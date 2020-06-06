Юбилей Трианона и венгры в Закарпатье

О политике Венгрии в отношении соотечественников на Украине

4 июня Венгрия отмечала сто лет со дня подписания Трианонского мирного договора, по которому страна-правопреемница потерпевшей поражение в Первой мировой войне Австро-Венгрии лишилась Трансильвании, Хорватии, Словакии, Закарпатья и ряда других земель. Соседям достались 72% территории и 64% населения исторической Венгрии. Прошёл век, но Трианон до сих пор воспринимается венграми как катастрофа. Накануне юбилея исследовательская группа Академии наук Momentum Trianon 100 провела социологический опрос, и 85% респондентов назвали Трианон величайшей национальной трагедией.

4 июня Венгерское государственное телевидение заполнило эфир передачами и фильмами, посвящёнными событиям столетней давности. В 16:30 – время подписания договора – в Будапеште в знак траура на одну минуту остановился общественный транспорт, а по всей Венгрии зазвонили колокола. К акции присоединились зарубежные мадьяры, в частности живущие в румынской Трансильвании.

Из-за эпидемии перенесли на август открытие мемориала Трианона, построенного в центре Будапешта и представляющего собой подземную галерею, где на гранитных стенах высечены названия 12 тысяч населённых пунктов, отторгнутых от Венгрии в 1920 году. Зато наименования утраченных городов и сёл показывали по ТВ, а в Интернете распространились картинки с изображением потерянных территорий.

4 июня это изображение появилось на многих венгерских интернет-ресурсах. Фото magyarnemzet.hu

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уделяет значительное внимание теме Трианона и поддержке зарубежных соотечественников. В день столетия договора глава правительства держался несколько в тени, зато длинную речь произнёс президент Венгрии Янош Адер (его должность носит церемониальный характер).

Выступление Адера напоминало внешнеполитическую программу. Президент пообещал снять «проклятие Трианона», заявил, что никто не может лишить венгров права сохранять «духовные границы нации», и потребовал от соседей с уважением относиться к мадьярам. Многие СМИ процитировали слова Адера: «Венгерская нация была, есть и будет». И здесь имелось в виду не только население Венгрии.

Президент Венгрии Янош Адер выступает в парламенте. Фото hungarytoday.hu

Годовщина Трианона вызвала и международный резонанс. The Washington Post обрушилась на Орбана, обвинив его в том, что своей поддержкой венгерских общин в Румынии, Словакии и на Украине он дестабилизирует обстановку в регионе. Одним из «грехов» венгерского премьера WP назвала блокирование работы комиссии Украина – НАТО, длящееся с осени 2017 года. Киев в этот день хранил молчание, но 29 мая в Будапеште побывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, и визит был странный.

Кулеба и его коллега Петер Сийярто подписали два сугубо проходных документа (за этим не стоило добираться из Киева до Будапешта на автомобиле); необычно звучали и заявления министров. «Пришла пора перевернуть все страницы, которые нас разъединяют», – сказал Кулеба, а Сийярто выразил надежду, что в ближайшее время противоречия между Венгрией и Украиной останутся в прошлом.

Дмитрий Кулеба (слева) и Петер Сийярто. Фото: hungarytoday.hu

Стало известно также о возобновлении работы двухсторонних групп по разрешению спорных вопросов, вызванных принятием Украиной дискриминационных законов об образовании и языке; эти законы и стали причиной блокирования Будапештом евроатлантических устремлений Киева.

Судя по всему, сдвинулось с места решение проблемы создания в Закарпатье автономного венгерского района. Сейчас в Закарпатской области 13 районов, и 75% населения Береговского района составляют мадьяры. В ходе административной реформы (децентрализации) в Закарпатье собирались оставить 4 района, а Береговский район ликвидировать. Будапешт и местные политики-венгры решительно против этого.

В вопросе о соотечественниках на Украине Будапешт координирует политику с Софией. Перед встречей с украинским министром Петер Сийярто провёл по телефону консультации с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой. Темой беседы стали Береговский район и Болградский район Одесской области, где свыше 60% жителей болгары; его судьба вызывает у Софии серьёзную тревогу.

Спустя пару дней после переговоров Сийярто и Захариевой в закарпатских СМИ появилась новость: опубликован проект постановления Верховной рады, согласно которому Береговский район не упраздняется, а, наоборот, укрупняется путём присоединения к нему Виноградовского района (венгров там около 30%); к тексту новости прилагалась карта. Ни на сайте Рады, ни на официальных сайтах Кабинета министров и министерства регионов, ответственного за децентрализацию, никакого проекта постановления не появлялось. И всё равно 3 июня у здания Закарпатской обладминистрации в Ужгороде прошла акция протеста против роспуска Виноградовского района.

Карта нового деления Закарпатской области. Фото: zakarpattya.net.ua

О том, что сохранение административной единицы с преобладающим венгерским населением не выдумка, говорят и намёки нового губернатора Закарпатской области Алексея Петрова. Прояснилась также ситуация с Болградским районом. 2 июня народный депутат Сергей Колебошин опубликовал карту будущего территориального деления Одесской области. Болградский район на ней есть.

Будапешт и София находятся в шаге от важного внешнеполитического достижения. Формально венгерский район в Закарпатье не отличается от десятков других, но одновременно это национальная автономия под опекой соседней страны. Закрепив успех, Будапешт захочет большего. Удачный опыт Венгрии заинтересует Румынию, энергично проводящую экспансию в Черновицкой области. История с Береговским районом, как и с Болградским, может стать началом конца конструкции унитарной Украины.

Уступки украинской стороны, скорее всего, будут зафиксированы в июле – на середину лета запланирован визит Виктора Орбана в Киев. В качестве ответной любезности Венгрия разблокирует работу комиссии Украина – НАТО.

Украинские националисты между тем считают, что Будапешт готовится превратить венгерский район в «Мадьярскую народную республику». И пока руководитель МИД переворачивает разъединяющие два государства страницы, Министерство обороны Украины собирается восстановить военный городок в Берегово, куда хотят передислоцировать украинских десантников. Венгерские организации Закарпатья уже бьют тревогу.