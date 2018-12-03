«Ёлкостыд» который год: Жителей Рима возмутил «обломыш» вместо рождественской елки - фото

В который раз не везет Риму с главной рождественской елкой: вместо лесной красавицы в центре города рабочие старательно устанавливают дерево, которое местные жители уже окрестили Spezzacchio (обломыш).

Третий год подряд рождественская ель, которую устанавливают власти Рима на площади Венеции в центре итальянской столицы, вместо радости приносит местным жителям одно разочарование.

В 2016 ель, которая красовалась в центре Рима, была настолько бедно украшена, что городским властям пришлось вызывать дизайнеров из Неаполя, чтобы как-то привести дерево в праздничный вид.

Годом позже с символом Рождества опять что-то пошло не так: ель оказалась «излишне прозрачной», а точнее говоря - просто лысой, в связи с чем римляне и дали ей прозвище Spelacchio. Да и засохла она раньше, чем наступил праздник. При этом из городской казны на дерево была потрачена кругленькая сумма - почти 40 тысяч евро. Так что критикам было в чем упрекнуть городскую администрацию.

В этом году снова итальянской столице с елкой не повезло. Лесную красавицу доставили из провинции Варезе, но во время транспортировки она лишилась самых красивых и мощных веток.

Тем не менее дерево все-таки установили. А чтобы как-то исправить положение, рабочие отпилили другие ветки. Но елке это совсем не пошло на пользу: выглядит она изрядно потрепанной, за что и получила от журналистов название Spezzacchio, что в переводе на русский означает «обломыш».