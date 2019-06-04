Йоханнес Хан заявил в Кишинёве: «Правительство должно быть сформировано в июне»

Из Европы пригрозили Молдове прекращением «помощи» от МВФ

Неделя в Молдове началась с визитов – в Кишинёв одновременно прибыли российский вице-премьер Дмитрий Козак, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и представитель Государственного департамента США Брэдли Фрэден. Понедельник был посвящён всевозможным встречам, брифингам, консультациям, заявлениям – похоже, что политический кризис в Молдове сдвинулся с места.

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом, с которым обсудил внутриполитическую обстановку в стране после парламентских выборов. На встрече также присутствовал и глава Делегации Европейской комиссии в Молдове Петер Михалко

«Провели широкий обмен мнениями по вопросам повестки молдавско-европейского диалога, пришли к единому мнению о необходимости его углубления по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Обсудили также внутриполитическую ситуацию в Республике Молдова, в том числе проблему отсутствия легитимного парламентского большинства и нового Правительства спустя более трёх месяцев после проведения парламентских выборов», – написал президент на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава Молдовы заверил европейских политиков «в неизменности позиции президента продолжать осуществление сбалансированного внешнеполитического курса Республики Молдова с партнёрами на Востоке и Западе при соблюдении её национальных интересов».

Видео встречи с Ханом

https://www.facebook.com/dodon.igor/videos/pcb.3292299330796049/3292298644129451/?type=3&theater

Затем Йоханнес Хан встретился с лидерами блока ACUM Андреем Нэстасе и Майей Санду.

Вице-председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» (DA) Александр Слусарь рассказал, что на встрече обсуждались возможности выхода из политического кризиса, в котором оказалась страна. Сами лидеры блока ACUM заявили, что более подробная информация будет представлена позже.

Встретился еврокомиссар и с руководством Партии социалистов для обсуждения политической ситуации в стране.

«Партия социалистов с сожалением констатировала, что представители блока ACUM до сегодняшнего дня практически отказались рассматривать наши предложения для начала диалога. В то же время ПСРМ остаётся открытой для дискуссий, но время, когда могут быть приняты те или иные решения подходит к юридическому рубежу, после которого наступает роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов», – цитирует пресс-служба ПСРМ заявление лидера партии на встрече с европейским политиком.

Лидеры социалистов подчеркнули, что за оставшуюся неделю до роспуска парламента вполне можно возобновить диалог и найти решение, которое будет устраивать все стороны.

Встретился Хан также и с представителями Демократической партии.

После всех встреч с лидерами партий и обсуждения политической ситуации в Молдове, еврокомиссар заявил на пресс-конференции, что молдавские политики должны сами найти и принять решение по формированию парламентской коалиции. При этом Йоханнес Хан подчеркнул, что Евросоюз не навязывает какое-то определённое решение, однако тут же напомнил, что в случае досрочных выборов существует большой риск приостановки программы оказания помощи МВФ.

«Я надеюсь, что все знают об ответственности, которую они несут. Если досрочные выборы состоятся, существует риск того, что МВФ приостановит программу помощи. После обсуждения с лидерами партий, я думаю, проблем больше не возникнет».

По поводу возможной коалиции демократов и социалистов Хан ответил достаточно уклончиво: «Как я уже отмечал, мы будем оценивать любое правительство в соответствии с возможностями, которые может предложить это правительство. Мы хотим, чтобы у соседей Евросоюза был мир, это для нас самое важное».

Также еврокомиссар заявил достаточно понятно – «правительство необходимо сформировать в июне».

«После сегодняшних дискуссий мне кажется, что формирование коалиции больше не будет проблемой, если для этого будет политическая воля, смелость, осознание ответственности. Надеюсь, скоро у вас будет правительство», – подвёл итог своего выступления Йоханнес Хан.

И действительно, в тот же день случилось чудо – лидеры блока ACUM пригласили социалистов на переговоры по созданию коалиции.

«Делаем всё, что можем для освобождения от олигархического режима государственных институтов. Мы приглашаем завтра в 9 утра фракцию социалистов для обсуждения сложившейся ситуации и возможного сотрудничества для восстановления правового государства в республике Молдова», – завила лидер PAS Майя Санду, подчеркнув, что приглашают социалистов «в последний раз».

Глава Платформы DAАндрей Нэстасе отметил, что у них состоялась встреча и с главой Государственного департамента США по делам Восточной Европы Брэдом Фреденом.

Что касается директора бюро Восточной Европы Госдепартамента США Брэда Фрэдена, то он также провёл встречи в Кишинёве с президентом, премьером и с лидерами блока ACUM, однако он несколько раз заявил, что прибыл в Молдову не для того, чтобы как-то повлиять на формирование правительства.

«Я прибыл не для того, чтобы срочно формировать правительство. Это не наше дело. Я планировал эту поездку несколько недель назад. Но это очень интересно – быть здесь сейчас», – отметил Фрэден. По его словам, «США продолжат поддерживать внедрение структурных и демократических реформ, восстановление европейского пути и консолидацию институциональных возможностей».