни он был похож на Иисуса Христа. Че стал легендой далеко за пределами Кубы. Его образ до сих пор встречается на многочисленных футболках, вывесках, сувенирах. Хорошо это или плохо? С одной стороны, из человека, который боролся против капитализма, сделали «хорошо продаваемый» образ. С другой — люди все равно, вспоминая его, не могут не вспоминать и о его идеях.



А кто-то до сих пор боится этого образа. К сожалению, к 90-летию Че издание «Лента.ру» опубликовало подловатый опус «Красный зверь», в котором команданте был обвинен в жестокости и даже в том, что от него «плохо пахло» (вот до какого уровня скатились!). Но клевета не может сделать свое черное дело — большинство комментаторов выразили с опусом свое несогласие. И это показательно. Пройдут годы, и «Ленту.ру» мало кто вспомнит. А образ легендарного латиноамериканского революционера останется бессмертным. За футбольными страстями и развернувшейся на их фоне драмы с одиозной пенсионной реформой чуть не пропустили 90-летие человека, ставшего одним из символов ХХ, да, впрочем, и нынешнего века — Эрнесто Че Гевары. Впрочем, некоторые СМИ умудрились, вспомнив про круглую дату, полить легендарного команданте грязью…Эрнесто Гевара де ла Серна родился 14 июня 1928 года в Аргентине, в городе Росарио. Он прожил короткую жизнь — всего 39 лет, но его биография вместила в себя множество путешествий, событий, страданий, борьбы и побед.Нужно сказать, что родители Эрнесто были весьма прогрессивными людьми. Отец — архитектор, мать — наследница плантации мате в провинции Мисьонес. Но из этой провинции семье (еще до рождения Эрнесто) пришлось бежать в Росарио, потому что против супругов были настроены другие плантаторы. А причина этого — тот факт, что будущий отец Че Гевары платил рабочим заработную плату деньгами, в то время как другие плантаторы рассчитывались продуктами. Правда, вскоре после рождения Эрнесто семья вернулась обратно, но ненадолго, так как мальчика из-за астмы пришлось перевезти в район с более целебным климатом — Кордобу.В семье, помимо него, было еще две девочки и два мальчика. Родители смогли добиться того, чтобы все получили высшее образование. А еще семья вступила в конфликт с аргентинским правительством. Причина — война в Испании. Родители будущего команданте помогали Комитету помощи республиканской Испании, дружили с одним из видных испанских республиканцев, который после поражения уехал в Аргентину. А президент страны Хуан Перон был в хороших отношениях с фашистами. Мать Эрнесто даже подвергалась арестам за участие в демонстрациях против Перона.Все это не могло не оказать влияние на взгляды мальчика. А когда ему было 11 лет, он впервые заинтересовался Кубой. Это произошло на почве увлечения Эрнесто шахматами, когда в Аргентину прибыл кубинский шахматист Капабланка.Эрнесто очень много читал — сначала приключенческую литературу, затем труды Маркса, Энгельса, Ленина, Кропоткина, Бакунина. Любил поэзию — читал Бодлера и Верлена на французском языке. Много занимался спортом, несмотря на свою тяжелую болезнь. Избрал для себя одну из самых гуманных профессий — врач.В юности он влюбился в дочь одного из самых состоятельных плантаторов, но… В то же время был одержим идеей лечить людей, больных проказой. Ради этого он оставил свои мечты о возлюбленной и после сдачи экзаменов вместе со своим другом, доктором Альберто Гранадо, которого тоже волновала тема лечения прокаженных, направился в путешествие по Латинской Америке. Путешествие началось 29 декабря 1951 года, когда молодые люди отправились в Чили на мотоцикле. Их целью было посещение лепрозориев. Зачастую им приходилось подрабатывать на всяких тяжелых работах, чтобы иметь средства для продолжения путешествия, а порой ехали «зайцами». В Колумбии друзья попали в тюрьму за «подозрительный вид», но начальник полиции был футбольным болельщиком, и когда узнал, что они из Аргентины, то освободил их, взамен попросив потренировать местную футбольную команду. Когда команда выиграла одно из состязаний, болельщики купили Эрнесто и Альберто билеты Боготы. В Колумбии, где шла гражданская война, они снова попали в тюрьму. Освободили их с условием, что они покинут территорию страны. Путешествие было полно самых разных приключений. В конце концов Альберто остался в Венесуэле, а Эрнесто возвратился на родину, в Буэнос-Айрес.После защиты диплома он вновь отправился по Латинской Америке. Много встречался с крестьянами и рабочими, видел их нищету, их труд, их тяготы. Все это укрепило его левые убеждения. В Гватемале познакомился с кубинцами — сторонниками Фиделя Кастро. А когда в Гватемалу вторглись силы из Гондураса, он попросился в ополчение и попал в список «опасных коммунистов». Посол Аргентины предупредил его о том, что ему грозит ликвидация, и предложил убежище в здании дипмиссии, а затем помог выбраться в Мехико.