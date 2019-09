Йоу, гайз: Зачем рэперы рвутся в политику

Рэп — не только одно из самых популярных направлений в музыке, но и мощное политическое оружие. Рэперы традиционно избегают политики, но, имея миллионную армию поклонников, они могли бы запросто сколотить свою партию и войти в какой-нибудь национальный парламент. А может, даже стать президентом. В рейтинге самых влиятельных знаменитостей в интернете по версии Time рэпер Lil Nas X занимает первое место, в то время как президент его страны Дональд Трамп идёт лишь третьим. В 20-ке нашла себя и рэперша Карди Би.

Несмотря на свою огромную популярность, рэперы предпочитают не «подставляться» и не выставляют свои кандидатуры. Но они не отказываются лезть в политику, а вовлекаются в разные кампании и поддерживают тех или иных кандидатов.

Давайте разберём наиболее свежие примеры. Начнём с Турции.

Рэперы против Эрдогана

Неделю назад группа из 18 турецких рэперов выпустила клип под названием «Не могу молчать». Ролик разошёлся словно вирус — его просмотрели уже 20 миллионов человек. Это четверть населения Турции.

В 15-минутном видео каждый из исполнителей повествует об основных проблемах турецкого общества: насилие против женщин и бездомных животных, протесты, произвол полиции, загрязнение экологии, аресты несогласных с властью и т. д. Они говорят, что люди сами виноваты, потому что молчали, и предупреждают:

Хотя в тексте нет ни одного упоминания правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и президента Реджепа Эрдогана, всем ясно, что именно её критикуют музыканты. После попытки госпереворота в июле 2016 года тысячи военных, учителей, чиновников и журналистов оказались в тюрьме по обвинению в связях с Фетхуллахом Гюленом — проповедником, считающимся Эрдоганом спонсором путча.

Представители власти жёстко отчитали исполнителей. Проправительственная газета Yeni Safak обвинила их в пособничестве РПК и Гюлену. Бывший мэр Анкары Мелих Гёкчек назвал рэперов предателями родины, которые хотят спровоцировать новые протесты. Зампред ПСР Хамза Даг упрекнул их в том, что они молчали во время попытки госпереворота, а теперь призывают не молчать.

Немецкий телеканал DW, который провёл интервью с четырьмя из артистов, опасается, что они тоже могут быть отправлены в тюрьмы.

Выборы в Мосгордуму: Тимати и Гуф vs Face, Oxxxymiron и Noize MC

Попытки активно поучаствовать в политической жизни страны заметны и в России. Толчком к этому стали выборы в московскую мэрию. Ряд популярных рэперов поддержали оппозицию. 10 сентября на митинге на проспекте Сахарова дал концерт рэпер Face. У него более миллиона подписчиков, а его самый популярный трек посмотрели 40 миллионов человек.

С трибуны Face несколько раз повторил лозунг оппозиционеров «Допускай!» и потребовал допустить к выборам независимых кандидатов.

— сказал он толпе.

На афишах своих осенних концертов Face призвал фанатов идти на выборы «Приходи или проиграешь». После выступления на проспекте Сахарова ряд крупных рекламных агентств отказались размещать лозунг на плакатах.

В том же августовском митинге поучаствовал и другой известный рэпер Oxxxymiron, у которого тоже более миллиона подписчиков и около 30 миллионов просмотров в YouTube. Он потребовал у власти отпустить задержанных на прошедших ранее несанкционированных митингах. Через несколько дней после демонстрации он явился в Мосгорсуд и попытался внести залог в размере двух миллионов рублей за арестованного студента ВШЭ Егора Жукова.

Хотя митинг 10 сентября стал первым для Oxxxymiron, публично он критиковать власти начал в 2017-м.

— сказал он тогда.

