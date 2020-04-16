Йорг Морре: немцы до конца хотели капитулировать только перед Западом • 150 • Аналитика © Фото : EUROM Ровно 75 лет назад, 16 апреля 1945 года на Зееловских высотах — многочисленных холмах недалеко от города Зеелов примерно в 90 километрах к востоку от столицы Германии — началась Берлинская наступательная операция — последнее масштабное сражение Второй мировой войны в Европе. Согласно официальным данным, в ходе этой операции погибли более 360 тысяч солдат Красной армии. В этот день российские дипломаты традиционно примут участие в возложении венков на мемориале "Зееловские высоты". В связи с пандемией COVID-19 мероприятие пройдет в закрытом режиме. О том, что происходило в последние три недели Великой Отечественной войны в столице Германии, как готовились берлинцы к сдаче города и почему советский полководец Георгий Жуков не дал договорить фельдмаршалу вермахта Вильгельму Кейтелю во время подписания акта о капитуляции в штаб-квартире в берлинском районе Карлсхорст, в интервью РИА Новости рассказал директор уникального германо-российского музея Берлин-Карлсхорст Йорг Морре. — Насколько драматичными были последние недели перед капитуляцией для советских солдат и жителей Берлина? — На мой взгляд, эти последние недели войны с середины апреля до начала мая 1945 года были очень драматичными. Красная армия достигла, делая большие переходы, (реки) Одера и стояла перед этим последним крупным наступлением с мыслью, что это конечный пункт этой войны. Это было исполнение великого обещания "На Берлин!", это был боевой клич, теперь — перед воротами Берлина. Было известно, что (нацистский лидер Адольф) Гитлер еще жив, его хотели взять в плен. И было известно, что это будет очень сложно, что многим людям предстоит погибнуть. Жители Берлина, которые подвергались сильным авиаударам в течение последних двух с половиной лет, также понимали, что город должен быть взят красноармейцами. Последовали ожесточенные уличные бои, которые продолжались только в центре города неделю. В то же время шли так называемые марши смерти (Перемещение узников и военнопленных из прифронтовой линии, сопровождались беспримерными зверствами со стороны охраны. — Прим. ред.) из тюрем и концентрационных лагерей. Концентрационный лагерь Заксенхаузен к северу от Берлина был освобожден Красной армией, но охранники СС (Нацистские милитаризированные формирования, в ведении которых находились концлагеря и лагеря смерти. — Прим. ред.) гнали узников через деревни. Немецкое население видело это. Для многих, кто не хотел задумываться о судьбе этих людей, это дополнительно усилило общий кошмар. Все это достигло кульминации в последние три недели войны. — Было ли сопротивление вермахта и других воинских частей национал-социалистов в Берлине и его окрестностях особенно жестоким? Справедливо ли говорить о том, что большая часть немецких сил была сфокусирована на направлениях, по которым двигалась Красная армия? — Сопротивление на Восточном фронте, который к этому моменту проходил в середине Германии, сопротивление против Красной армии было действительно упорным, до последнего солдата. Это заметили и красноармейцы. Когда брали небольшой город, среди гражданского населения всегда было много самоубийств, это удивляло русских. Но гражданское население было убеждено, что после окончания войны можно ожидать лишь апокалиптической гибели германского рейха, что "времени потом" не будет. Немецкое сопротивление стоило Красной армии больших потерь до самого конца. (Советский лидер Иосиф) Сталин говорил с союзниками на эту тему. Он предостерег союзников от частичной капитуляции, потому что в этом случае все солдаты вермахта будут отправлены на восток против Красной армии. Безоговорочная капитуляция одновременно на всех фронтах — это было чрезвычайно важно для Красной армии и для Советского Союза. Сопротивление в Берлине было разным. Снаружи, на окраине города, где сегодня находится кольцевая автодорога, стояли подразделения фольксштурма (Отряды народного ополчения Третьего рейха. — Прим. ред.), которые были плохо экипированы, без боеприпасов и военной подготовки. Они очень быстро перестали сражаться. В городе было по-другому. Начиная от сегодняшнего внутригородского железнодорожного транспортного кольца (нем. S-Bahn-Ring) стояли солдаты вермахта, подразделений СС, всевозможных вооруженных формирований, сражения велись за каждый дом, каждую улицу. Даже 2 мая, когда город капитулировал, было еще 3-4 точки, где шли бои, например, в бункере на станции "Зоологический сад", в Гезундбруннене. Немецкие части сложили там оружие только по приказу так называемого военного коменданта Берлина Хельмута Вейдлинга. Это была фанатичная борьба, которая была совершенно безнадежной в военном отношении. — В художественном фильме "Бункер", который рассказывает о последних днях в ставке Гитлера в Берлине, показано, что немецкий генералитет был сильно деморализован и осознавал всю бессмысленность дальнейшего ведения войны. Исторические факты подтверждают это? — Я думаю, война была давно проиграна в военном отношении, с 1944 года это было очевидно, и каждый генерал, каждый офицер знали это. Но они полагали, что есть причина продолжать борьбу, это должно было обеспечить хорошую переговорную позицию — что было совершенно иллюзорно в последние недели войны, когда вести переговоры было больше не о чем. Другим убедительным аргументом в пользу продолжения войны было