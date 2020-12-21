Ёлкобесие по-украински: Гуляй, рванина! • 185 • Украина

Что меня не перестает поражать, так это умение пировать во время чумы. Учитывая рекорды, которые Украина бьет по смертям от коронавируса (хоть в чем-то же надо быть первыми в Европе) — во время чумы в прямом смысле. А тут — едрить твою за ногу! — лучшие умы современного украинства решают, не как нам всем не подохнуть, а шляпой или рождественской звездой украсить главную елку страны! Поджечь ее потом нахрен, тоже в прямом смысле — устроить пожар по тупости, слить в унитаз сотни тысяч на временную иллюминацию, дернуть со службы пожарные расчеты. Еще денег на ремонт вымутить. Все равно ж из наших налогов. Гуляй, рванина! О как!







Нет, поймите, для меня елка — что-то святое. Помню, как в голодные девяностые, когда на новогоднем столе были морковные котлеты и оливье из одной картошки (примерно как сейчас), мама умудрялась найти и нарядить самую красивую настоящую елку! Это же символ — нет елки, и будто конец. Или как во время войны — Великой Отечественной, конечно — люди делали елочные игрушки из лампочек, старых бус, ваты. Наперекор врагу и смерти — мы выстоим, и отпразднуем, и традиции не нарушим!



Сейчас же получается — все равно, что эту елку посреди «Майданека» воткнуть — пусть узники радуются. Хотя она и так на Майдане стоит.



И вот я читаю, что бюджет киевской елки вместе с новогодними гуляньями составляет около… тридцати миллионов гривен (не считая пожара)! И одновременно с тем — просто вам для примера — моя добрая приятельница, чья общественная организация помогает пациентам домов престарелых, сетует, что трудно старикам на новогодние подарки собрать. А, знаете, какие они там хотят подарки? Да хоть щетку зубную, хоть памперс, хоть один мандарин… Ничего нет. А у дебилов одна лампочка китайская с елки стоит больше, чем этот старик за неделю съедает…



Украина катится в пропасть. На сегодняшний день мы имеем традиционный для зимы коммунальный коллапс. Дома не топятся. Коллекторы, подбивая годовой баланс, донимают должников, обещая «ничего-ничего — вот новый закон примут, и мы вас из квартир выселять будем». В Киеве митингуют мелкие торговцы, которым вообще не до елки — разве что на ней повеситься. В больницах нет аппаратов ИВЛ, а у пациентов денег, чтобы их соблаговолили подключить к ним — когда-нибудь, в перспективе, после смерти, потом. В соцсети заходить страшно — каждый день, без преувеличения, сплошные некрологи — умер тот, тот, тот… В стране мор. Натуральный. Да и политические репрессии никто не отменял.



А вот теперь включаем воображение на максимум и в красках представляем, что эти дебилы творят у себя на заседаниях горисполкомов. Да при такой ситуации! Ведь это мультимиллионное елкобесие по всей стране кто-то инициирует, одобряет, критикует и принимает… блин, печатных слов не хватает.



Допустим, Киев. Это что же получается? Сначала статистика о ковидной чуме и нищете, а потом доклад часа этак на три, почему шляпа, а не звезда? А потом и наоборот — почему звезда, а не шляпа? И все это с участием «выдатных диячив» — важных и при портфелях, не хренов каких собачьих…



О, Черкассы! Знаете же этот скандал, когда общественность удивилась: «Чего это вы на главную елку города амулеты от сглаза «Око Сатаны» повесили?». На самом деле, фиолетово — пусть хоть шарики из навоза вешают. Но ведь кто-то же это «Око Сатаны» у китайцев заказал, как-то это аргументировал, правда? Сугубо с психиатрической точки зрения интересно…



Львов. Даже и представлять страшно. Там главное, чтобы никто в старых декоммунизированных костюмах Деда Мороза и Снегурочки шабашить в город не вышел. На стреме они там.



А в Одессе, видимо, так: «Вечер в хату, ночь ворам, день мусорам. Поставим фраерам под елку какой-нибудь блатнячок типа «порядки новые — разрешили внести елку к нам в барак»? Так ведь именно это в качестве музыкального сопровождения на открытии главной городской елки одесские властители и включили — мерзоту Шуфутинского под названием «Тут зеки празднуют новый год»…



Вот куда в вымирающей стране идут деньги тех самых вымирающих граждан.



Однако же по Одессе хочется заметить, что истерика профессиональных патриотов по поводу «русского блатняка» столь феерична, что и всякая злоба на уркаганов при галстуках пропадает. Хотя бы от того, что не услыхать патриотам в Одессе чего-то вроде «у Гриця в кишені полуниця». Ни за что. Никогда.











