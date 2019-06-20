Йоханнес Хан пообещал финансовую помощь Молдове и напомнил об условиях

Список условий он передавал прежнему премьер-министру

19 июня в Кишинёв прибыл с рабочим визитом Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Накануне своего визита комиссар прокомментировал поездку, отметив, что «с нетерпением ожидает встречи с политическими лидерами, чтобы подтвердить процесс мирной смены власти в Молдове, после чего можно будет говорить о разблокировании финансовой помощи этой стране». Однако перед этим власти Молдовы должны будут провести «срочные реформы в области экономики, свободы прессы, укрепления судебной системы и расследования банковского скандала», – уточнил Хан.

В Кишинёве Еврокомиссар встретился с президентом Молдовы, с председателем парламента, с премьер-министром, с депутатами Демократической партии и с представителями гражданского общества. А по итогам визита Йоханнес Хан и Майя Санду провели совместную пресс-конференцию, на которой сообщили, что решено возобновить политический диалог между Евросоюзом и Молдовой, при этом было особо подчёркнуто, что страна «в значительной степени зависит от помощи европейских партнёров».

«Мы говорили об общих программах, многие из которых были заморожены, о восстановлении финансирования, о необходимости технической помощи, консультациях для государственных учреждений. Мы обсудили инициативы нового правительства по созданию институтов, уважающих закон, приоритетов по борьбе с коррупцией и краже миллиарда», – рассказала Майя Санду. При этом она заверила Хана, что Молдова отныне будет всегда соблюдать «основные права человека, свободу слова и свободу прессы».

Йоханнес Хан в свою очередь заверил, что «финансовая помощь Молдове может быть разблокирована уже осенью, если страна выполнит условия, выдвинутые в прошлом году европейскими партнёрами».

По его словам, он передавал в сентябре прошлого года господину Павлу Филипу «список определённых условий, которые должна выполнить Республика Молдова».

«Мы ожидаем, что эти условия будут выполнены. Я убеждён, что новое правительство выполнит эти требования», – сказал Европейский комиссар.

На вопрос журналистов о перспективах членства Молдавии в Евросоюзе, комиссар ответил очень уклончиво:

«Я считаю, что нужно сосредоточиться на реализации соглашений с ЕС. Пока далеко до того, чтобы мы могли в полной мере воспользоваться пользой соглашений. В ближайшие несколько месяцев предстоит много работы. Молдова должна стать более привлекательной для иностранных компаний».

Встретился Еврокомиссар и с президентом Молдовы Игорем Додоном. Во встрече также принимал участие глава делегации Европейского союза в Молдове Петер Михалко.

Игорь Додон поблагодарил европейских партнёров за признание и поддержку нового правительства Молдовы и заверил, что Партия социалистов будет всячески поддерживать правительство Майи Санду «в осуществлении реформ на благо страны и народа».

Президент Молдовы рассказал, что для проведения всех необходимых стране реформ потребует минимум один год. Хотя, по его словам, «идеально было бы сохранить нынешнюю конфигурацию власти на все четыре года парламентского мандата».

«Если в будущем появятся противоречия между ПСРМ и блоком ACUM, эти силы отложат проблемы в сторону во имя сохранения стабильности или же договорятся о проведении досрочных парламентских выборов», – заверил глава Молдовы.

Йоханнес Хан – это первый европейский чиновник, посетивший Молдову после завершения политического кризиса и создания нового правительства.