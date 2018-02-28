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YouTube решил защищать нацистов

28 февраля 2018, 13:09  •  179 • В мире
YouTube встал на защиту агрессивных нацистов.
Стало известно о том, что модераторы YouTube отказались удалять ролики неонацистской группировки Atomwaffen Division. Отметим, что ее члены связаны с несколькими убийствами на территории Соединенных Штатов.
По данным издания The Motherboard, канал организации все еще продолжает функционировать. И это несмотря на то, что ежедневно приходят множество претензий со стороны пользователей. И хотя пользователи сервиса жалуются, записи остаются в доступе.
Отметим, что на одном из роликов замаскированные члены группировки кричат: "Газ евреям, расовая война сейчас".
Отметим, что сам канал был создан 29 июня прошлого года. За время его существования авторы загрузили 12 роликов. В сервисе объяснили, что готовы поставить предупреждающую плашку. Но не более того.
"Мы считаем, что этот подход обеспечивает хороший баланс между предоставлением свободы выражать свое мнение и ограничением возможностей для продвижения спорного контента на YouTube", - заявили представители YouTube.

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