удержание Восточного фронта до тех пор, пока все беженцы с востока смогут продвинуться как можно дальше на запад. Нацистская пропаганда изображала вермахт как защитника немецкого населения от наступающей Красной армии. Преемник Гитлера (Гитлер покончил с собой в берлинском бункере 30 апреля 1945 года. — Прим. ред.), гранд-адмирал Карл Дениц продолжал действовать в том направлении, что война должна продолжаться на всех фронтах, особенно на Восточном фронте, до 8 мая. — Предпринимались ли попытки в это время заключить частичную капитуляцию с Западом? — Да, но эти попытки не увенчались успехом. Глава немецкого штаба оперативного руководства верховного командования вермахта (Альфред) Йодль вылетел 6 мая во Францию, где в городе Реймс был расположен главный штаб командования союзных сил, для достижения соглашения с (главой штаба, генералом армии США Дуайтом Дэвидом) Эйзенхауэром о частичной капитуляции. Эйзенхауэр тут же отверг это. Он повторил, что целью войны является безоговорочная капитуляция немецкого вермахта на всех фронтах. С этой формулировкой в Реймсе рано утром 7 мая был подписан акт о капитуляции (В советской историографии — предварительный акт о капитуляции, со стороны Германии его подписал генерал-полковник Йодль, со стороны СССР — генерал-майор Иван Суслопаров, от англо-американской стороны — генерал-лейтенант армии США, начальник главного штаба командования союзных сил Уолтер Беделл Смит, с французской стороны — заместитель начальника штаба национальной обороны Франции, бригадный генерал Франсуа Севез в качестве свидетеля. — Прим. ред.). Эйзенхауэр заставил Йодля подписать еще один документ, чтобы повторить подписание капитуляции в Берлине в советской штаб-квартире. Это была необходимая заключительная часть капитуляции. Кроме того, акт о капитуляции был подписан в Карлсхорсте верховным командованием вермахта и главнокомандующими сухопутных подразделений, ВВС и флота. — Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст расположен в здании, где 8 мая 1945 года по общеевропейскому времени был подписан акт о капитуляции. Не могли бы вы коротко рассказать, что происходило в тот день? «Лаборатория 257» и колыбель новых патогенов для США — Было решено встретиться в Берлине 8 мая около 14.00 (По местному времени. — Прим. ред.). В подписании акта о капитуляции приняли участие британский маршал авиации Артур Теддер, который представлял Эйзенхауэра, французский генерал де Латтр де Тассиньи и американский генерал Карл Спаатц. Прибыла и делегация из Москвы. Переговоры по тексту акта продолжались в течение всего дня, в конечном итоге он был почти идентичен тексту, подписанному в Реймсе. Затем нужно было сделать перевод, английский и русский тексты стали аутентичными, а не текст на немецком языке. И примерно около полуночи по местному времени (9 мая по московскому времени. — Прим. ред.) все вошли в зал — делегации, в том числе немецкая делегация, они дожидались этого момента с полудня, много журналистов. Главнокомандующий Красной армией в Германии маршал Георгий Жуков на правах хозяина руководил этой церемонией. Теддер, со своей стороны, представлял западных союзников и повторял на английском все, что говорил Жуков на русском языке. Было подчеркнуто, что оба штаба (СССР и союзники. — Прим. ред.) представлены. Жуков спросил (генерал-фельдмаршала Вильгельма) Кейтеля, понятны ли немецкой делегации условия. Кейтель согласился и попытался добавить, что у них не было достаточно времени для этого, но Жуков прервал его. Кейтель, генерал-адмирал фон Фридебург и генерал-полковник Штумпф (От люфтваффе. — Прим. ред.) подписывают заявление о капитуляции (Все они были уполномочены сделать это новым лидером нацистской Германии Деницом. — Прим. ред.). Это заняло около четверти часа. Жуков призвал немецкую делегацию покинуть зал. Двери (За немецкой делегацией. — Прим. ред.) закрылись, и началось всеобщее ликование. Через час начался официальный прием, который продолжался до раннего утра. — Музей в Карлсхорсте, который посещают около 50 тысяч человек в год, предлагает в том числе постоянную экспозицию, посвященную подписанию акта о капитуляции. В частности, по фотографиям полностью восстановлен зал, где это проходило: мебель, микрофоны, флаги. А есть ли в этой экспозиции оригинальные вещи, предметы, которые относятся к тому дню? — Это сам оригинальный зал и паркет 1938 года, по которому в ночь с 8 на 9 мая ходили все участники. — Общественные мероприятия в ФРГ сейчас запрещены в связи с коронавирусом, состоится ли в музее памятная церемония 8 или 9 мая? Что входит в программу музея, приуроченную к 75-летию окончания войны? — В связи с 75-летней годовщиной мы подготовили специальную выставку "От Касабланки до Карлсхорста", она будет открыта онлайн 28 апреля. Мы предложим виртуальную экскурсию (На сайте музея. — Прим. ред.) на русском, немецком и английском языках. В Касабланке союзники в январе 1943 года договорились об общей военной цели: безоговорочной капитуляции немецкого рейха. Эта цель была реализована 8 мая 1945 года (По местному времени. — Прим. ред.) в Берлине-Карлсхорсте. Таким образом была окончена Вторая мировая война в Европе. 8 мая мы традиционно проводим праздник музея, но из-за пандемии он отменен. Но мы надеемся, что мы перенесем его на 2 сентября, в день глобального окончания Второй мировой войны. Надеемся, что коронакризис к этому моменту будет взят под контроль. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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