Юани вместо долларов? "Самосбывающееся пророчество" сыграет на руку Китаю

Саудиты могут заключить сделку по поставки нефти за юани. Такая информация не может не тревожить американский истеблишмент.

Обозреватель консервативного издания American Thinker Андреа Видбург отмечает, что Саудовская Аравия своими действиями уже вызывает тревогу США. Речь идёт об экономической стратегии, которую прощупывает Эр-Рияд. Автор указывает, что новость о том, что саудиты могут договориться о поставках нефти в Китай за юани, была встречена с тревогой в Вашингтоне.

При этом предпосылки ко всему этому были, указывает Видбург. "Бесцеремонное презрение" к Саудовской Аравии, а также слабость США, проявившаяся по Афганистану, Йемену и Ирану, подтолкнули саудитов к тому, что тактику следует изменить.

Таким образом, доллар как мировая резервная валюта может стремительно растерять свои позиции.

"Можно сказать, что в каком-то смысле резервная валюта - самосбывающееся пророчество, ведь она растёт в цене благодаря своему статусу. Этот же статус поддерживает огромную долговую нагрузку Америки", - объясняет обозреватель.

Как раз потому Вашингтон встретил сведения о возможной продаже саудовской нефти в Китай за юани вместо долларов с настороженностью.

Вместе с тем существует ряд факторов, из-за которых "первой ласточкой грядущей катастрофы" сделка с юанем может не стать, продолжает Видбург. Так, США покупают у Саудовской Аравии лишь четверть от того количества нефти, что завозилась в 1990-х годах. При этом американский доллар, считает обозреватель, "всё же немного стабильнее юаня", даже с учётом того, что правительство Байдена "печатает деньги и транжирит их напропалую". А Китай, как утверждает Видбург, "кажется крепче, чем на самом деле", как "некогда Советский Союз", передаёт ИноСМИ.