Рэп по своей природе — музыка-протест. Но не все рэперы выступают против власти. Так, в начале года, рискуя нарваться на всеобщее негодование, Баста поддержал пенсионную реформу. Правда, позже ему пришлось извиняться перед поклонниками за свою «необдуманную» позицию.

Настоящий скандал вызвал последний клип Тимати и Гуфа о столице. В нём рэперы порадовались, что в Москве нет гей-парадов, раскритиковали оппозицию («не хожу на митинги и не втираю дичь») и поддержали мэра («хлопну бургер за здоровье Собянина»). Смелый видеоролик за ночь посмотрели 1,5 млн человек. Но вместе с популярностью росло количество «дизлайков». Чтобы «не продолжать волну негатива», звезда Black Star решил удалить ролик.

На этом баттл сторонников и противников оппозиции не закончился. На днях либерально настроенный музыкант Noize MC выпустил трек под названием «Всё как у людей».

В композиции, начинающейся фразой Путина о недопустимости авторитаризма, Noize MC осуждает разгон протестов и критикует власть. За три дня она собрала три миллиона просмотров, получила полмиллиона «лайков» и находится на втором месте в трендах YouTube. В Twitter клип встретили с восторгом — пользователи запустили хэштег #миллионлайковнойзу.

Охота на Трампа

В США рэп исторически шёл рука об руку с политикой. В 1970-х и в начале 1980-х своё отражение в рэпе нашёл «чёрный национализм» — борьба за гражданские права темнокожего населения. Этой теме, в частности, посвящены треки легендарного исполнителя Тупака Амару Шакура.

С появлением соцсетей в XXI веке рэперы стали неотъемлемой частью американской политики. Их присутствие стало особенно заметным после прихода в Белый дом Дональда Трампа, который сам любит посидеть в интернете. В 2017 году сразу два популярных артиста выступили против нового президента — Eminem и Snoop Dogg.

На заброшенной автостоянке в Детройте Eminem записал рэп в свободной форме, где назвал республиканца «дедушкой-расистом» и «камикадзе, который может привести к ядерному Холокосту». В конце 4,5-минутного ролика Eminem потребовал от фанатов сделать выбор: либо они за Трампа, либо — за него.

Snoop Dogg раскритиковал Трампа в сатирической форме. В своём клипе он выстрелил из игрушечного пистолета в клоуна по имени Рональд Кламп, похожего на президента. Сенатор-республиканец Марко Рубио отчитал Snoop Dogg, сказав, что в США, где убивали президентов, шутить на эту тему неприлично.

Не все рэперы — хейтеры Трампа. В апреле прошлого года за миллиардера заступился муж Ким Кардашьян Канье Уэст. Рэпер признался, что они с президентом очень похожи:

При этом Уэст признался, что не согласен со всеми делами Трампа и такую же симпатию испытывает к демократам. «Я люблю Хиллари тоже», — заявил Уэст.

Дипломатичность рэпера его коллеги не оценили. Именитые артисты в лице Джастина Бибера, Рианны, Ники Минаж, Кендрик Ламар, Кэти Перри отписались от Канье Уэста в Twitter. Исключение составил Chance the Rapper. Некоторые СМИ писали, что рэпер потерял девять миллионов подписчиков, но слухи не подтвердились. Число его поклонников с тех пор даже выросло на два миллиона — до 29.

В следующем году в США пройдут президентские выборы. И некоторые из кандидатов прибегают к услугам звёзд музыки для расширения своего электората. Демократ Берни Сандерс, уступивший на последнем праймериз Хиллари Клинтон, побеседовал на камеру с рэпершей Карди Би. 77-летний сенатор опубликовал у себя в Twitter совместное фото с 26-летней звездой.

— твитнул Берни Сандерс.

Today @iamcardib and I finally met. We had a great conversation about the future of America.



And let me tell you: Cardi B is right.



Together, we’ll get millions of young people involved in the political process and transform this country. Stay tuned for our video coming soon! pic.twitter.com/L9mQ8InMZu