Впоследствии Эрнесто трудился в Мехико врачом, когда к нему пришли два кубинца. С одним из них он был знаком еще в Гватемале. Они рассказали ему про атаку Фиделя Кастро на казармы «Монкада». После этого Че познакомился сначала с Раулем, а затем и с Фиделем Кастро. Эта встреча оказалась судьбоносной. Они готовили экспедицию на Кубу.В июне 1956 года мексиканские полицейские арестовали Фиделя и Че, а также еще нескольких товарищей. Оказалось, что в их ряды проник провокатор. Впрочем, через месяц Фидель был освобожден, но ему пришлось отложить поход на Кубу до тех пор, пока не выпустят Че Гевару (который просидел в тюрьме 57 дней). А далее была знаменитая экспедиция на «Гранме», в которой Че и Фидель выжили чудом, партизанская борьба, кубинская революция и ее победа. Причем, нужно заметить, на дорогах этой борьбы Че приходилось труднее, чем остальным: мешала астма.1 января 1959 года кубинский диктатор Батиста был свергнут и бежал из страны. К власти пришел Фидель Кастро, а Че был одним из его ближайших соратников. Впрочем, именно тогда он и взял себе это имя: майор Че Гевара.Но ему сложно было вести свою деятельность в кабинетах, на посту директора Национального банка Кубы — не создан он был для тихой и спокойной жизни.В 1960 году Че Гевара посещал другие социалистические страны, в том числе Советский Союз. Был одним из тех, кто приветствовал демонстрацию 7 ноября того же года, стоя на трибуне Мавзолея.Вот еще одна черта к портрету: когда на Кубе пришлось вводить продуктовые карточки, он настоял на том, чтобы ему выдавалось столько же продуктов, сколько и обычным людям. Лично рубил тростник, работал на стройках, разгружал пароходы, а затем — выступал на Генассамблее ООН с антиамериканской речью.Весной 1965 года Че Гевара неожиданно снял с себя все полномочия и покинул Кубу. Причиной этого стало то, что ему не работалось в министерских кабинетах. Он попрощался с детьми, оставив им письмо: «Ваш отец был человеком, который действовал согласно своим взглядам и, несомненно, жил согласно своим убеждениям». А Фиделю Кастро заявил, что его помощь требуется в других странах земного шара.Сначала он пытался поддержать восстание в Конго. Но там борьба не сложилась. Он затем писал, что невозможно выиграть с такими союзниками, которые не отличались дисциплиной и самоотверженностью.После этого Че тайно вернулся на Кубу, чтобы готовить революцию в Латинской Америке. А в ноябре 1966 года оказался в Боливии, где велась партизанская борьба боливийских коммунистов. Партизаны были столь опасны для руководства этой страны, что оно обратилось к ЦРУ за помощью. Как потом утверждал агент ЦРУ Филип Эйджи, не было человека, которого в то время боялись больше, чем Че Гевару. За его голову назначили награду 4200 долларов.Его последний бой произошел 8 октября 1967 года в районе Кебрада-дель-Юро. Команданте был ранен, к тому же пулей было повреждено его оружие. Так что в плен он попал раненым и безоружным. Но даже в таком состоянии увидел раненых боливийских солдат и предложил оказать им медпомощь. Офицер не позволил это сделать.Его пытались допрашивать, но он отказался отвечать на вопросы офицеров. Даже будучи связанным, ударил одного из них за попытку унизить. Перед смертью, 9 октября, к нему пробралась местная девушка Хулия Кортес, школьная учительница. В последние часы своей жизни говорил о том, что школа находится в плохом состоянии, в то время как чиновники ездят на дорогих машинах. «Именно поэтому мы воюем против этого», — сказал он молодой женщине. В тот же день он был казнен, хотя сначала планировалось, что его будут судить. Палачи, однако, испугались, что весь мир будет следить за процессом, и это привлечет внимание к Кубе и к тем идеям, за которые сражался команданте.Потом местные крестьяне говорили, что после казни он был похож на Иисуса Христа. Че стал легендой далеко за пределами Кубы. Его образ до сих пор встречается на многочисленных футболках, вывесках, сувенирах. Хорошо это или плохо? С одной стороны, из человека, который боролся против капитализма, сделали «хорошо продаваемый» образ. С другой — люди все равно, вспоминая его, не могут не вспоминать и о его идеях.А кто-то до сих пор боится этого образа. К сожалению, к 90-летию Че издание «Лента.ру» опубликовало подловатый опус «Красный зверь», в котором команданте был обвинен в жестокости и даже в том, что от него «плохо пахло» (вот до какого уровня скатились!). Но клевета не может сделать свое черное дело — большинство комментаторов выразили с опусом свое несогласие. И это показательно. Пройдут годы, и «Ленту.ру» мало кто вспомнит. А образ легендарного латиноамериканского революционера останется бессмертным. Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 70 Источник Похожие новости Японские страсти вокруг русского оптоволокна Почему Путин не стал популярным на Западе Выборы. Украине пришёл Вакарчук?

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