Что меня не перестает поражать, так это умение пировать во время чумы. Учитывая рекорды, которые Украина бьет по смертям от коронавируса (хоть в чем-то же надо быть первыми в Европе) — во время чумы в прямом смысле. А тут — едрить твою за ногу! — лучшие умы современного украинства решают, не как нам всем не подохнуть, а шляпой или рождественской звездой украсить главную елку страны! Поджечь ее потом нахрен, тоже в прямом смысле — устроить пожар по тупости, слить в унитаз сотни тысяч на временную иллюминацию, дернуть со службы пожарные расчеты. Еще денег на ремонт вымутить. Все равно ж из наших налогов. Гуляй, рванина! О как!Нет, поймите, для меня елка — что-то святое. Помню, как в голодные девяностые, когда на новогоднем столе были морковные котлеты и оливье из одной картошки (примерно как сейчас), мама умудрялась найти и нарядить самую красивую настоящую елку! Это же символ — нет елки, и будто конец. Или как во время войны — Великой Отечественной, конечно — люди делали елочные игрушки из лампочек, старых бус, ваты. Наперекор врагу и смерти — мы выстоим, и отпразднуем, и традиции не нарушим!Сейчас же получается — все равно, что эту елку посреди «Майданека» воткнуть — пусть узники радуются. Хотя она и так на Майдане стоит.И вот я читаю, что бюджет киевской елки вместе с новогодними гуляньями составляет около… тридцати миллионов гривен (не считая пожара)! И одновременно с тем — просто вам для примера — моя добрая приятельница, чья общественная организация помогает пациентам домов престарелых, сетует, что трудно старикам на новогодние подарки собрать. А, знаете, какие они там хотят подарки? Да хоть щетку зубную, хоть памперс, хоть один мандарин… Ничего нет. А у дебилов одна лампочка китайская с елки стоит больше, чем этот старик за неделю съедает…Украина катится в пропасть. На сегодняшний день мы имеем традиционный для зимы коммунальный коллапс. Дома не топятся. Коллекторы, подбивая годовой баланс, донимают должников, обещая «ничего-ничего — вот новый закон примут, и мы вас из квартир выселять будем». В Киеве митингуют мелкие торговцы, которым вообще не до елки — разве что на ней повеситься. В больницах нет аппаратов ИВЛ, а у пациентов денег, чтобы их соблаговолили подключить к ним — когда-нибудь, в перспективе, после смерти, потом. В соцсети заходить страшно — каждый день, без преувеличения, сплошные некрологи — умер тот, тот, тот… В стране мор. Натуральный. Да и политические репрессии никто не отменял.А вот теперь включаем воображение на максимум и в красках представляем, что эти дебилы творят у себя на заседаниях горисполкомов. Да при такой ситуации! Ведь это мультимиллионное елкобесие по всей стране кто-то инициирует, одобряет, критикует и принимает… блин, печатных слов не хватает.Допустим, Киев. Это что же получается? Сначала статистика о ковидной чуме и нищете, а потом доклад часа этак на три, почему шляпа, а не звезда? А потом и наоборот — почему звезда, а не шляпа? И все это с участием «выдатных диячив» — важных и при портфелях, не хренов каких собачьих…О, Черкассы! Знаете же этот скандал, когда общественность удивилась: «Чего это вы на главную елку города амулеты от сглаза «Око Сатаны» повесили?». На самом деле, фиолетово — пусть хоть шарики из навоза вешают. Но ведь кто-то же это «Око Сатаны» у китайцев заказал, как-то это аргументировал, правда? Сугубо с психиатрической точки зрения интересно…Львов. Даже и представлять страшно. Там главное, чтобы никто в старых декоммунизированных костюмах Деда Мороза и Снегурочки шабашить в город не вышел. На стреме они там.А в Одессе, видимо, так: «Вечер в хату, ночь ворам, день мусорам. Поставим фраерам под елку какой-нибудь блатнячок типа «порядки новые — разрешили внести елку к нам в барак»? Так ведь именно это в качестве музыкального сопровождения на открытии главной городской елки одесские властители и включили — мерзоту Шуфутинского под названием «Тут зеки празднуют новый год»…Вот куда в вымирающей стране идут деньги тех самых вымирающих граждан.Однако же по Одессе хочется заметить, что истерика профессиональных патриотов по поводу «русского блатняка» столь феерична, что и всякая злоба на уркаганов при галстуках пропадает. Хотя бы от того, что не услыхать патриотам в Одессе чего-то вроде «у Гриця в кишені полуниця». Ни за что. Никогда. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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